Дымковские жемчужные скакуны, птицы Фениксы, кольца-наличники и гигантские одуванчики: как нас обвешивают на «Бохо Базааре»

Создательница проекта

«Ощущай» родилась в один из самых непростых периодов моей жизни, во время развода. Тогда путеводной звездой для меня была птица Феникс, которая стала центром и талисманом коллекции. В ней также представлена, например, одноименная подвеска, вдохновленная образом Кэрри из «Секса в большом городе», но с нашим, более глубоким смыслом. Ее задача – в моменты, когда теряешься в суете дня и жизненных перипетиях, помочь прикоснуться к самому главному: к ощущению себя.