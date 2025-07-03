АЛЕКСЕЙ ПИНАЕВ

В интервью для нашего модного номера вы рассказали, что закончили модельную карьеру, но уже в конце года вновь появились и на показах, и в рекламных кампейнах. Что произошло?

После вашей фэшн-съемки меня заметило московское агентство Viral Talent Management, молодое, но уже достаточно профессиональное. Один из его основателей – Илья Вершинин, нижегородец, который сейчас живет между Москвой и Питером, занимается кастингом моделей для ЦУМа. Он увидел фото в нижегородском журнале «Собака.ru», нашел мои контакты, позвонил с предложением, и я ответил: «Давайте, я в форме». Прошлой осенью практически каждые выходные я ездил на показы в ЦУМ.

За последние несколько лет крупнейший департмент стор Европы изменился – модифицировался список брендов, не стало Аллы Вербер, легендарного фэшн-директора магазина. Какое впечатление он на вас произвел сейчас?

Могу рассказать только со своего ракурса модели. Мне кажется, в плане стиля ЦУМ стал намного лучше. Действительно, раньше он опирался на супербренды, теперь там появилось множество малоизвестных качественных европейских марок, но главное – магазин сделал ставку на команду стилистов, которые собирают отличные луки. Большинство из них – коммерческие, носибельные, то есть покупателю не надо париться, просто бери готовый комплект на каждый день.

Встречаете в Москве нижегородцев?

Да, в ЦУМе работает стилист Настя Карлышова, в показах участвуют модели Ева Федина и Максим Кринцер (кстати, он победитель конкурса Elite Model Look) – все они наши земляки, но сейчас живут в Москве. Вообще должен сказать, что кастинг показов был отличный.