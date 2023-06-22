Проект «Русские. Fashion night» получил грант

Нижний Новгород вновь превратится в главную кутюрную площадку страны. Десять проектов получили грантовую поддержку в рамках первой волны «Команды креативных практик» и в их числе — «Русские. Fashion night». Значит, главной модной ночи Нижнего — быть!
Первая волна «Команды креативных практик» определила проекты-победители:
- «Тайный сад особняка Костромина-Шушляева» — первый в России ботанический бар во дворе особняка
- «Креативный перекресток. Министерство завтраков»
- Коллекция сувенирной продукции «Вне времени»
- «Терминал А: резидентская программа»
- Театральный летний фестиваль «Место действия»
- Оперный байопик о Р.Алексееве «Подводные крылья»
- Арт-резиденция «Медиаториум»
- Фестиваль-лаборатория «День народного костюма»
- «Русские. Fashion night»
- «Кожевенная: лаборатория смыслов»
Общая сумма грантов составила 31,7 миллиона рублей.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: Иван Ежов
Комментарии (0)