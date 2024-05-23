Барахолку устроили!

1 июня в сквере имени Свердлова на благотворительном фестивале Salut! Спасибо пройдет детский гараж-сейл. Дети вместе с родителями встанут за прилавки, чтобы их игрушки (и не только) нашли новых хозяев. Идем на мастер-классы и аттракционы, смотреть фокусы, делать аквагрим и добрые дела.