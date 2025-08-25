Александра Федорова: «Традиции позволяют нам структурировать хаос»

От павловопосадских платков и ажурных подстаканников до лебедей из покрышек (что? да!) – ищем символ России вместе с создательницей проекта «Новый русский // Культурный код». На берегах Тосканки в сказочной компании белоснежного козленка (братец Иванушка?) говорим с Александрой Федоровой о династиях художников и народном искусстве в современной моде и интерьерах.
Какой предмет дизайна, на ваш взгляд, наиболее полно отражает культурный код России?
Если отойти в сторону от стереотипных представлений и посмотреть на культурный код, как на набор правил, принципов и ценностей, отражение образа жизни и мышления, то найти один такой предмет будет достаточно трудно. Наш друг и философ Екатерина Гресь любит шутить, что это лебеди из покрышек, как символ находчивости русского человека и умения украсить пространство даже там, где на это нет средств. Я бы среди предметов дизайна отметила граненые стаканы в железных подстаканниках – это очень по-русски, изобретательно и в то же время красиво, хороший пример сочетания красоты и функциональности.
Как органично вписать традиционное искусство в наши интерьеры с их минималистичной мебелью и техническими гаджетами?
Многие современные изделия народных художественных промыслов уже адаптированы под современные интерьеры. Но если попробовать найти универсальное правило, то, пожалуй, нужно учесть, что такие предметы создавались для украшения, а значит они самодостаточны и требуют минимального фона, отсутствия пестроты – так будут лучше видны их достоинства. Хотя, конечно же, существуют исключения.
Вы носите одежду в народном стиле?
Да, и делаю это с радостью, но почти всегда адаптирую ее к современному крою и сочетаю с предметами современного стиля. И речь совсем не о кокошниках. Мой любимый зимний жилет сшит из павловопосадского платка, кружевной воротник украшает почти любое вечернее платье. Брюки и юбки традиционного кроя, перешитый винтаж всегда привлекают внимание, а традиционные «рукава» идеально сочетаются с джинсами.
Народное искусство держится на династиях мастеров, которые передают опыт из поколения в поколение. Эта традиция сохранилась?
Я сама знаю такие примеры, мне даже повезло встречать их лично. Династии мастеров и художников сегодня можно встретить в коллективах народных художественных промыслов во многом благодаря тому, что они привязаны к месту бытования и проживания, как, например, на фабрике лаковой миниатюры «Федоскино». Один из примеров современной династии - семья бурятского художника Даши Намдакова, все ее члены делают общее дело и работают вместе.
А вашу семью можно назвать династией?
Я бы точно не стала называть ее династией, но мы бережно относимся к традициям, даже изобретаем новые – и я надеюсь, что дети будут их продолжать. Это касается не только праздников или застолий – например, мы проводим отдельно мужские и женские дни. Традиции позволяют нам структурировать хаос, ориентироваться в пространстве и времени, передавать ценности и тот самый «культурный код».
Текст: Сергей Костенко
Фото: Арина Федотова
Арт-директор, макияж и волосы: Юлия Анисимова
Стиль: Анастасия Копейкина
Одежда: Russkiye, cectpa_cectpa
Комментарии (0)