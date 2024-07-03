MASHAKARAxGORKY: из рисунка на обоях — в коллекцию одежды

Карина Манжула, основательница бренда MASHKARA:«Я была на экскурсии в домике Каширина, после нее у меня осталась одна фотография обоев. Их контрастный марокканский принт выбивался из прочего убранства. В архивах есть фото обоев из детства Горького. Именно с ними мы и работали. Это не перерисовка, а новый принт со старинными элементами. Сначала его отрисовали акварелью, сделали пробы печати на шелке (около 10 вариантов!), искали тот самый оттенок синего. Печатали на шелке и хлопке на разных фабриках»