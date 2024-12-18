Нижегородка Анна Тарасова завоевала титул гран-при на конкурсе «Миссис Планета»

«Миссис Планета» – международный конкурс красоты, в котором участвуют замужние женщины. Здесь оцениваются не только внешние данные, но и личные достижения, творческие способности, а также вклад участниц в общественную жизнь. В этом году конкурс проходил на Кипре: в городе Пафос собрались красавицы со всего мира, но корону «Гран-при «Миссис Планета – Talent 2024» получила наша соотечественница Анна Тарасова. В ее портфолио уже есть победа в конкурсе красоты «Миссис Нижний Новгород» и «Гран-при International» в международном турнире Crystal Queen.

«Гран-при «Миссис Планета – Talent 2024» – титул, за которым стоит большая проделанная работа. Это и создание костюмов для четырех выходов: национального, экокостюма, символизирующего планету, вечернего платья и костюма для демонстрации талантов. И проведение презентации страны. И конечно, подготовка творческого номера, в котором раскрывался бы талант участницы – именно ему уделялось большое значение на конкурсе. Анна с детства занимается бальными танцами, и сольное выступление с румбой стало одним из ее главных козырей на пути к победе.

Кроме того, судьи отметили ее профессиональное увлечение стилистикой, совмещение творческой деятельности с руководством проектами в сфере электроэнергетики и серьезный подход ко всему, за что она берется. «Я чувствовала гордость за себя, за то, что представляю Поволжье и страну на таком масштабном конкурсе, – говорит Анна. – И ответственность: понимала, что не могу подвести тех, кто меня поддерживает».

Текст: Карина Весновская

Фото: предоставлено Анной Тарасовой