Дарья Пашина: «Хочется просто быть собой»

Знаю, у вас есть опыт интервьюера...

Небольшой, всего пара материалов. По образованию я международный журналист и в Санкт-Петербурге проходила практику в «Собака.ru»: сначала в ивенте (символичный дебют –подготовка к премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». – Прим. ред.), затем редактором-новостником, а потом уже меня взяли ассистентом редакции в журнал, и вот там мне доверили первое интервью. Думаю, это один из самых любопытных форматов журналистской работы, потому что он часто связан с психологией. На чем-то очень нежном, человеческом завязанный... Именно тогда поняла, что плохой интервьюер, потому что как-то всегда хотелось по-дружески, а по-дружески иногда трудный вопрос не задашь: друзей ни расстраивать, ни провоцировать не хочется. И эмпатия в этом случае одновременно и друг, и в то же время враг. Ну и, несмотря на образование, с картинкой больше работать хотелось, поэтому еще во время студенческой практики часто подходила к фоторедактору, продюсеру, главному редактору и напрашивалась в команду со своим скромным и неловким творческим портфолио. В какой-то момент напросилась и даже съемки доверили, и да, пару интервью тоже.

В беседе с нашими коллегами из U magazine вы упоминаете две истории: случайную встречу в метро со стилистом и знакомство с Климом Козинским – режиссером «Первого номера» – в период вашей работы в творческом объединении Arthouse (актуальное название Arthouse & Mainstream. – Прим. ред.). Обе будто бы по Проппу.

Люблю поворотные случайности в своей жизни, совпадения со смыслом. Например, особое значение для меня имеет родной город. «Первый номер» посвящен Эдуарду Багирову. А вы знаете, что его мама из Нижегородской области и здесь он тоже? Сериал «Три сестры» частично снимали в Нижнем Новгороде. Но важнее локации люди вокруг. Помню, моя первая творческая съемка случилась тоже в Нижнем. Почему? Мне необходимо было просто начать это делать, и делать с тем, кому я доверяю. Потому что хорошая команда – важная составляющая любого проекта, вам должно быть реально комфортно вместе, так как иногда на съемках вы рядом по 12 часов в сутки 6 дней в неделю на протяжении, допустим, полугода! Сейчас я пересобираю команду для большого проекта. И понимаю, что в ней – ответственные девчонки, девчонки со вкусом, с опытом, кажется, больше, чем у меня, и нам всем вместе просто классно.