Ольга Филатова: «Я хочу показать, что красота многолика, мы все разные, но мы едины»

Основатель нижегородского бренда feel_atto и призер Международного конкурса моды и красоты FASHION STYLE лидирует по числу публикаций в мировом глянце (более десятка за год: от миланского Iconic до нью-йоркского OFF TOWN!) и создает не одежду, а арт-объекты, которые находятся в частных собраниях разных городов России и за ее пределами. А нам рассказывает о своей коллекции «Цыганский мотылек»: более пяти (!) лет поиска подходящих тканей (от экземпляров времен дореволюционной России до европейского винтажа!); ручная роспись шелка, крапивы, льна и ручная вышивка... – трудоемкая, кутюрная работа.
Меня взволновала история девушки Галы, которой посвящена коллекция. Вы деликатны в своем повествовании, без конкретных деталей, поэтому мое воображение уже рисует балабановские сцены. Что же на самом деле произошло?
Это история, которая меня до сих пор трогает. Мы приятельствовали с Галой, а потом она стала встречаться с парнем, и казалось, что у них все нормально, они стали вместе жить, наше же общение почти сошло на нет. И только когда у Галы получилось сбежать от него, выяснилось, что она была жертвой домашнего насилия. Не вдаваясь в подробности, скажу, что этот человек вел себя аморально (и не только с ней), ограничивал ее социальные контакты, отнимал деньги,жестокость была для него нормой. Сейчас Гала получает психологическую помощь.
Но ведь каждый может попасть в подобную ситуацию, особенно женщины, ведь мы изначально очень беззащитные и многие на самом деле не осознают, как их затягивают в сети. Гала говорит: «Я не понимала, что происходит что-то странное». То есть жертва не всегда понимает даже, что она жертва. И это так ужасно. Мне было важно не молчать, рассказать о проблеме с помощью своего творчества.
Символично, что впервые я познакомилась с Галой в том самом здании на улице Минина, 6, где потом впервые и была представлена коллекция «Цыганский мотылек».
В стремлении наделить свою героиню новыми качествами – свободой, дерзостью – вы обращаетесь к цыганской теме?
К духу свободы и свободе духа – прежде всего. Дело здесь не в национальности, а в кочевом образе жизни. Нас часто сдерживают воспитание и представления других о том, какими мы должны быть. Мы боимся искать свое, личное счастье. Героиня моей коллекции преодолевает страх, освобождается.
Еще знаете, в Северной Америке есть насекомое, которое так раньше и называлось «цыганский мотылек», но недавно его политкорректно переименовали. Вид у него красивый, белый, с черными пятнышками, дизайнерски правильный, что ли. В свое время он очень меня вдохновил, хотя сам этот образ я практически нигде не использовала.
Зато использовали цыганские слова в нейминге...
Да, я специально купила цыганский словарь. Мне вообще эта тема очень нравится, когда можно поговорить на другом языке. Это чудесно, я в этом тону. Другая культура, другие традиции, красота звучания иностранных слов... И каждое из них прошло большую историю, разные поколения использовали его в речи. Интуитивно я поняла, что вещам нужно дать именно цыганские названия.
Вообще интерес к народам мира, к его этнической глубине – одна из ключевых характеристик моего бренда. Я хочу показать, что красота многолика, мы все разные, но мы едины. Все женщины – сестры, которые должны поддерживать друг друга. В том числе в принятии собственной внешности. Например, только со временем я поняла, что не существует стандартов красоты, а в юности мне, конечно, как и многим, хотелось что-то изменить. И сейчас мне хочется сказать той себе: «Ты – это не твоя внешность, ты – это большая глубина. Черпай оттуда и вообще проявляйся». И я хочу и готова помогать другим, кто, как и я тогда, оступился на пути к принятию себя. Помогать творчеством.
А как бы вы описали свой творческий метод? С чего начинается создание коллекции?
Всегда с рисунка. Я изображаю лица на ткани, но это очень и очень сложно, никому не советую повторять мой путь, потому что лица на одежду трудно наносить так, чтобы это выглядело потом стильно, эстетично. Да, я рисую на тканях, и это придает вещам особый шарм. Но не любой рисунок будет красиво смотреться. Представляете «Джоконду» на груди?
Тонкий лед.
