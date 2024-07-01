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Показы и коллекции

150 лет истории моды: масштабная выставка в Музее моды и портновского искусства имени Ламановой

Модельер Ольга Парле вместе со своей командой готовила экспозицию около полугода. Получилось подробное исследование в предметах одежды, быта и символах эпох. 

На выставке представлены антикварные и детально реконструированные наряды разных лет и столетий: c конца XIX века до наших дней. 
Один из разделов, например, посвящен феномену популярности мини-юбок в СССР — в 70-х случился их настоящий бум (наши мамы и бабушки помнят!). А в другом можно узнать, какую функцию в крестьянском костюме выполняла подоплека.

Когда: со 2 июля по 30 ноября (музей открыт со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00)
Где: Сергиевская, 8

Больше подробностей здесь.

Фото: архив редакции

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