Дарья Василькова: «Мы, наконец, уходим от ярлыка “китч” и понятийно, и визуально»

Крафтовые технологии в регионах. Я слежу за работой крафтовых художников и отмечаю бережное отношение к истории, технологиям и визуальным традициям.

Интеграция в современные тренды. Тут я отметила бы значение fashion-индустрии, которая более гибкая в плане трендов, и это здорово, потому что людям проще поменять образ, чем сделать ремонт. Новое прочтение таких аксессуаров, как кокошник, ленты, сарафаны, постепенно сформировали запрос и на моду в предметах интерьера, и в самом дизайне интерьера.

Антикитч. Как человек, который занимается адаптацией русского стиля под современный дизайн уже больше 10 лет, могу сказать, что мы, наконец, уходим от ярлыка «китч» и понятийно, и визуально. И происходит это из-за того, что мы идем не от картинки, а от смысла.