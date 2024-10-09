Nelly Kruk и The Clou на Московской неделе моды

Дизайнер и основатель бренда The Clou

Мы впервые участвуем в Неделе моды. Существуют разные форматы участия, решили начать с b2b-шоурума, что подразумевает взаимодействие только с байерами. Однако вход для гостей показов и маркета также открыт, и у нас есть возможность пообщаться и провести примерки с розничными клиентами напрямую.

Среди посетителей есть и те, кто уже знаком с брендом, и те, кто открывает его для себя впервые. Заинтересованность высокая, от всех слышим положительные отзывы о дизайне, качестве изделий и тканей. Статистика сайта заметно подросла за дни участия. Несколько человек захотели приехать в Нижний Новгород и посетить наш экспериментальный цех, среди них — стилисты, обучающиеся по программе «Теория и индустрия моды» в МГУ.

Удалось завязать несколько знакомств с байерами, с которыми в дальнейшем будем обсуждать условия сотрудничества более детально.