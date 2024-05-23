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Показы и коллекции

Барахолку устроили!

1 июня в сквере имени Свердлова на благотворительном фестивале Salut! Спасибо пройдет детский гараж-сейл. Дети вместе с родителями встанут за прилавки, чтобы их игрушки (и не только) нашли новых хозяев. Идем на мастер-классы и аттракционы, смотреть фокусы, делать аквагрим и добрые дела.

Что и во сколько:

  • 12:00-19:00 DJ-Сеты
  • 12:00-19:00 Детская барахолка
  • 12:00-19:00 Благотворительная распродажа проекта «800 добрых дел»
  • 12:00-19:00 Аттракционы, мастер-классы, аквагрим
  • 12:00-14:00 Первый блок детской анимации
  • 13:00-13:30 Шоу мыльных пузырей
  • 14:00-15:00 Кукольный театр
  • 15:00-17:00 Второй блок детской анимации
  • 17:00-17:30 Иллюзионист

Вход для гостей — свободный.

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