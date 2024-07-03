MASHAKARAxGORKY: из рисунка на обоях — в коллекцию одежды

Нижегородский бренд MASHAKARA представляет исторический летний дроп на основе принтов, разработанных по мотивам деталей интерьера комнаты Акулины Ивановны (бабушки Максима Горького) в домике Каширина. Есть уже, например, кимоно и платья с «горьким» принтом, но до конца июля коллекция еще пополнится.
Главный элемент нового акварельного принта MASHAKARA— «горьковский крест». Среди вещей: шелковые кимоно, платья, рубашки (кстати, с льняным фартуком — идеальный мэтч). А, кроме того, галстук — вариант для тех, кто любит акцентные детали, но не желает излишне перегружать образ.
Карина Манжула, основательница бренда MASHKARA:«Я была на экскурсии в домике Каширина, после нее у меня осталась одна фотография обоев. Их контрастный марокканский принт выбивался из прочего убранства. В архивах есть фото обоев из детства Горького. Именно с ними мы и работали. Это не перерисовка, а новый принт со старинными элементами. Сначала его отрисовали акварелью, сделали пробы печати на шелке (около 10 вариантов!), искали тот самый оттенок синего. Печатали на шелке и хлопке на разных фабриках»
У коллекции имеется продолжение – ажурное. Которые будто отсылают нас к легким занавесям на окнах Акулины Ивановны, выходящих в сад. Кипенно-белые сарафан, рубашка и брюки, утреннее платье – все с вышивкой «цветочек». Непосредственно и свежо.
Тут же придумали как из новой коллекции составить лук для вечерних променадов, подобралось идеальное комбо – черная юбка-рыбка и рубашка в тон. Для смелых – бархатные акцентные брюки.
Фото: сайт бренда
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