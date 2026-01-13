Валери Лакруа: «На самом деле нам ничего не принадлежит»

Она сама – будто драгоценная фарфоровая куколка (и, признаем, этот образ – лучшая визитка ее галереи антикварной посуды Soirée, где каждая вещь только и ждет момента, чтобы снова стать чьей-то любимицей!). А еще – автор самых невероятных сет-дизайнов для нашего журнала, декоратор, сертифицированный мастер сервировки и глубокий знаток русского дореволюционного фарфора.
Я одна из первых в Нижнем среди коллекционеров, кто заинтересовался именно посудой. И сейчас могу сказать, что это для меня и творческий полет, и очень заземляющая практика. Старинная посуда меняет качество повседневной жизни: используя подобные вещи в быту, невольно замедляешься, становишься спокойнее и размереннее. Я очень ценю в фарфоре именно это: почти волшебную способность переключать ритм жизни и приносить ежедневную эстетическую радость.
Наследие своей страны – ближе и дороже. Дороже в том числе в финансовом отношении. Стоимость русского дореволюционного фарфора растет, поэтому он может быть приятной инвестицией. Важно понимать его художественную ценность: русские мастера наделили его уникальной душой и самобытностью, создали настолько потрясающие, качественные предметы, что впоследствии их копировала Европа. После революции многие прекрасные фарфоровые изделия были уничтожены или вывезены за границу, и это делает их еще более ценными – артефактов утраченной эпохи не так много! Последние пару десятилетий появилось много частных собраний с редкими предметами, которых даже в музее не встретишь, – все это признак возрождения интереса к традициям и русской культуре.
Коллекционирование фарфора – это готовность к исследованию. Читать, смотреть, по возможности – трогать, чтобы впоследствии можно было соотносить отсутствие клейм со временем, формами и художественной частью предмета. Клеймо – не панацея, оно не всегда имеет такую значимость, какую им придают начинающие коллекционеры. Предмет без клейма может иметь гораздо более высокую ценность, чем предмет с ним.
Собирательство – про наслаждение от обладания каким-либо предметом. А коллекционировать – значит исследовать и структурировать собранную информацию. Настоящий коллекционер может расстаться с чем-то ценным, обменяв это у коллеги на достоверные сведения, касающиеся его коллекции. Тем не менее этап собирательства проходят почти все.
Сейчас многие увлечены поиском ощущения той эпохи, которую даже не знали. Через фарфор можно прочувствовать дух истории, прикоснуться к величию ручного труда, оценить невероятную кропотливость работы, понять необходимость сохранять реликвии, возможность поддерживать связь поколений через них. Это тоже невероятно важная часть коллекционирования.
Я ценю общение с теми, кому не надо объяснять ценность предметов: разделяя любовь к прекрасному, мы общаемся на протяжении долгих лет, лично и онлайн. Большинство коллекционеров – люди деликатные, воспитанные, интеллигентные. Думаю, некоторые начинают заниматься коллекционированием в том числе чтобы войти в круг этих утонченных эстетов. Но и открывать новый мир тем, кто только знакомится с антиквариатом, – особая радость. Это два совершенно разных чувства, одинаково для меня драгоценных.
Я настолько удачлива, что, мне кажется, я смогу найти любой предмет, который захочу. Но бывали истории, о которых до сих пор немного жалею: например, в свое время долго торговалась за сервиз братьев Корниловых с рисунками Каразина. Он был невероятный, большая редкость! А я так легкомысленно его упустила.
Жизнь научила меня сильно не держаться за предметы: на самом деле нам ничего не принадлежит. Моя роль – скорее не обладателя, а хранителя. Я понимаю, что все это когда-то достанется кому-то другому, и важно, чтобы это досталось в целости и сохранности.
Фото: Арина Федотова
Стиль: Мария Мужжухина
Макияж, волосы: Юлия Анисимова
Место: галерея Soirée
