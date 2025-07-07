Яркая коллаборация, флагманский салон в столичном ГУМе, культурное пространство и бутик в Нижнем – промысел, которому больше трехсот лет, возвращается в нашу жизнь в принтах модных айтемов и предметах интерьера. Генеральный директор АНО «Хохлома» Софья Юдина и дизайнер Алена Ахмадуллина – о новом прочтении вековых традиций.
Ваше определение: «Хохлома × Алена Ахмадуллина» – это?..
Софья Юдина: Прежде всего бренд (не капсула и не временный проект), который представляет коллекцию одежды и предметов интерьера. И в этом смысле становится новым явлением в мире моды.
Что самое сложное при выходе на глобальный уровень?
С. Ю.: Остаться аутентичными. Есть соблазн упростить или адаптировать традицию, чтобы соответствовать ожиданиям внешней аудитории. Но подлинный интерес вызывает именно искренность и уважение к истокам. Основная задача – не подстраиваться под внешний запрос, а формировать его. Показывать глубину промысла, сохраняя его характерные черты даже в современных формах и материалах.
И поэтому – сотрудничество с Аленой Ахмадуллиной, дизайнером, у которой есть опыт работы с культурным кодом?
С. Ю.: Перед нами стояла амбициозная задача – вернуть хохлому в повседневную жизнь. Уйти от образа исключительно музейного экспоната или элемента ностальгии. Мы понимали, что нам нужна сильная художественная позиция, а также лидер, который способен дать промыслу новое звучание. Поэтому мы пригласили в проект Алену Ахмадуллину в качестве креативного директора. Ее творчество давно и органично связано с русскими мотивами. Она глубоко чувствует тему и тонко понимает, как адаптировать традицию для современной аудитории.
Алена, вы много работали с архивами хохломы – были неожиданные находки?
Алена Ахмадуллина: Главным открытием стал художник Георгий Матвеев, который творил в начале XX века. Он же возглавил новые мастерские, собрал команды и полностью перезагрузил ДНК хохломы. Его архивы позволили найти фантастические образцы росписи, которые не имеют аналогов. Эти удивительные артефакты – пример той ускользающей красоты России, которую мы почти потеряли. Сегодня мы ее возвращаем, возобновляем в новых пластических формах, цветовых палитрах.
Как при этом удается сохранить узнаваемость промысла?
А. А.: Важно уделять большое внимание традиционным элементам. За несколько веков истории хохломы ее стиль значительно менялся, но некоторые приемы, узоры оставались прежними, например кудрина – классический хохломской орнамент. Мы соединяем характерные мотивы с современным дизайном – в этом суть концепции бренда.
Что, по вашему мнению, самое ценное в дебютной коллекции?
С. Ю.: Труд людей, которые знают промысел изнутри и готовы к смелым шагам в его развитии. Над линейкой деревянной утвари и декора бренда «Хохлома» в коллаборации с Аленой Ахмадуллиной работают мастера фабрики «Хохломская роспись» – все изделия они создают вручную, с большим вниманием к деталям. Многие из них – заслуженные художники России, посвятившие промыслу десятилетия. Некоторые из предметов являются коллекционными: на них можно увидеть специальный номер и подпись художницы.
Бренд «Хохлома» завоюет мир?
С. Ю.: Наша цель – не завоевание, а поступательное, уверенное движение вперед. Уже сегодня мы видим интерес к нашим коллекциям за рубежом. Международные инфлюенсеры, гости фабрики и салона подтверждают: у нас есть потенциал, и он воспринимается позитивно. Мы будем и дальше развивать этот интерес, опираясь на системный подход и верность традициям.
Софья Юдина сфотографирована на фабрике «Хохломская роспись» в Семенове. Неофициальное название «маленький Париж» город получил благодаря Екатерине II – она утвердила для его застройки особую планировку в форме квадрата из 16 кварталов, как у столицы мировой моды. Сходство становится очевидным с высоты птичьего полета.
Текст: Карина Весновская
Фото: Арина Федотова
Макияж и волосы: Мария Рябова
Одежда и аксессуары: «ХОХЛОМА х АЛЕНА АХМАДУЛЛИНА»
«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2025:
Титульного партнера и партнера номинации «Бизнес» — Океанис
Партнера номинации «Урбанистика» — Федерального девелопера GloraX
Партнера номинации «Мода» — Оптику «Кронос»
Партнера номинации «Спорт» — страховую компанию «Согласие»
Партнеров номинации «Наука и технологии» — компанию «Симона» — бытовая техника для кухни и бренд бытовой техники ASKO
Партнера номинации «Просвещение» — БЦР Моторс — официального дилера гибридных кроссоверов AITO SERES
Инфопартнер премии — объединенная редакция телеканалов Волга, Волга 24, ННТВ и информационного агентства ВРЕМЯ Н
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
Комментарии (0)