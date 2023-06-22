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Проект «Русские. Fashion night» получил грант

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Нижний Новгород вновь превратится в главную кутюрную площадку страны. Десять проектов получили грантовую поддержку в рамках первой волны «Команды креативных практик» и в их числе — «Русские. Fashion night». Значит, главной модной ночи Нижнего — быть!

 

Первая волна «Команды креативных практик» определила проекты-победители:

  • «Тайный сад особняка Костромина-Шушляева» — первый в России ботанический бар во дворе особняка
  • «Креативный перекресток. Министерство завтраков»
  • Коллекция сувенирной продукции «Вне времени»
  • «Терминал А: резидентская программа»
  • Театральный летний фестиваль «Место действия»
  • Оперный байопик о Р.Алексееве «Подводные крылья»
  • Арт-резиденция «Медиаториум»
  • Фестиваль-лаборатория «День народного костюма»
  • «Русские. Fashion night»
  • «Кожевенная: лаборатория смыслов»

Общая сумма грантов составила 31,7 миллиона рублей.


 

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Фото: Иван Ежов

 

 

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