Дарья Василькова: «Мы, наконец, уходим от ярлыка “китч” и понятийно, и визуально»

Русский стиль на поверхности и внутри нас, о трудностях самоидентификации, утрате преемственности, региональном языке дизайна и силе эклектики. «НН.Собака.ru» вместе с основательницей бюро Art Group и бренда Reda Дарьей Васильковой задались целью отыскать подлинное в национальном и исследовать категорию «я/мы» не в символах, но в смыслах.
В дизайне сегодня бум на поиск русского кода. Мы словно пытаемся догнать потраченное время, когда понятие самоидентификации было искажено и нас элементарно не учили любить и искать в себе национальные и региональные культурные связки.
Для меня русский стиль не формулируется в конкретных обязательных символах и орнаментах. Это живой, динамичный дизайнерский язык регионов и традиций России. Его главная особенность – общие гуманистические ценности, уважение и бережное отношение к природе и корням.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИСТОРИИ
Мы с моей командой Art Group работаем над частными и коммерческими проектами, в которые интегрируем смыслы и визуальные атрибуты русского стиля. Это очень важно, так как стиль не существует сам по себе в исключительно физическом исполнении. Это прежде всего трансляция истории и, в моем понимании, гуманистических ценностей. И это не просто моя гипотеза. Я поняла, что на это существует серьезный запрос. В 2020 году к нам обратился клиент, который хотел сделать русский отель в Баден-Бадене, и его цель была показать современный русский дизайн в центре Европы, создать с его помощью точку притяжения. Этот проект стал новым этапом развития нашего второго бренда Reda (керамическая плитка и предметы интерьера в русском стиле).
С началом советской эпохи в стране практически обнулили религию и ценность фамильных традиций, а вот с приходом 90-х все развернулось на 180 градусов. Помните, как все вдруг стали искать в себе дворянские корни, без фильтра копировать и потреблять западное, снимать ковры со стен? Я сейчас не хочу давать какую-то оценку, просто отмечаю, что это было похоже на замену идентичности потреблением. Преемственность не просто не приветствовалась, ее практически не было.
Сегодня – время вопроса: что такое я/мы в контексте страны. Появился запрос и на русские традиции, и на советскую эстетику.
ПРИМЕТЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО СТИЛЯ
Крафтовые технологии в регионах. Я слежу за работой крафтовых художников и отмечаю бережное отношение к истории, технологиям и визуальным традициям.
Интеграция в современные тренды. Тут я отметила бы значение fashion-индустрии, которая более гибкая в плане трендов, и это здорово, потому что людям проще поменять образ, чем сделать ремонт. Новое прочтение таких аксессуаров, как кокошник, ленты, сарафаны, постепенно сформировали запрос и на моду в предметах интерьера, и в самом дизайне интерьера.
Антикитч. Как человек, который занимается адаптацией русского стиля под современный дизайн уже больше 10 лет, могу сказать, что мы, наконец, уходим от ярлыка «китч» и понятийно, и визуально. И происходит это из-за того, что мы идем не от картинки, а от смысла.
А-ЛЯ СРУБ
Запрос на русский стиль начинается с потребности в самоидентификации, импульс которой дало и развитие внутреннего туризма. Сейчас регионам важно показать себя не только через экскурсии по заповедникам или краеведческим музеям, а уже на этапе выбора отеля продемонстрировать свою уникальность и визуальные традиции.
Раньше турист, останавливаясь в гостинице или приходя в ресторан с характеристикой «в русском стиле», ожидаемо получал однотипный дизайн «а-ля сруб» – темная вагонка, головы животных, сабли на стенах. Моя мечта, чтобы через дизайн региональных объектов туристы буквально открывали для себя новые миры. Не мир, а миры, во множественном числе, потому что рассказывать о традициях через дизайн можно бесконечно. И делать это можно не в одиночку, но вовлекая местных художников, предлагая работу местным ремесленникам и мотивируя локальный бизнес.
ФОРМУЛА
Главная формула языка дизайна Art Group и Reda – это эклектика, которая, и я твердо в этом убеждена, помогает уйти от китчевых шаблонов. Приведу пару примеров. У нас около 20 коллекций плитки разной тематики, включая «русский стиль». Но русские коллекции – они не про какой-то конкретный региональный промысел, они сочетают в себе образы из русских сказок, технику португальского азулежу и рандомность выкладки. Я говорю о молодой (созданной только в прошлом году) коллекции «Сны», которая уже стала суперпопулярной.
Особенность коллекции – отсутствие «правильности» в раскладке – можно выкладывать и сочетать как хочется. Получается как обрывки снов, воспоминаний. Каждый раз – новый рисунок, а значит индивидуальный дизайн.
Другой характерный пример. Коллекция «Духи Байкала», которую мы делали совместно с учениками инклюзивной школы «Точка будущего» из Иркутска. Ребята изучали цветовые гаммы не только байкальского региона, но африканские и мексиканские. Так получилась абсолютно аутентичная коллекция, которой мы облицевали кровать и показали на выставке современного искусства.
Главная ценность эклектики – она объединяет, а не разделяет, это максимально применимо к русскому стилю с его многосложной историей, многонациональным контекстом и традициями. Мы не боимся повторений, потому что фокусируемся на регионе, его смыслах и традициях. Мы любим работать с местными авторами, потому что так сохраняется преемственный подход к культурному коду. И мы хотим следовать нашей главной миссии – «Через дизайн говорить о любви к Родине, ее народам, традициям и культурному наследию».
Текст: Владимир Трепитов
Фото: архивы редакции и героя
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