150 лет истории моды: масштабная выставка в Музее моды и портновского искусства имени Ламановой

На выставке представлены антикварные и детально реконструированные наряды разных лет и столетий: c конца XIX века до наших дней.

Один из разделов, например, посвящен феномену популярности мини-юбок в СССР — в 70-х случился их настоящий бум (наши мамы и бабушки помнят!). А в другом можно узнать, какую функцию в крестьянском костюме выполняла подоплека.

Когда: со 2 июля по 30 ноября (музей открыт со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00)

Где: Сергиевская, 8

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