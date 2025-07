«Самое ценное – когда за вещью стоит человек»

Евгения Гут

Продюсер, автор YouTube-канала о культуре КУЛЬТ ГУТ, блогер

Как бы вы описали ваш собственный стиль?

Стиль мой называется «интеллектуальный, с легкой придурью»!

Где обычно одеваетесь?



Я люблю миксовать массмаркет с вещами из винтажек, путешествий и интересных российских нишевых брендов. Мой любимый прием – яркие аксессуары. У меня их полно.

Какие вещи для вас особенные и почему (в вашем гардеробе)?

Наверное, это вещи с историей. У меня есть любимая юбка, сделанная в Шотландии, ей лет 15, я ее ношу с института. Я в ней всегда – я! В детстве у меня была точно такая же, мне папа из Англии привез, только маленькая. Как она мне шла в 5 лет, так и сейчас. Еще я люблю черные платья, потому что их можно бесконечно обыгрывать аксессуарами – яркими носками, украшениями, сумками. Но я не люблю сильно запариваться при стилизации, никогда нет на это много времени.

Как пошли бы на открытие выставки? А как на день рождения к маме?

На выставку хочется нарядиться так, чтобы было интересно разглядывать образ. Но при этом чуточку небрежно, будто быстро надела и побежала. Мама у меня модная и любит яркое – поэтому тут тоже поле для экспериментов. