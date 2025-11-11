Дымковские жемчужные скакуны, птицы Фениксы, кольца-наличники и гигантские одуванчики: как нас обвешивают на «Бохо Базааре»

«Можно в худи и кедах, но с новым кольцом или серьгами чувствовать себя как в вечернем платье и на каблуках», – так начинает разговор о истинной ценности акцентов Дарья Прусак, которая уже два года дирижирует бутиком для смелых urban girls. Отыскали у них в каталоге фуфайки, косухи и рубашки, украшения, сумки, свечи, текстиль, натуральные камни и ароматы – собственные и от локальных брендов («Синика», «Козырев», Les Femmes Uniques).
А еще недавно появились эксклюзивные (и полярные по стилю и концепции) коллекции обвесов. В первом «народном» семпле – броши-лошадки, синички, петушки и грозди рябин.
Дарья Прусак
Создательница проекта
«А-ля Рус» – это отдельная, очень глубокая и невероятно актуальная история. В модном мире цикличность – это не просто тренд, это закон. И мы наблюдаем мощный возврат к истокам, к той эстетике, что жила в сказках и традициях наших предков.
Во втором – серебряное кольцо и подвески, как манифесты стойкости, любви к себе и вере в лучшее.
Дарья Прусак
Создательница проекта
«Ощущай» родилась в один из самых непростых периодов моей жизни, во время развода. Тогда путеводной звездой для меня была птица Феникс, которая стала центром и талисманом коллекции. В ней также представлена, например, одноименная подвеска, вдохновленная образом Кэрри из «Секса в большом городе», но с нашим, более глубоким смыслом. Ее задача – в моменты, когда теряешься в суете дня и жизненных перипетиях, помочь прикоснуться к самому главному: к ощущению себя.
