Ольга Назарова: Если бы не русские сказки, я бы, наверное, не научилась верить в чудо

Финансовый директор группы компаний «ННДК» уверена, что любое дело нужно делать с душой. В хохломских птицах и цветах видит не просто народное творчество, а богатое историческое наследие и источник вдохновения – как для преображения городской среды, так и для создания модных аутфитов.
Ваш любимый образ хохломы?
Я одинаково трепетно отношусь ко всем узорам хохломской росписи. В них словно оживают самые дорогие сердцу картины: и сюжеты волшебных сказок, и тихий шелест луговых трав под летним ветром, и пламенные закатные краски над величавой Волгой, и ослепительный блеск золоченых куполов, и волшебное сияние перьев легендарной Жар-птицы – все то, что с малых лет живет в нашей душе, нашло отражение в этом самобытном искусстве.
Что вы подарите человеку, который никогда не был в России?
У нас, конечно, много символов и образов, передающих глубину и многогранность русского характера, но, на мой взгляд, именно в хохломе воплотился дух нашего народа: яркий, как летнее солнце, стойкий, как вековые традиции, трудолюбивый, как руки мастеров, и неизменно преданный своим корням. Это не просто узоры на посуде – это живая история народа, рассказанная языком красок. И каждый гость Нижегородской области, приобретая такие сувениры, уносит с собой частичку этой волшебной сказки – расписной шедевр, который хранит тепло рук мастера и душу народного творчества.
Этот посыл читается и в современных интерпретациях хохломских орнаментов?
Конечно! И образы у наших дизайнеров и художников получаются совершенно особенные, но вместе с тем в них чувствуется связь с историей, традициями. Например, одежда с хохломскими принтами от Алены Ахмадуллиной – сколько в ней роскоши и достоинства! Шелк, благородные цвета, лаконичные силуэты – переосмысление народного промысла в таком контексте мне очень близко.
Закончите предложение: «Я бы не стала тем, кто я есть, если бы не…»
Если бы не русские сказки, я бы, наверное, не научилась верить в чудо. Именно из них мы впервые узнаем о цене настоящей дружбы и верности, силе любви. О том, как важна вера в собственные силы, которая зачастую и помогает преодолеть любые трудности.
Семейная традиция, которую вы передадите детям?
Любовь к труду. Мы с детства усвоили, что любое дело нужно делать от души, с любовью. И эта мудрость передается у нас из поколения в поколение, становясь настоящей семейной традицией.
Текст: Сергей Костенко, Карина Весновская
Фото: Арина Федотова
Стиль: Анастасия Копейкина
Одежда: «ХОХЛОМА x АЛЕНА АХМАДУЛЛИНА»
