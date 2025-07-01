«Самое ценное – когда за вещью стоит человек»

Накануне Форума «Beinopen×Долями: российская мода между ценой и ценностью» (большой сбор людей из индустрии!) сделали серию блиц-интервью с Натальей Коренченко, Мишей Масловым, Женей Гут, Иваном Джонсом, Екатериной Мамаевой об отношениях с одеждой и понятием «модное». В запасниках наших визави есть и дареное кимоно, и редкий винтаж, и апсайкл-бренды, и местное тоже найдется. Поговорили об их стиле, о том, что предпочитают из локального, самых ценных вещах в гардеробе и ценностях в моде.
Форум пройдет в Нижнем Новгороде 3–4 июля в центре культуры «Рекорд». Событие соберет профессионалов индустрии моды, чтобы поговорить об актуальных трендах и поделиться практическим опытом ведения модного бизнеса. Программа лекций, паблик-токов и регистрация – здесь.
Наталья Коренченко
Директор по развитию студии «Тихая», коллекционер современного искусства
Как бы вы описали ваш собственный стиль?
Стиль Натальи Коренченко.
Где обычно одеваетесь?
На Avito, в бутике Prada, на благотворительной барахолке, в гардеробе мужа, на закрытых предпоказах Ushatava, в винтажных магазинчиках Тбилиси, в Lime на Кузнецком мосту, в ателье на Звездинке. Получается, что везде.
Какие вещи для вас особенные и почему (в вашем гардеробе)?
Свадебное платье, которое я готова была бы носить и сейчас, но не влезаю; юбка, перешитая из брюк мужа; кимоно, подаренное подругой, коллекция украшений от грузинского дизайнера, которая живет в потрясающем доме. Потому что за каждой вещью стоит человек, и это самое ценное.
Как пошли бы на открытие выставки? А как на день рождения к маме?
По настроению, соблюдая дресс-код (если он прописан).
Какие локальные бренды Нижнего вам ближе?
Люблю все, но выделяю молодые апсайкл-бренды.
А вообще какие бренды любите? И за что? (Тема форума Beinopen – цена и ценность брендов.)
Я много времени уделяю изучению истории модных домов и становления брендов. Их ценность – результат многолетнего труда. Для меня бренд – это не просто красивое название и кричащий маркетинг. На эту тему готова отдельно дискутировать.
Есть ли у вас личные принципы в выборе предметов гардероба? Что вы бы никогда не надели?
Я открыта к экспериментам.
Встречают правда по одежке?
По улыбке.
Если бы нужно было выбрать один нижегородский художественный промысел, какой бы выбрали?
Казаковская филигрань. У меня много идей, как сделать её модной, свежей и соответствующей духу времени, сохранив при этом многовековую историю и традиции.
Миша Маслов
Архитектор и основатель [MISH] studio
Как бы вы описали ваш собственный стиль?
Обычно я просто все смешиваю.
Где обычно одеваетесь?
Вещи сами находят меня совершенно в разных местах: от спланированного онлайна до спонтанного подарка друга после вечеринки.
Какие вещи для вас особенные и почему (в вашем гардеробе)?
У меня есть пара вещей, которые я больше воспринимаю как части памяти. Они связаны с местами, людьми и эмоциями.
Как пошли бы на открытие выставки? А как на день рождения к маме?
Если это будет в один день, то не буду ничего менять.
Какие локальные бренды Нижнего вам ближе?
KICHKA и Numero Nuovo. Из последних открытий – Дима Казах. Женя Гусев делает крутые штуки.
А вообще какие бренды любите? И за что?
Я не привержен брендам, выбираю что-то единичное, что подходит именно в момент приобретения.
Есть ли у вас личные принципы в выборе предметов гардероба? Что вы бы никогда не надели?
Никогда не надену шорты в городе.
Встречают правда по одежке?
И по профилю в социальной сети.
Если бы нужно было выбрать один нижегородский художественный промысел, какой бы выбрали?
Городецкая глухая резьба.
Евгения Гут
Продюсер, автор YouTube-канала о культуре КУЛЬТ ГУТ, блогер
Как бы вы описали ваш собственный стиль?
Стиль мой называется «интеллектуальный, с легкой придурью»!
Где обычно одеваетесь?
Я люблю миксовать массмаркет с вещами из винтажек, путешествий и интересных российских нишевых брендов. Мой любимый прием – яркие аксессуары. У меня их полно.
Какие вещи для вас особенные и почему (в вашем гардеробе)?
Наверное, это вещи с историей. У меня есть любимая юбка, сделанная в Шотландии, ей лет 15, я ее ношу с института. Я в ней всегда – я! В детстве у меня была точно такая же, мне папа из Англии привез, только маленькая. Как она мне шла в 5 лет, так и сейчас. Еще я люблю черные платья, потому что их можно бесконечно обыгрывать аксессуарами – яркими носками, украшениями, сумками. Но я не люблю сильно запариваться при стилизации, никогда нет на это много времени.
Как пошли бы на открытие выставки? А как на день рождения к маме?
На выставку хочется нарядиться так, чтобы было интересно разглядывать образ. Но при этом чуточку небрежно, будто быстро надела и побежала. Мама у меня модная и любит яркое – поэтому тут тоже поле для экспериментов. Стараюсь при маме быть всегда красивой, чтобы ей было приятно и чтобы она мной гордилась!
