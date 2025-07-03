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АЛЕКСЕЙ ПИНАЕВ

Камбэк года – звезда нижегородского (и мирового!) модельного бизнеса возвращается в индустрию. Он шагал по парижским и миланским подиумам, а сейчас перезапускает карьеру в главном фэшн-магазине страны. Алексей Пинаев – о новых реалиях российской моды, работе волонтером и вечной молодости.

В интервью для нашего модного номера вы рассказали, что закончили модельную карьеру, но уже в конце года вновь появились и на показах, и в рекламных кампейнах. Что произошло?

После вашей фэшн-съемки меня заметило московское агентство Viral Talent Management, молодое, но уже достаточно профессиональное. Один из его основателей – Илья Вершинин, нижегородец, который сейчас живет между Москвой и Питером, занимается кастингом моделей для ЦУМа. Он увидел фото в нижегородском журнале «Собака.ru», нашел мои контакты, позвонил с предложением, и я ответил: «Давайте, я в форме». Прошлой осенью практически каждые выходные я ездил на показы в ЦУМ.

За последние несколько лет крупнейший департмент стор Европы изменился – модифицировался список брендов, не стало Аллы Вербер, легендарного фэшн-директора магазина. Какое впечатление он на вас произвел сейчас?

Могу рассказать только со своего ракурса модели. Мне кажется, в плане стиля ЦУМ стал намного лучше. Действительно, раньше он опирался на супербренды, теперь там появилось множество малоизвестных качественных европейских марок, но главное – магазин сделал ставку на команду стилистов, которые собирают отличные луки. Большинство из них – коммерческие, носибельные, то есть покупателю не надо париться, просто бери готовый комплект на каждый день.

Встречаете в Москве нижегородцев?

Да, в ЦУМе работает стилист Настя Карлышова, в показах участвуют модели Ева Федина и Максим Кринцер (кстати, он победитель конкурса Elite Model Look) – все они наши земляки, но сейчас живут в Москве. Вообще должен сказать, что кастинг показов был отличный.

Наши модели могут сейчас оказаться на международных подиумах?

Могут, встречаю тех, кто выезжает в Европу, но все стало намного сложнее. В нынешней ситуации Китай оказывается одной из главных стран для интернациональных российских моделей. Я даже не называю Малайзию, Индонезию, Индию, Турцию – это все подготовительные этапы для дальнейшего продвижения. А в нулевые годы Китай считался вторичным рынком, куда ехали зарабатывать деньги либо «отработанные», либо «недоработанные» мальчики и девочки. Все меняется.

В модных съемках принимаете участие?

Да, я снялся для бренда курток Arctic Explorer, который представлен в ЦУМе, и мультибрендового бутика Peak. Хотелось бы поработать для глянцевых журналов, но, к сожалению, их не так много осталось. А вообще моделинг – это не основная моя деятельность, сейчас я отмываю птиц, которые пострадали в катастрофе на Черном море.

Почему вы решили поехать в Анапу?

Под Новый год я сидел и думал, что бы можно было сделать полезного для мира вместо того, чтобы неделю травить себя вредной едой и алкоголем. И тут я узнал о крушении танкера, 28 декабря сел в машину и один отправился в Анапу, там и встретил Новый год у елочки с незнакомыми людьми, а в 6 утра – снова на мойку птиц.

Брюки, рубашка, тренч, сумка (YALLO store), свитер MASHKARA, ботинки DR. MARTENS

Брюки, рубашка, тренч, сумка (YALLO store), свитер MASHKARA, ботинки DR. MARTENS

Как долго планируете там быть?

Пока остаются грязные птицы, буду работать. Сейчас в Анапе не хватает волонтеров, я уже сагитировал приехать сюда четырех человек – сам привез их на Черное море.

В интервью для модного номера вы рассказывали о своей компании, которая занимается естественными способами омоложения, о мечте дожить до 150 лет. ЗОЖ вас все еще интересует?

Да, я по-прежнему развиваю личный бренд «СЕПЛица», но сейчас это скорее фон моей основной работы в Анапе. Надеюсь, тема молодости и здоровья будет интересовать меня еще долго – как минимум 102 года.

Фотосессия Алексея Пинаева прошла на Гребном канале, который появился на карте Нижнего Новгорода полвека назад, когда искусственная дамба соединила берег Волги и остров Печерские пески. Сейчас это место для тренировок профессиональных спортсменов и сторонников здорового образа жизни.

Текст: Сергей Костенко
Фото: Арина Федотова
Стиль: Алена Сударикова
Волосы: HUB

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Титульного партнера и партнера номинации «Бизнес» — Океанис

Партнера номинации «Урбанистика» — Федерального девелопера GloraX

Партнера номинации «Мода» — Оптику «Кронос»

Партнера номинации «Спорт» — страховую компанию «Согласие»

Партнеров номинации «Наука и технологии» — компанию «Симона» — бытовая техника для кухни и бренд бытовой техники ASKO

Партнера номинации «Просвещение» — БЦР Моторс — официального дилера гибридных кроссоверов AITO SERES

Инфопартнер премии — объединенная редакция телеканалов Волга, Волга 24, ННТВ и информационного агентства ВРЕМЯ Н

Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»

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