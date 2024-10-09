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Показы и коллекции

Nelly Kruk и The Clou на Московской неделе моды

В «Манеже» завершают Moscow fashion week: около сотни показов российских и иностранных дизайнеров, маркет, лекторий, фестиваль короткометражек World Fashion Shorts и международный шоурум. Нижний Новгород представляют Nelly Kruk и The Clou — локальные бренды принимают участие в маркете и b2b-шоуруме. Дизайнеры Нелли Крук и Татьяна Чернышева рассказали нам о возможностях, которые открывает Неделя моды и первых победах.

Татьяна Чернышева

Дизайнер и основатель бренда The Clou

Мы впервые участвуем в Неделе моды. Существуют разные форматы участия, решили начать с b2b-шоурума, что подразумевает взаимодействие только с байерами. Однако вход для гостей показов и маркета также открыт, и у нас есть возможность пообщаться и провести примерки с розничными клиентами напрямую.

Среди посетителей есть и те, кто уже знаком с брендом, и те, кто открывает его для себя впервые. Заинтересованность высокая, от всех слышим положительные отзывы о дизайне, качестве изделий и тканей. Статистика сайта заметно подросла за дни участия. Несколько человек захотели приехать в Нижний Новгород и посетить наш экспериментальный цех, среди них — стилисты, обучающиеся по программе «Теория и индустрия моды» в МГУ.

Удалось завязать несколько знакомств с байерами, с которыми в дальнейшем будем обсуждать условия сотрудничества более детально.

Нелли Крук

Дизайнер и основатель бренда Nelly Kruk

Нам подтвердили заявки на участие в Неделе моды в разных форматах, но мы остановились на новом для нас — маркете. Это прямые продажи, постоянное взаимодействие с гостями, интересные знакомства. А еще будущие коллаборации — уже есть несколько идей. Конечно, это классная возможность для бренда. Nelly Kruk узнают даже в Москве, очень приятно!

Многие спрашивают, будет ли показ. Нет, мы в этот раз не участвуем, потому что у нас был показ в ЦВЗ «Манеж» в феврале. На эту Неделю моды поставили цель расширить клиентскую базу. Причем не только российскую, но и иностранную. Много заинтересованных из Австралии, например. Уже принимаем предложения от байеров.

Фото: предоставлены дизайнерами 

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