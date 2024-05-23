Барахолку устроили!

1 июня в сквере имени Свердлова на благотворительном фестивале Salut! Спасибо пройдет детский гараж-сейл. Дети вместе с родителями встанут за прилавки, чтобы их игрушки (и не только) нашли новых хозяев. Идем на мастер-классы и аттракционы, смотреть фокусы, делать аквагрим и добрые дела.
Что и во сколько:
- 12:00-19:00 DJ-Сеты
- 12:00-19:00 Детская барахолка
- 12:00-19:00 Благотворительная распродажа проекта «800 добрых дел»
- 12:00-19:00 Аттракционы, мастер-классы, аквагрим
- 12:00-14:00 Первый блок детской анимации
- 13:00-13:30 Шоу мыльных пузырей
- 14:00-15:00 Кукольный театр
- 15:00-17:00 Второй блок детской анимации
- 17:00-17:30 Иллюзионист
Вход для гостей — свободный.
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