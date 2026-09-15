В Нижнем проходит выставка сказочных брошей Алексея Барсукова (вдохновлены танзанийской живописью и скифским золотом!)

Причудливые африканские животные, морские звезды и кораллы, насекомые, грибы, люди (тоже не без причуд), будто сошедшие с сюрреалистических полотен или иллюстраций сказочных книг. Впервые броши Алексея Барсукова в Нижнем мы увидели на выставке в НГХМ в 2023 году, художника-ювелира называют одним из популяризаторов жанра (в портфолио около 4 тыс. брошей!).
В этот раз он привез коллекцию «Фантастические звери», которую готовил для Международной выставки в Гонконге. Персонажи вдохновлены артефактами Скифского царства и африканскими художниками стиля тингатинга.
Почти все украшения из бронзы. Драгоценные камни мастер использует для акцентов: это могут быть бриллианты или сапфиры, но чаще – простая речная галька. Каждое изделие создается вручную, что позволяет сохранить фактуру и «ощущение жизни».
Алексей Барсуков
Ювелир
В моих работах нет ничего уникального для ювелира с точки зрения современной технологии, мне важнее эмоции и чувства. Идеи сами являются в мой мир, лезут и лезут, иногда не знаешь, что с ними делать: пьешь кофе в кафе, углядишь, как сложена салфетка, и понеслось… Если идея меня увлекает, то на изделие от эскиза до готовой вещи уходит две-три недели, но бывает и так, что заготовки лежат годами, прежде чем ко мне снова придет свежесть взгляда и я доделаю все до конца.
У каждой броши особенная история. Например, «Подмигиватель» – из камня, который ювелир нашел на Крите: «увидел ракушечник с раковинами, которые моргают, и обалдел». Брошь «Бык», будто из неолита, соединяет в себе вечную человеческую уязвимость и восхищение наскальными рисунками предков, с которых начинается изучение истории искусств. А «Фиговый лист» родился на прогулке по музеям Ватикана: «Там все скульптуры ими прикрыты, а мне очень хотелось посмотреть их целиком, как они были задуманы гениальными художниками. Сначала эти листы очень раздражали, а потом я решил, что в них есть своя философия. Мы все сейчас прячемся».
Когда: до 30 сентября
Где: ювелирный салон «Византия», Большая Покровская, 57
0+
Комментарии (0)