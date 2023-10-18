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Кастинги на «Мисс Нижний Новгород-2023»

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26 октября и 3 ноября в 13:00 в культурном пространстве DKRT SPACE пройдут отборы кандидаток на конкурс красоты, который в Нижнем Новгороде проводят уже 26 лет.

 

На кастинги приглашают незамужних девушек в возрасте от 16 до 25 лет включительно и ростом от 168 сантиметров, которые проживают в Нижнем Новгороде или Нижегородской области. С собой обязательно нужно будет взять паспорт, купальник и туфли на каблуке.

Чтобы попасть на отборочный этап 26 октября, нужно пройти регистрацию до 25 октября включительно. 3 ноября — до 2 ноября включительно.

Можно выбрать любой день.

 

Девушки, которые успешно пройдут отбор, начнут подготовку к финалу проекта. Их ждут занятия хореографией и фитнесом, мастер-классы специалистов фэшн-индустрии и многое другое.

Финал проекта «Мисс Нижний Новгород–2023» пройдет 11 декабря. Победительница будет представлять Нижний Новгород на конкурсе «Краса России–2023».

Напомним, победительница «Мисс Нижний Новгород–2022» Дарья Луконькина стала «Красой России–2022» и скоро полетит во Вьетнам представлять нашу страну на конкурсе «Мисс Земля – 2023».

Проект проходит при поддержке АНО «Центр 800».

Текст: Ирина Аристоклеева
Фото: архив редакции

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