Ольга Филатова: «Я хочу показать, что красота многолика, мы все разные, но мы едины»

Меня взволновала история девушки Галы, которой посвящена коллекция. Вы деликатны в своем повествовании, без конкретных деталей, поэтому мое воображение уже рисует балабановские сцены. Что же на самом деле произошло?

Это история, которая меня до сих пор трогает. Мы приятельствовали с Галой, а потом она стала встречаться с парнем, и казалось, что у них все нормально, они стали вместе жить, наше же общение почти сошло на нет. И только когда у Галы получилось сбежать от него, выяснилось, что она была жертвой домашнего насилия. Не вдаваясь в подробности, скажу, что этот человек вел себя аморально (и не только с ней), ограничивал ее социальные контакты, отнимал деньги,жестокость была для него нормой. Сейчас Гала получает психологическую помощь.

Но ведь каждый может попасть в подобную ситуацию, особенно женщины, ведь мы изначально очень беззащитные и многие на самом деле не осознают, как их затягивают в сети. Гала говорит: «Я не понимала, что происходит что-то странное». То есть жертва не всегда понимает даже, что она жертва. И это так ужасно. Мне было важно не молчать, рассказать о проблеме с помощью своего творчества.

Символично, что впервые я познакомилась с Галой в том самом здании на улице Минина, 6, где потом впервые и была представлена коллекция «Цыганский мотылек».

В стремлении наделить свою героиню новыми качествами – свободой, дерзостью – вы обращаетесь к цыганской теме?

К духу свободы и свободе духа – прежде всего. Дело здесь не в национальности, а в кочевом образе жизни. Нас часто сдерживают воспитание и представления других о том, какими мы должны быть. Мы боимся искать свое, личное счастье. Героиня моей коллекции преодолевает страх, освобождается.

Еще знаете, в Северной Америке есть насекомое, которое так раньше и называлось «цыганский мотылек», но недавно его политкорректно переименовали. Вид у него красивый, белый, с черными пятнышками, дизайнерски правильный, что ли. В свое время он очень меня вдохновил, хотя сам этот образ я практически нигде не использовала.