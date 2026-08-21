«Я пытаюсь сунуть свой нос всюду, где красиво»

Дизайнер

Живопись – это то, от чего я никогда не откажусь, потому что это мой проводник и связь с космической энергией. Когда пишешь, ты, конечно, головой прикидываешь и анализируешь свою работу, размышляешь, как сделать лучше, но ты как человеческая единица здесь не главный. Главное здесь – энергия, которая транслируется через твою руку на полотно. По характеру я человек очень экспрессивный, темпераментный, и работы у меня соответствуют характеру. Я сложно отношусь к выписыванию деталей тонкой кистью, зато легко готова забрызгать холст краской из ведра. Правда, периодически ловлю себя на каком-то живописном занудстве. Человек я достаточно противоречивый, но это, думаю, от моей общей целостности. Я принимаю себя всю целиком и полностью. В общем-то, исходя из такого характера уже можно догадаться, что мне в живописи близок импрессионизм, фовизм, экспрессионизм. Писать я люблю исключительно под свое настроение и под те мысли и темы, которые волнуют меня. Это может быть и природа, и человек.