Какие локальные бренды Нижнего вам ближе?
Я обожаю Yallo, они максимально «мои».
А вообще какие бренды любите? И за что?
Мне нравятся яркие бренды с необычным кроем, когда есть что-то выделяющее их из общего числа: Forma, who I am, ZNWR, нравятся очень аксессуары radvga, Beads and Roses, сумки Secret Knowledge.
Есть ли у вас личные принципы в выборе предметов гардероба? Что вы бы никогда не надели?
Мне важно быть собой и чувствовать себя в одежде легко и весело. Поэтому скучным образам – нет. «Офисный чулок» – мой страшный сон. Плюс я отказалась от всего неудобного: туфли на высоченном каблуке, слишком узкие платья, жесткие ткани. Если я страдаю в одежде, я не буду в ней красивой. Красота – в легкости движений, естественности.
Встречают правда по одежке?
М-м. Да. Но я стараюсь себя приучать так не делать. Это про стереотипы и ограничения в голове. Люди устроены очень по-разному, есть абсолютно восхитительные ребята, которые живут в своем мире и одеваются тоже по другим правилам. Важно, чтобы одежда как социальный атрибут не мешала нам увидеть красоту непохожего на нас человека.
Если бы нужно было выбрать один нижегородский художественный промысел, какой бы выбрали?
Городецкая роспись!
Иван Джонс
Директор агентства спортивного маркетинга, управляющий теннисным клубом, светский блогер
Как бы вы описали ваш собственный стиль?
Богемный шик, но чаще просто спортивный кэжуал.
Где обычно одеваетесь?
Начал одеваться на маркетплейсах, так как не хочу тратить время на поиск одежды в магазинах и очень падок на ненужный хлам по сейлу.
Какие вещи для вас особенные и почему (в вашем гардеробе)?
Вещи, которые куплены много лет назад за рубежом и до сих пор остаются в моем гардеробе.
Как пошли бы на открытие выставки? А как на день рождения к маме?
На открытия и вечеринки я люблю одеваться, покупаю что-то новое всегда. Наконец-то полюбил монохром или просто черный. К маме я приду в том, в чем комфортно.
Какие локальные бренды Нижнего вам ближе?
Мало что для себя беру из местного, обычно только когда предлагают показать это в своих соцсетях. Был приятный бренд «Заря», и он мне нравился. Ребята очень вкладывались в качество.
А вообще какие бренды любите? И за что?
Сейчас стараюсь брать русское. Антон Лисин, Черным-черно, Sorry im not. Их философия и качество мне очень импонируют.
Есть ли у вас личные принципы в выборе предметов гардероба? Что никогда не надели бы?
Все можно надеть, но нужны соответствующие повод и публика. Конечно же, сейчас все задумались о мехе и коже редких животных. Я тоже это не ношу.
Встречают правда по одежке?
На светских вечеринках – да, но в Нижнем не так. Всего на паре мероприятий в году большинство гостей в дресс-коде.
Если бы нужно было выбрать один нижегородский художественный промысел, какой бы выбрали?
Городецкая роспись. С ней еще мало работали русские дизайнеры!
Екатерина Мамаева
Кофаундер LOCO agency, BOTANICA fest
Как бы вы описали ваш собственный стиль?
Смесь французской классики с чудинкой. Люблю, когда одежда подчеркивает сексуальность, но с радостью экспериментирую и дурачусь.
Где обычно одеваетесь?
Обожаю винтажки, гараж-сейлы, кайфую от общения во время таких ивентов. За болтовней скупаю много всего, а потом раздаю. Обожаю вещи с историей и те, что поднимают настроение.
Какие вещи для вас особенные и почему (в вашем гардеробе)?
Те, что я нашла в путешествиях, или суперклассные находки из винтажек. Обожаю, когда удается найти что-то невероятное по хорошей цене.
Как пошли бы на открытие выставки? А как на день рождения к маме?
На открытие выставки люблю ходить в вечерних платьях. Я радуюсь любой возможности нарядиться, надеть украшения, сделать укладку и вечерний мейкап. Чувствую себя в таком образе красивой и сексуальной. На день рождения к маме пришла бы в том, что не испачкали дети!
Какие локальные бренды Нижнего вам ближе?
Люблю Yallo за буйство цвета и фактур, Tiu за дерзость и Select за классику и хороший крой.
А вообще какие бренды любите? И за что?
Я люблю французских и итальянских мастодонтов: Chanel, Prada, Dior, Gucci. Потихоньку скупаю на ресейлах. Из российских брендов нравится ECLÀTA за невероятные платья и костюмы. У них определенно интеллектуальная одежда с интересными деталями и кроем.
Встречают правда по одежке?
Думаю, встречают по образу и настроению, которое несет человек. Это и про одежду, и про укладку, и про внутреннее состояние.
Если бы нужно было выбрать один нижегородский художественный промысел, какой бы выбрали?
Сейчас точно хохлома. После коллаборации с Аленой Ахмадуллиной она заиграла для меня совершенно по-новому. Представляю, как здорово хохлома вписывается в интерьер, а одежда, вдохновленная ею, – в гардероб.
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