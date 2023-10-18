Кастинги на «Мисс Нижний Новгород-2023»

На кастинги приглашают незамужних девушек в возрасте от 16 до 25 лет включительно и ростом от 168 сантиметров, которые проживают в Нижнем Новгороде или Нижегородской области. С собой обязательно нужно будет взять паспорт, купальник и туфли на каблуке.

Чтобы попасть на отборочный этап 26 октября, нужно пройти регистрацию до 25 октября включительно. 3 ноября — до 2 ноября включительно.

Можно выбрать любой день.