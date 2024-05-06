«Я тоже был трудным ребенком, не понимал чем заниматься в жизни»: дизайн-форум для подростков пройдет в Нижнем

Филипп Определяков, основатель FIREWORK Custom: «Хулиганодом» помогает подросткам меняться к лучшему, а мне это близко. Я тоже был трудным ребенком, не понимал чем заниматься в жизни. А теперь вот решили помочь. Это наше первое совместное мероприятие – два месяца готовимся. И надеемся, что будем полезны детям. Если все пройдет хорошо – будем устраивать такие форумы раз в три месяца».

«Хулиганодом» открылся в Нижнем в 2021 году. Центр помогает подросткам от 13 до 18 лет социализироваться в разных сферах жизни. Кроме того здесь можно получить юридическую, психологическую и информационную поддержку.