Оксана Сергеева: «Если говорить о смелости быть собой по жизни, то она – во внутренней свободе»

Когда вы в последний раз ловили себя на мысли: «Вот это – настоящая Россия»?

Я родилась на севере Нижегородской области в городе Ветлуга, где старинная архитектура, природа – главные источники вдохновения, воплощение настоящего русского стиля. Резные кружева наличников, живописные леса и озера… Мое творчество неразрывно связано с моей личной историей: я начинала с росписи деревянной мебели и кухонной утвари, затем десять лет занималась дизайном интерьеров и художественной росписью стен. А сейчас у меня собственный бренд кожаных аксессуаров. Перчатки по моим эскизам отшиваются на фабриках Чехии и Китая, но вышивки и цветочные узоры на них напоминают о русском стиле.

Какие народные промыслы вам особенно близки?

Еще со школы – хохломская и городецкая росписи. Любимый орнамент хохломы, кстати, – кудрявые листья, фантастические цветы и птицы. Заставляют мечтать и фантазировать. Люблю небольшие расписные шкатулки. А из новых изделий – интерьерные фигуры и пирамидки.