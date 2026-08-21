Знакомьтесь, Полина Красновская – преподаватель ННГАСУ, дизайнер интерьеров, художник и модель!
После замужества Полина оставила свою девичью фамилию – Красновская, поскольку слово «красивая» («красная») стала ключевым в ее жизни. Пока другие дети поглощали «Незнайку» и «Мойдодыра», Полина штудировала Cosmopolitan.
Любовь к моде в итоге вылилась в моделинг, правда, случилось это уже в зрелости (в детстве девочку дразнили олененком Бэмби, что заставляло ее стесняться своей худобы и неуклюжести), став четвертым профессиональным увлечением. Полина много рисует с тех пор, как научилась держать карандаш в руке (даже собиралась стать художником-бутафором), и уже два года преподает живопись в родном ННГАСУ. Окончив его около 20 лет назад, начала заниматься дизайном интерьеров (был и остается основным делом Полины). Здесь у нее все сходится – художественный вкус, искушенность в моде и добытые за годы практики архитектурно-строительные навыки
Полина Красновская
Дизайнер
Я закончила факультет «Промышленный дизайн» в ННГАСУ еще при легендарном Олеге Петровиче Фролове, а теперь, спустя достаточное количество лет, меня пригласили туда передать студентам свои знания. Скажу честно, я могу многим поделиться. Я продолжаю взращивать свою насмотренность и технические навыки в том, чем занимаюсь. Студентам важно передать не только академическое видение прекрасного, но и умение развиваться. Анализ полученной информации и дальнейшая работа с ней нон-стоп – это есть мой жизненный стержень. Красота же во всех ее проявлениях – главный источник моей жизненной энергии. Можно сказать, что я питаюсь красотой. Поэтому и сферы моей деятельности так разнообразны. Я пытаюсь сунуть свой нос всюду, где красиво.
Полина занимается живописью и графикой, ходит на пленэры, пишет ню в студии «Ничего страшного» у своей подруги, художника Анны Гольдбаум (там же наша героиня снимает мастерскую). Периодически участвует в коллективных выставках, но планирует дорасти до персональной (пока работы распродаются быстрее, чем пишутся новые).
Полина Красновская
Дизайнер
Живопись – это то, от чего я никогда не откажусь, потому что это мой проводник и связь с космической энергией. Когда пишешь, ты, конечно, головой прикидываешь и анализируешь свою работу, размышляешь, как сделать лучше, но ты как человеческая единица здесь не главный. Главное здесь – энергия, которая транслируется через твою руку на полотно. По характеру я человек очень экспрессивный, темпераментный, и работы у меня соответствуют характеру. Я сложно отношусь к выписыванию деталей тонкой кистью, зато легко готова забрызгать холст краской из ведра. Правда, периодически ловлю себя на каком-то живописном занудстве. Человек я достаточно противоречивый, но это, думаю, от моей общей целостности. Я принимаю себя всю целиком и полностью. В общем-то, исходя из такого характера уже можно догадаться, что мне в живописи близок импрессионизм, фовизм, экспрессионизм. Писать я люблю исключительно под свое настроение и под те мысли и темы, которые волнуют меня. Это может быть и природа, и человек.
Полина сотрудничала с несколькими модельными агентствами Москвы, но из-за высокой занятости эти отношения не стали серьезными. В Нижнем работает моделью в фотошколах, участвовала в съемках для креативного агентства «Синтэтика», снималась для различных местных брендов одежды, сумок, обоев, ювелирных украшений: Yallo, Loymina, Tiu, Mashu, Saach, Kichka, Синика, Solobag, Ponikpo, Pink Locker Room, Numeronuovo, DeFleur, Urbansol.
Полина Красновская
Дизайнер
Я снималась в помещении, где с потолка шел дождь, хорошо, не холодный, снималась в болоте, снималась под ледяным ветром на канале, снималась в трусах и кружевных колготках на улице среди людей, снималась в заброшенных зданиях, снималась в нашем прекрасном ботаническом саду среди экзотических растений, снималась в прозрачном платье на Горадроме среди катающихся мальчишек (кто-то у меня выкрал там часы из рюкзака прямо во время съемки), снималась в мастерской у Ильи Спиченкова, мыла голову в раковине «Рок-бара», потому что во время показа в «Рекорде» стилист неправильно меня уложил, ходила на показах одетой и полураздетой, рисовала сама для рекламного ролика краски, а потом эту картину подарили директору компании, выпускающей эту краску. Было очень много интересного и незабываемого, за это и люблю моделинг. Я просто обожаю съемки. Я обожаю перевоплощаться. Моделинг очень помог мне раскрыться и принять, полюбить себя.
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