Dolce & Gabbana и Karl Lagerfeld: Анна Тарасова на красной дорожке «Горький Fest»

Анна Тарасова: «В этом году решила выделиться не роскошным вечернем платьем, а строгим образом, основой которого стал комбинезон с открытым верхом и корсетом Dolce & Gabbana (коллекция, выпущенная совместно с Ким Кардашьян), черные туфли и сумка — того же бренда, галстук и воротничок Karl Lagerfeld, а также серьги российского бренда EDEM. Считаю, что этот лаконичный выбор — идеальный мэтч с красным цветом ковровой дорожки».

Фото: из архива героини

Текст: Светлана Горлина