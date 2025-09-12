Ольга Назарова: Если бы не русские сказки, я бы, наверное, не научилась верить в чудо

Ваш любимый образ хохломы?

Я одинаково трепетно отношусь ко всем узорам хохломской росписи. В них словно оживают самые дорогие сердцу картины: и сюжеты волшебных сказок, и тихий шелест луговых трав под летним ветром, и пламенные закатные краски над величавой Волгой, и ослепительный блеск золоченых куполов, и волшебное сияние перьев легендарной Жар-птицы – все то, что с малых лет живет в нашей душе, нашло отражение в этом самобытном искусстве.

Что вы подарите человеку, который никогда не был в России?

У нас, конечно, много символов и образов, передающих глубину и многогранность русского характера, но, на мой взгляд, именно в хохломе воплотился дух нашего народа: яркий, как летнее солнце, стойкий, как вековые традиции, трудолюбивый, как руки мастеров, и неизменно преданный своим корням. Это не просто узоры на посуде – это живая история народа, рассказанная языком красок. И каждый гость Нижегородской области, приобретая такие сувениры, уносит с собой частичку этой волшебной сказки – расписной шедевр, который хранит тепло рук мастера и душу народного творчества.

Этот посыл читается и в современных интерпретациях хохломских орнаментов?

Конечно! И образы у наших дизайнеров и художников получаются совершенно особенные, но вместе с тем в них чувствуется связь с историей, традициями. Например, одежда с хохломскими принтами от Алены Ахмадуллиной – сколько в ней роскоши и достоинства! Шелк, благородные цвета, лаконичные силуэты – переосмысление народного промысла в таком контексте мне очень близко.