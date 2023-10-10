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Показы и коллекции

РУССКИЕ. FASHION NIGHT в ЦЕХе*

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22 октября Нижний Новгород станет местом притяжения последних фэшн-новинок. В мультимедийном арт-пространстве ЦЕХ* произойдет синтез моды и цифровых технологий, участниками которого станут федеральные и локальные бренды.

Пульсирующие звуки электронной музыки и визуальное оформление от мирового лидера в сфере применения инновационных технологий, студии DREAMLASER помогут расширить представления о брендах, а эксклюзивные показы коллекций JM STUDIO, 404 NOT FOUND, IANIS CHAMALIDY, JS SENSE, KSI KSI, VERPASSION разобьют закостенелые представления об отечественной моде.

JM STUDIO покажет коллекцию, в которой новые сезонные тенденции сочетаются с привычными настроениями Петербурга.

404 NOT FOUND представит коллекцию PSYCHOANALYSIS, центральная тема которой — это изучение бессознательного, а муза — Мэрилин Монро.

IANIS CHAMALIDY привезет в Нижний знаковые вещи, которые показывают, что каждый может стать создателем собственного образа и творцом собственной жизни посредством самоидентификации.

JS SENSE расскажет о многогранности и контрастности проявлений женщины, которая меняет свой образ с помощью вещей: от грациозного и элегантного до дерзкого и откровенного.

KSI KSI представит коллекцию классических и трендовых моделей из эксклюзивного трикотажа премиум-материалов.

VERPASSION продемонстрирует коллекцию, которая вдохновлена взаимодействием человека с окружающим миром.

Специальными гостями главного фэшн-события года, организаторами которого выступают мультимедиа «НН.Собака.ru» и бутик RUSSKIYE Central Market, станут издатели и главные редакторы глянца, авторы телеграм и ютуб-каналов о моде, байеры, представители бизнеса и правительства Нижегородской области.

Билеты
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Проект реализуется при поддержке «Команды креативных практик».

«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров мероприятия:

EXEED ЦЕНТР EXPOCAR

«Прайм Медика»

Текст: Тимофей Макаров
Фото: Ольга Грибанова

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