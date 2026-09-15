В Нижнем проходит выставка сказочных брошей Алексея Барсукова (вдохновлены танзанийской живописью и скифским золотом!)

У каждой броши особенная история. Например, «Подмигиватель» – из камня, который ювелир нашел на Крите: «увидел ракушечник с раковинами, которые моргают, и обалдел». Брошь «Бык», будто из неолита, соединяет в себе вечную человеческую уязвимость и восхищение наскальными рисунками предков, с которых начинается изучение истории искусств. А «Фиговый лист» родился на прогулке по музеям Ватикана: «Там все скульптуры ими прикрыты, а мне очень хотелось посмотреть их целиком, как они были задуманы гениальными художниками. Сначала эти листы очень раздражали, а потом я решил, что в них есть своя философия. Мы все сейчас прячемся».

Когда: до 30 сентября

Где: ювелирный салон «Византия», Большая Покровская, 57

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