Оксана Сергеева: «Если говорить о смелости быть собой по жизни, то она – во внутренней свободе»

Дизайнер, модельер, создательница бренда Shpil Design вдохновляется природой родных мест, искусно вплетает аллюзии к русским промыслам в свое творчество и точно знает, что аромат бабушкиных пирогов – вне времени и моды.
Когда вы в последний раз ловили себя на мысли: «Вот это – настоящая Россия»?
Я родилась на севере Нижегородской области в городе Ветлуга, где старинная архитектура, природа – главные источники вдохновения, воплощение настоящего русского стиля. Резные кружева наличников, живописные леса и озера… Мое творчество неразрывно связано с моей личной историей: я начинала с росписи деревянной мебели и кухонной утвари, затем десять лет занималась дизайном интерьеров и художественной росписью стен. А сейчас у меня собственный бренд кожаных аксессуаров. Перчатки по моим эскизам отшиваются на фабриках Чехии и Китая, но вышивки и цветочные узоры на них напоминают о русском стиле.
Какие народные промыслы вам особенно близки?
Еще со школы – хохломская и городецкая росписи. Любимый орнамент хохломы, кстати, – кудрявые листья, фантастические цветы и птицы. Заставляют мечтать и фантазировать. Люблю небольшие расписные шкатулки. А из новых изделий – интерьерные фигуры и пирамидки.
Как вы относитесь к современным интерпретациям русских традиций?
Всячески поддерживаю! Здорово, когда и в одежде, и в интерьере мы можем показать наше наследие. Поделюсь воспоминанием с работы. Проектировала домик для отдыха в скандинавском стиле, но вот кухню с гостевой обеденной зоной заказчики попросили сделать с русским колоритом в современном прочтении.
Все помнят тот самый аромат бабушкиных пирогов? Мы нашли мастеров и собрали русскую печь. Камень, дерево, ткани… Задекорировали стены предметами народного промысла – расписная керамика, текстиль из льна с кружевом и вышивками, самовар и большое количество изделий ручной работы. Главное – не превратить дом в музей старины, но мы справились. Ох, как интересно было такое воплощать!
Есть традиции, которые, на ваш взгляд, должны оставаться без изменений?
Недавно посещала родную глубинку на 89-летие дедушки. Были родственники из других городов – в нашей семье принято собираться всем вместе за большим столом. Где бы ты ни был, сколько бы ни зарабатывал, а на родину, пожалуйста, приезжай. Мои дедушка с бабушкой вместе 62 года. Я думаю, пример старшего поколения – незыблемая основа всех традиций.
Что свойственно всем русским людям?
Сила воли, трудолюбие, душевная мягкость, доброта. Не зря есть понятие «широта русской души»: мы умеем прощать, поддержать, склонны к состраданию, хлебосольны и щедры.
В чем заключается смелость быть собой?
Если говорить о деле, которым занимаешься, то в умении выразить себя, основываясь на собственных ощущениях. Я счастлива, что меня окружают творческие люди, готовые поддержать все мои идеи.
А если мы говорим о смелости быть собой по жизни, то она – во внутренней свободе. Не бояться мыслить, говорить, делать то, что хочешь и что интересно. И, безусловно, принимать себя.
Текст: Карина Весновская
Фото: Арина Федотова
Макияж: Мария Рябова
Стиль: Анастасия Копейкина
Одежда: брюки, платок и кимоно «ХОХЛОМА x АЛЕНА АХМАДУЛЛИНА», украшения RUCHEV (Оптика Оptima)
