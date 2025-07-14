Дарья Пашина: «Хочется просто быть собой»

Главная по стилю, по мнению нашей редакции: костюмы для сериалов «Три сестры» (знаковая локация съемок – родной для Даши Нижний Новгород) и «Первый номер» (звездный каст и виральное промо под эгидой Сергея Минаева!), а также глянцевые сигма-образы Виктора Сухорукова, Марии Абашовой, Юрия Стоянова, Никиты Волкова etc. – стремительно и красиво Дарья Пашина входит в киноиндустрию с весомым фэшн-бэкграундом и умением нетривиально комбинировать как вещи, так и профессии (стилист, художник по костюмам и арт-директор – это все про нее!).
Знаю, у вас есть опыт интервьюера...
Небольшой, всего пара материалов. По образованию я международный журналист и в Санкт-Петербурге проходила практику в «Собака.ru»: сначала в ивенте (символичный дебют –подготовка к премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». – Прим. ред.), затем редактором-новостником, а потом уже меня взяли ассистентом редакции в журнал, и вот там мне доверили первое интервью. Думаю, это один из самых любопытных форматов журналистской работы, потому что он часто связан с психологией. На чем-то очень нежном, человеческом завязанный... Именно тогда поняла, что плохой интервьюер, потому что как-то всегда хотелось по-дружески, а по-дружески иногда трудный вопрос не задашь: друзей ни расстраивать, ни провоцировать не хочется. И эмпатия в этом случае одновременно и друг, и в то же время враг. Ну и, несмотря на образование, с картинкой больше работать хотелось, поэтому еще во время студенческой практики часто подходила к фоторедактору, продюсеру, главному редактору и напрашивалась в команду со своим скромным и неловким творческим портфолио. В какой-то момент напросилась и даже съемки доверили, и да, пару интервью тоже.
В беседе с нашими коллегами из U magazine вы упоминаете две истории: случайную встречу в метро со стилистом и знакомство с Климом Козинским – режиссером «Первого номера» – в период вашей работы в творческом объединении Arthouse (актуальное название Arthouse & Mainstream. – Прим. ред.). Обе будто бы по Проппу.
Люблю поворотные случайности в своей жизни, совпадения со смыслом. Например, особое значение для меня имеет родной город. «Первый номер» посвящен Эдуарду Багирову. А вы знаете, что его мама из Нижегородской области и здесь он тоже? Сериал «Три сестры» частично снимали в Нижнем Новгороде. Но важнее локации люди вокруг. Помню, моя первая творческая съемка случилась тоже в Нижнем. Почему? Мне необходимо было просто начать это делать, и делать с тем, кому я доверяю. Потому что хорошая команда – важная составляющая любого проекта, вам должно быть реально комфортно вместе, так как иногда на съемках вы рядом по 12 часов в сутки 6 дней в неделю на протяжении, допустим, полугода! Сейчас я пересобираю команду для большого проекта. И понимаю, что в ней – ответственные девчонки, девчонки со вкусом, с опытом, кажется, больше, чем у меня, и нам всем вместе просто классно.
Вкус – абстрактное понятие, о нем можно сутками рассуждать. Что такое вкус, можно ли его воспитать? Настроена на дискуссию.
Не у всех героев фильма должен быть вкус. Не все персонажи должны выглядеть модно. Потому что в кино одежда – исключительно инструмент передачи какого-то общего настроения и образа. А это часто самое сложное: дать обычным вещам характер. К примеру, герой – парень в джинсах и футболке. Как его выделить? Где-то формой, где-то аксессуаром, где-то состоянием вещи (мятая футболка становится говорящей деталью). Дальше есть интерьер, в котором он живет. И это тоже про характер персонажа... Возвращаясь к вопросу, скажу, что в кино вкус – понимание нюансов. Как смысловых, так и визуальных. Способность абстрагироваться от личных предпочтений, понимание цвета и формы, умение складывать этот пазл.
В кино ваша эмпатия как раз в тему?
Эмпатия и фантазия. Когда я прихожу к режиссеру утверждать костюм, то начинаю объяснять, откуда что взялось, чем мотивирован мой выбор, какими характеристиками персонажа. С большой осторожностью и вниманием мы относимся к каждой детали, в кино вкус – про уместность. И про то, что иногда плохо – очень хорошо. Но это не история про то, что настолько плохо, что хорошо, а история про раскрытие. Потому что самая главная задача костюма – представить героя зрителю. Либо запутать, либо рассказать. А когда мы запутываем, мы все равно рассказываем. Помните: «Отсутствие выбора есть выбор»? Вот тут то же самое.
В глянце иначе?
Цель глянца – продавать, про это нужно помнить. Вкус здесь – значит насмотренность. Но в то же время умение насмотреться и... забыть. Мудборд передает настроение и стилистическое направление, я использую его скорее как вдохновение, а не просто собираю луки по картинкам. Мы смеемся с друзьями, что у стилистов, которые работали для журналов, есть некая профдеформация. На любую съемку я привыкла брать на чемодан вещей больше, потому что могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, идеи, что-то новое уже в процессе. Да и в кино, к примеру, после прочтения сценария легко нафантазировать себе что угодно. Но потом происходит кастинг, утверждается актер. И все может полностью поменяться. Вообще перепридуматься, потому что есть конкретный человек, есть его фактура. И задача – учитывать все нюансы.
