Александра Федорова: «Традиции позволяют нам структурировать хаос»

Какой предмет дизайна, на ваш взгляд, наиболее полно отражает культурный код России?

Если отойти в сторону от стереотипных представлений и посмотреть на культурный код, как на набор правил, принципов и ценностей, отражение образа жизни и мышления, то найти один такой предмет будет достаточно трудно. Наш друг и философ Екатерина Гресь любит шутить, что это лебеди из покрышек, как символ находчивости русского человека и умения украсить пространство даже там, где на это нет средств. Я бы среди предметов дизайна отметила граненые стаканы в железных подстаканниках – это очень по-русски, изобретательно и в то же время красиво, хороший пример сочетания красоты и функциональности.

Как органично вписать традиционное искусство в наши интерьеры с их минималистичной мебелью и техническими гаджетами?

Многие современные изделия народных художественных промыслов уже адаптированы под современные интерьеры. Но если попробовать найти универсальное правило, то, пожалуй, нужно учесть, что такие предметы создавались для украшения, а значит они самодостаточны и требуют минимального фона, отсутствия пестроты – так будут лучше видны их достоинства. Хотя, конечно же, существуют исключения.

Вы носите одежду в народном стиле?

Да, и делаю это с радостью, но почти всегда адаптирую ее к современному крою и сочетаю с предметами современного стиля. И речь совсем не о кокошниках. Мой любимый зимний жилет сшит из павловопосадского платка, кружевной воротник украшает почти любое вечернее платье. Брюки и юбки традиционного кроя, перешитый винтаж всегда привлекают внимание, а традиционные «рукава» идеально сочетаются с джинсами.