Гараж-сейл в Forself: «СИНТЭТИКА» и SHI-SHI

На рейлах увидим множество шикарных позиций, от платьев до пальто из разных коллекций. Все с фиксированной стоимостью в 2, 5, 10, 15 тысяч рублей. Основательница бренда Юлия Шинкарева будет лично помогать с выбором наиболее подходящей вам модели.

Также в программе гараж-сейла велком с игристым и диджей-сеты Anastasia Kocha, Salama и Nataly Pai.