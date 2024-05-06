«Я тоже был трудным ребенком, не понимал чем заниматься в жизни»: дизайн-форум для подростков пройдет в Нижнем

15 мая студия кастомизации FIREWORK Custom совместно с центром наставничества «Хулиганодом» проведет профориентационный форум «Жить по-белому». В программе мастер-классы и лекции от московских спикеров. Организаторы обещают, что будет много интересного про дизайн — от росписи стен и одежды до конструирования 3D-моделей.
Филипп Определяков, основатель FIREWORK Custom: «Хулиганодом» помогает подросткам меняться к лучшему, а мне это близко. Я тоже был трудным ребенком, не понимал чем заниматься в жизни. А теперь вот решили помочь. Это наше первое совместное мероприятие – два месяца готовимся. И надеемся, что будем полезны детям. Если все пройдет хорошо – будем устраивать такие форумы раз в три месяца».
Текст: Анна Горбунова
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