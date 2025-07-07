Ваше определение: «Хохлома × Алена Ахмадуллина» – это?..

Софья Юдина: Прежде всего бренд (не капсула и не временный проект), который представляет коллекцию одежды и предметов интерьера. И в этом смысле становится новым явлением в мире моды.

Что самое сложное при выходе на глобальный уровень?

С. Ю.: Остаться аутентичными. Есть соблазн упростить или адаптировать традицию, чтобы соответствовать ожиданиям внешней аудитории. Но подлинный интерес вызывает именно искренность и уважение к истокам. Основная задача – не подстраиваться под внешний запрос, а формировать его. Показывать глубину промысла, сохраняя его характерные черты даже в современных формах и материалах.

И поэтому – сотрудничество с Аленой Ахмадуллиной, дизайнером, у которой есть опыт работы с культурным кодом?

С. Ю.: Перед нами стояла амбициозная задача – вернуть хохлому в повседневную жизнь. Уйти от образа исключительно музейного экспоната или элемента ностальгии. Мы понимали, что нам нужна сильная художественная позиция, а также лидер, который способен дать промыслу новое звучание. Поэтому мы пригласили в проект Алену Ахмадуллину в качестве креативного директора. Ее творчество давно и органично связано с русскими мотивами. Она глубоко чувствует тему и тонко понимает, как адаптировать традицию для современной аудитории.