Гараж-сейл в Forself: «СИНТЭТИКА» и SHI-SHI

22 июня промо-бюро «СИНТЭТИКА» совместно с локальным брендом SHI-SHI проведут гараж-сейл в пространстве Forself на Зеленском съезде. Есть возможность урвать стильные вещицы (из новых коллекций, в том числе!) со скидками до 80 процентов.
На рейлах увидим множество шикарных позиций, от платьев до пальто из разных коллекций. Все с фиксированной стоимостью в 2, 5, 10, 15 тысяч рублей. Основательница бренда Юлия Шинкарева будет лично помогать с выбором наиболее подходящей вам модели.
Также в программе гараж-сейла велком с игристым и диджей-сеты Anastasia Kocha, Salama и Nataly Pai.
|Где: Зеленский съезд, 4
Когда: 22 июня с 12:00 до 20:00
Текст: Тимофей Макаров
Фото: архив редакции
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