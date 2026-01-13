Валери Лакруа: «На самом деле нам ничего не принадлежит»

Я одна из первых в Нижнем среди коллекционеров, кто заинтересовался именно посудой. И сейчас могу сказать, что это для меня и творческий полет, и очень заземляющая практика. Старинная посуда меняет качество повседневной жизни: используя подобные вещи в быту, невольно замедляешься, становишься спокойнее и размереннее. Я очень ценю в фарфоре именно это: почти волшебную способность переключать ритм жизни и приносить ежедневную эстетическую радость.

Наследие своей страны – ближе и дороже. Дороже в том числе в финансовом отношении. Стоимость русского дореволюционного фарфора растет, поэтому он может быть приятной инвестицией. Важно понимать его художественную ценность: русские мастера наделили его уникальной душой и самобытностью, создали настолько потрясающие, качественные предметы, что впоследствии их копировала Европа. После революции многие прекрасные фарфоровые изделия были уничтожены или вывезены за границу, и это делает их еще более ценными – артефактов утраченной эпохи не так много! Последние пару десятилетий появилось много частных собраний с редкими предметами, которых даже в музее не встретишь, – все это признак возрождения интереса к традициям и русской культуре.

Коллекционирование фарфора – это готовность к исследованию. Читать, смотреть, по возможности – трогать, чтобы впоследствии можно было соотносить отсутствие клейм со временем, формами и художественной частью предмета. Клеймо – не панацея, оно не всегда имеет такую значимость, какую им придают начинающие коллекционеры. Предмет без клейма может иметь гораздо более высокую ценность, чем предмет с ним.

Собирательство – про наслаждение от обладания каким-либо предметом. А коллекционировать – значит исследовать и структурировать собранную информацию. Настоящий коллекционер может расстаться с чем-то ценным, обменяв это у коллеги на достоверные сведения, касающиеся его коллекции. Тем не менее этап собирательства проходят почти все.