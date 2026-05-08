В «Нижполиграфе» устраивают выставку «неправильной» фэшн-фотографии

«Фо па» – совместный проект галереи WODA и креативного бюро «Синтэтика» из параллельной программы ярмарок «Контур» и «Контур. Фото» (с 14 по 17 мая).
Создатели отходят от привычных паттернов глянцевого фото и обращаются к «сырой» эстетике, архивной фактуре и кадрам, где несовершенство становится главным художественным приемом.
Название выставки отсылает к французскому выражению faux pas, обозначающее «неловкость», «ошибку», «неверный шаг». Именно этот сбой в выверенной картинке сегодня становится новой визуальной честностью, к которой прибегают Prada, Fendi, ERD и другие модные дома.
Дарья Митрофанова
куратор
Концепция выставки во многом заигрывает с трендом на raw-эстетику, которую сегодня можно увидеть и в российской модной фотографии, и в крупных западных кампаниях. Она часто строится вокруг странной, иногда даже дискомфортной ситуации внутри кадра: непривычного позинга, неочевидного сюжета, ощущения неловкости или случайности. Меня интересует именно отказ от идеальной, вылизанной картинки, к которой индустрия моды приучала нас последние 10–20 лет. Сегодня ей на смену приходит противоположность – более живая, шероховатая и местами даже маргинальная визуальность, близкая к эстетике white trash, которая активно существует в американском «ТикТоке» и современной интернет-культуре. Выставка стала попыткой осмыслить эту новую визуальную чувствительность через архивы.
Экспозиция объединяет несколько временных пластов. Например, покажут фотографии дореволюционных ателье Нижнего Новгорода из коллекции искусствоведа Антона Марцева (тогда люди в кадре еще только осваивали язык позирования и выглядели удивительно настоящими). Их дополнят репортажные снимки модных конкурсов 1990–2000-х и редкие кадры лукбука Горьковского дома моделей, предоставленные продюсером Дмитрием Гительсоном и фотографом Николаем Шабаровым. А инсталляция «Пентименто» объединит амбротипию (одна из первых фотографических техник, когда позитивное изображение создают на стеклянной пластине) с современным подходом к модной съемке.
В смысловом центре выставки – серия «сырых» фотографий, «без обработки, но с экспрессивным и иной раз непозволительным нарративом». В проекте участвуют авторы из Москвы и Нижнего Новгорода: Джампьеро Ассумма, Диана Филатова, Элиза Гафиуллина, Даниил Максюков, Артем Шагалкин, Татьяна Макарова, Дмитрий Шишулин, Артем Репин, Мария Пушкова, Алексей Светлицкий и Дмитрий Шаров.
Когда: 16–17 мая, 12:00–19:00
Где: Нижполиграф, Варварская, 32, третий этаж, литер B.
Вход свободный
16+
