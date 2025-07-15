Dolce & Gabbana и Karl Lagerfeld: Анна Тарасова на красной дорожке «Горький Fest»

Сегодня, 16 июля, в Театре Драмы пройдет торжественная церемония закрытия фестиваля российского кино «Горький Fest», а мы еще не отошли от образов с ковровой дорожки во время открытия! Вместе с телеведущей Светланой Бондарчук, певицей Анастасией Садковской, актрисой Екатериной Климовой, актером Никитой Кологривым не могли не заметить и mrs. Planet talent Анну Тарасову — записали рецепт ее строгого, но привлекающего внимание черно-белого аутфита.
Анна Тарасова: «В этом году решила выделиться не роскошным вечернем платьем, а строгим образом, основой которого стал комбинезон с открытым верхом и корсетом Dolce & Gabbana (коллекция, выпущенная совместно с Ким Кардашьян), черные туфли и сумка — того же бренда, галстук и воротничок Karl Lagerfeld, а также серьги российского бренда EDEM. Считаю, что этот лаконичный выбор — идеальный мэтч с красным цветом ковровой дорожки».
Фото: из архива героини
Текст: Светлана Горлина
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