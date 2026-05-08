В «Нижполиграфе» устраивают выставку «неправильной» фэшн-фотографии

Экспозиция объединяет несколько временных пластов. Например, покажут фотографии дореволюционных ателье Нижнего Новгорода из коллекции искусствоведа Антона Марцева (тогда люди в кадре еще только осваивали язык позирования и выглядели удивительно настоящими). Их дополнят репортажные снимки модных конкурсов 1990–2000-х и редкие кадры лукбука Горьковского дома моделей, предоставленные продюсером Дмитрием Гительсоном и фотографом Николаем Шабаровым. А инсталляция «Пентименто» объединит амбротипию (одна из первых фотографических техник, когда позитивное изображение создают на стеклянной пластине) с современным подходом к модной съемке.

В смысловом центре выставки – серия «сырых» фотографий, «без обработки, но с экспрессивным и иной раз непозволительным нарративом». В проекте участвуют авторы из Москвы и Нижнего Новгорода: Джампьеро Ассумма, Диана Филатова, Элиза Гафиуллина, Даниил Максюков, Артем Шагалкин, Татьяна Макарова, Дмитрий Шишулин, Артем Репин, Мария Пушкова, Алексей Светлицкий и Дмитрий Шаров.

Когда: 16–17 мая, 12:00–19:00

Где: Нижполиграф, Варварская, 32, третий этаж, литер B.

Вход свободный

16+