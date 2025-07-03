Камбэк года – звезда нижегородского (и мирового!) модельного бизнеса возвращается в индустрию. Он шагал по парижским и миланским подиумам, а сейчас перезапускает карьеру в главном фэшн-магазине страны. Алексей Пинаев – о новых реалиях российской моды, работе волонтером и вечной молодости.
В интервью для нашего модного номера вы рассказали, что закончили модельную карьеру, но уже в конце года вновь появились и на показах, и в рекламных кампейнах. Что произошло?
После вашей фэшн-съемки меня заметило московское агентство Viral Talent Management, молодое, но уже достаточно профессиональное. Один из его основателей – Илья Вершинин, нижегородец, который сейчас живет между Москвой и Питером, занимается кастингом моделей для ЦУМа. Он увидел фото в нижегородском журнале «Собака.ru», нашел мои контакты, позвонил с предложением, и я ответил: «Давайте, я в форме». Прошлой осенью практически каждые выходные я ездил на показы в ЦУМ.
За последние несколько лет крупнейший департмент стор Европы изменился – модифицировался список брендов, не стало Аллы Вербер, легендарного фэшн-директора магазина. Какое впечатление он на вас произвел сейчас?
Могу рассказать только со своего ракурса модели. Мне кажется, в плане стиля ЦУМ стал намного лучше. Действительно, раньше он опирался на супербренды, теперь там появилось множество малоизвестных качественных европейских марок, но главное – магазин сделал ставку на команду стилистов, которые собирают отличные луки. Большинство из них – коммерческие, носибельные, то есть покупателю не надо париться, просто бери готовый комплект на каждый день.
Встречаете в Москве нижегородцев?
Да, в ЦУМе работает стилист Настя Карлышова, в показах участвуют модели Ева Федина и Максим Кринцер (кстати, он победитель конкурса Elite Model Look) – все они наши земляки, но сейчас живут в Москве. Вообще должен сказать, что кастинг показов был отличный.
Наши модели могут сейчас оказаться на международных подиумах?
Могут, встречаю тех, кто выезжает в Европу, но все стало намного сложнее. В нынешней ситуации Китай оказывается одной из главных стран для интернациональных российских моделей. Я даже не называю Малайзию, Индонезию, Индию, Турцию – это все подготовительные этапы для дальнейшего продвижения. А в нулевые годы Китай считался вторичным рынком, куда ехали зарабатывать деньги либо «отработанные», либо «недоработанные» мальчики и девочки. Все меняется.
В модных съемках принимаете участие?
Да, я снялся для бренда курток Arctic Explorer, который представлен в ЦУМе, и мультибрендового бутика Peak. Хотелось бы поработать для глянцевых журналов, но, к сожалению, их не так много осталось. А вообще моделинг – это не основная моя деятельность, сейчас я отмываю птиц, которые пострадали в катастрофе на Черном море.
Почему вы решили поехать в Анапу?
Под Новый год я сидел и думал, что бы можно было сделать полезного для мира вместо того, чтобы неделю травить себя вредной едой и алкоголем. И тут я узнал о крушении танкера, 28 декабря сел в машину и один отправился в Анапу, там и встретил Новый год у елочки с незнакомыми людьми, а в 6 утра – снова на мойку птиц.
Брюки, рубашка, тренч, сумка (YALLO store), свитер MASHKARA, ботинки DR. MARTENS
Как долго планируете там быть?
Пока остаются грязные птицы, буду работать. Сейчас в Анапе не хватает волонтеров, я уже сагитировал приехать сюда четырех человек – сам привез их на Черное море.
В интервью для модного номера вы рассказывали о своей компании, которая занимается естественными способами омоложения, о мечте дожить до 150 лет. ЗОЖ вас все еще интересует?
Да, я по-прежнему развиваю личный бренд «СЕПЛица», но сейчас это скорее фон моей основной работы в Анапе. Надеюсь, тема молодости и здоровья будет интересовать меня еще долго – как минимум 102 года.
Текст: Сергей Костенко
Фото: Арина Федотова
Стиль: Алена Сударикова
Волосы: HUB
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Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
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