Вот да, то-то и оно. И каждый раз думаешь, ломаешь голову, что и как изобразить, чтобы это цепляло. Если нужный рисунок рождается, дальше все идет легко. В «Цыганском мотыльке» я использую технику, название которой сформулировала сама, потому что нигде не нашла такого. Макулавизм (лат. macula – пятно, lava – стирать) – направление в изобразительном искусстве, при котором живопись наносится путем проливания жидкого состояния краски на ткань, а также это нанесение краски с помощью кисти, с дальнейшей ручной отстиркой для придания нужной глубины цвету. Таким образом, я заполняю ткань краской и «художественно» ее отстирываю. В «Цыганском мотыльке» я использовала акрил, а до этого в коллекции, посвященной моему любимому художнику Ван Гогу, масляные краски. В новом проекте «Аорт-деко» – ткани с принтами, разработанными мной. Для этого я отрисовала их на холстах и после оцифровала. Решила, что только так смогу рассказать историю мятежного героя коллекции и постараться влюбить в него больше людей. И другая, не менее важная причина – отсутствие подходящих тканей. Я не отчаиваюсь, а создаю их сама.
Получается, что вещи из «Цыганского мотылька» невозможно тиражировать. Они неповторимы и теперь находятся в частных коллекциях. Вы знаете обладателей лично?
Одной из первых была PR-директор Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге. Она купила халат, оставила визитку. Когда я связалась с ней, она поблагодарила меня и рассказала, что у нее большая насмотренность, потому что музей занимается одеждой разных культур и времен, но такого она пока не видела. После этого из музея приезжали еще люди и тоже покупали одежду. Это так приятно, вдохновляет и мотивирует двигаться дальше.
Где еще искать вдохновение?
Две знаковые для меня личности – Винсент ван Гог и Марина Цветаева. А среди наших современников тоже есть один человек, который меня сильно вдохновляет. Это иеромонах Александр (Солянкин). Знакома с ним лично и смотрю на его духовный подвиг как на стремление к единству с Творцом. Плюс-минус наш ровесник, он отказался от земной жизни и собственного имени ради мечты. И невероятно счастлив. Такие люди не могут не восхищать. Дело здесь не в религии, это может быть любой отказ от собственных интересов в пользу чего-то большего, во имя идеи. Своего рода альтруизм.
Но как от идеи перейти к действию?
Иногда для чего-то значительного нужно еще собрать камни. Сначала ты живешь в какой-то невозможности действия, но уже знаешь, что в самой идее заключен смысл. И пока ты думаешь об этом, твое время приходит, созревает решение, и уже действуешь не раздумывая.
Да, потому что четко осознаешь свое предназначение. Вы осознаете?
Я чувствую, что мое творчество объединяет людей. Все в команде бренда могут творчески проявляться и получать за это плату. Они горят дополнительной мотивацией, идут дальше, понимают, что могут больше, что они творцы. Это все меня тоже сильно вдохновляет, потому что я помогаю другим раскрыть себя посредством моих проектов.
Ольга Филатова сфотографирована в Нижегородском государственном цирке имени Маргариты Назаровой (одном из крупнейших в Европе). В 2007 году Ольга участвовала в конкурсе рисунков и выиграла билет на открытие цирка 1 сентября: «Билет было купить невозможно. Они не продавались. И меня (школьницу из Заволжья) пригласили на представление. Это была моя первая самостоятельная поездка в Нижний Новгород... – как же я радовалась и не могла поверить в происходящее!».
Текст: Алена Зобова
Фото: Арина Федотова
Стиль: Мария Мужжухина
Макияж и волосы: SALON SVOBODA
Одежда: feel_atto
«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2025:
Титульного партнера и партнера номинации «Бизнес» — Океанис
Партнера номинации «Урбанистика» — Федерального девелопера GloraX
Партнера номинации «Мода» — Оптику «Кронос»
Партнера номинации «Спорт» — страховую компанию «Согласие»
Партнеров номинации «Наука и технологии» — компанию «Симона» — бытовая техника для кухни и бренд бытовой техники ASKO
Партнера номинации «Просвещение» — БЦР Моторс — официального дилера гибридных кроссоверов AITO SERES
Инфопартнер премии — объединенная редакция телеканалов Волга, Волга 24, ННТВ и информационного агентства ВРЕМЯ Н
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
Комментарии (0)