Все любят читать про факапы, поэтому поделитесь кейсом со съемок «Первого номера», когда все учесть сразу не удалось (это же был ваш первый раз в кино, да и право на ошибку никто не отменял!).
Да было! Первая примерка с Евгением Цыгановым. Я ориентировалась на опыт фэшн-съемок и его роль (главный редактор модного журнала), поэтому принесла кучу брендовой одежды и думала о том, как круто он будет выглядеть в этом всем. А Женя говорит: «Даш, вы уверены? Мне кажется, здесь ничего не подходит для моего героя». Убедила его померить, проверить – вдруг сработает? И да, ошиблась я конкретно. Зато мы поговорили, обсудили персонажа и наметили вектор. Конечно, для меня это был невероятный стресс тогда, потому что страшно подводить людей, которые тебе дали шанс, подводить команду. И мне было очень грустно, что я не справилась с первого раза.
Да, сегодня я понимаю: та ситуация была абсолютно нормальной, ведь это работа, это поиск, который всегда занимает время, и вообще странно, когда получается с первого раза и не перепридумывается, не углубляется. Но тогда происходящее казалось катастрофой. И, мне кажется, так воспринималось как раз из-за опыта журнальных съемок, когда примерки практически никогда не проводятся, а ты должен все сделать круто с первого раза.
Ну и тогда, спустя еще какое-то время, придумался тот Константин Иноземцев (герой Евгения Цыганова. – Прим. ред.), которого вы видели на экранах, и тренды с модой, конечно, совсем не мэтчатся с его образом.
Если бы Костя Иноземцев был брендом или вещью, то какой? Что бы это было? Винтаж?
Хорошая рок-н-ролльная классика. Но классика не костюмов, а джинсов Levi’s и ботинок Red Wing. Немножко романтик, немножко пацан, немножко негодяй. Как мы все, девчонки, и любим.
Что, наоборот, получилось с первого дубля?
Понятно было с образом Сони Шидловской. Молодая, амбициозная, талантливая героиня, которая работает с визуальным. У меня есть четкое представление о том, как выглядит арт-директор журнала (личный опыт работы в редакции и насмотренность как раз!). Получилась модная панк-герл в футболках российского бренда Parc Lunàire. Первая примерка Лукерьи Ильяшенко (в «Первом номере» – Арина Петрова, директор по рекламе. – Прим. ред.) тоже была про некий поиск образа. Сначала было что-то более элегантное, потом более откровенное, а в итоге ее героиня у нас немножко в стиле Сен-Лорана, достаточно жесткая...
...и хищная.
Абсолютно. Помню, мне тогда режиссер сказал: «Даша, она должна выглядеть так, чтобы она сама себя хотела». И мы в целом это и сделали.
А что носите сами?
Мне нравятся Saint-Laurent, Ann Demeulemeester и Helmut Lang... Но когда столько всего для всех придумываешь, очень не хочется ничего придумывать для себя. Хочется просто собой быть. В Таиланде я купила брелок в виде фаллоса и сделала из него кулон. И меня все спрашивают: «Даша, что это значит? Что это значит?» Ничего!
В каких фильмах вам нравится работа художника по костюмам?
Понятно, что есть плюс-минус классический набор, которым принято отвечать на этот вопрос: Мона Мэй и ее костюмы для фильма «Бестолковые» (в оригинале – Clueless – так впоследствии стали называть одно фэшн-течение, просто введите его в поиск модной онлайн-платформы Tagwalk). Или костюмы Милены Канонеро в фильмах Уэса Андерсона etc. Но из последнего увиденного и запомнившегося назову «Женщины на грани нервного срыва» Альмодовара (среди моих визуальных рефов для «Трех сестер»), ироничный сериал «Каос» (Зевс в синем спортивном костюме и гротескные мойры!) и «Птицу» с Барри Кеоганом (просто так красиво там все вместе), а также картины Гая Ричи. Ведь многое зависит от режиссера, и определенный вкус прослеживается в большинстве его работ, в том числе самых ранних, и вы просто наблюдаете линию этих изменений. Есть сериал «Джентльмены» (вышел год назад), в котором Гай выступает в качестве креативного продюсера и одним из режиссеров. С точки зрения художника по костюмам это классная английская история, которая стала моим любимым референсом к одному проекту. Смешной случай: мне было скучно (я отдыхала месяц), поэтому в какой-то момент написала Ричи в соцсетях, и... он мне ответил. Дальнейшей коммуникации не случилось, но это было забавно и как-то просто веры в свое дело прибавилось.
Текст: Алена Зобова
Фото: Арина Федотова
Стиль: Дарья Пашина
Макияж и волосы: SALON SVOBODA
Одежда: YALLO store
«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2025:
Титульного партнера и партнера номинации «Бизнес» — Океанис
Партнера номинации «Урбанистика» — Федерального девелопера GloraX
Партнера номинации «Мода» — Оптику «Кронос»
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Партнеров номинации «Наука и технологии» — компанию «Симона» — бытовая техника для кухни и бренд бытовой техники ASKO
Партнера номинации «Просвещение» — БЦР Моторс — официального дилера гибридных кроссоверов AITO SERES
Инфопартнер премии — объединенная редакция телеканалов Волга, Волга 24, ННТВ и информационного агентства ВРЕМЯ Н
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
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