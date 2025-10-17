Знакомьтесь, София Ковба – сверхновая звезда мирового глянца!

У юной модели (15 лет!) нижегородского агентства PremierArt за плечами победа в конкурсе ТРК «Фантастика» (где ее заметили скауты), первая рабочая поездка в Корею (русская классика и baby face на азиатском рынке по-прежнему в цене); контракт с лос-анджелесским Nous Model Management и петербургским MOM Model Agency; съемки для авторитетного глянца – Noblesse Magazine (11 часов подготовки для 5 образов), Vanguard и Galleria. И всё за один год (!) карьеры, которая пока «хобби из-за учебы, но перспективная возможность на будущее».
Тяга к «красивому и грациозному» – с детства, которое проведено в секциях по художественной гимнастике, синхронному плаванию и танцам.
Впереди – показ Fashion Week Virgo на неделе моды в Петербурге и зимний контракт в Китае.
София Ковба
Для меня быть моделью – это большая привилегия и гордость. Сейчас (во время учебы) я не могу в полной мере ощутить профессиональный модный мир и свое в нем место. Но, например, в модельных поездках я много общаюсь с людьми из индустрии, учу новые языки, делюсь опытом и перенимаю чужой. Я счастлива, что выбрала такой путь.
Самое сложное для меня – оставаться в нужных параметрах. Организм растет, обхваты меняются – и в замерах порой всплывают нежеланные числа.
