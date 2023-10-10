РУССКИЕ. FASHION NIGHT в ЦЕХе*

JM STUDIO покажет коллекцию, в которой новые сезонные тенденции сочетаются с привычными настроениями Петербурга.

404 NOT FOUND представит коллекцию PSYCHOANALYSIS, центральная тема которой — это изучение бессознательного, а муза — Мэрилин Монро.

IANIS CHAMALIDY привезет в Нижний знаковые вещи, которые показывают, что каждый может стать создателем собственного образа и творцом собственной жизни посредством самоидентификации.

JS SENSE расскажет о многогранности и контрастности проявлений женщины, которая меняет свой образ с помощью вещей: от грациозного и элегантного до дерзкого и откровенного.

KSI KSI представит коллекцию классических и трендовых моделей из эксклюзивного трикотажа премиум-материалов.

VERPASSION продемонстрирует коллекцию, которая вдохновлена взаимодействием человека с окружающим миром.