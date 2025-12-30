Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

МОДНЫЙ БУТИК «ВАЦЛАВА»

Арт-объекты или фэшн-стейтмент художника? Новая инсталляция Вацы балансирует на стыке моды и совриска.

Самая настоящая витрина, субтильные манекены, одетые в айтемы сезона, – тотальная инсталляция Вацы в «Терминале А» очень убедительно имитирует магазин одежды. Нет, это не фэшн-симулякр – скорее арт-высказывание нижегородской художницы, которую вдохновляют красота и абсурд российского быта. Так одеваются жительницы ее родной Лапшихи, в их ярких аутфитах она ищет (и да, при этом мягко иронизирует) тайные месседжи и эстетические коды. Бутик модного дома «Вацлава» ранее был показан в одном из торговых центров Екатеринбурга (отсюда и «промышленные» принты на платьях), а к Новому году Ваца обещает дополнить коллекцию праздничными образами.

До 25 января в центре современного искусства «Терминал А»

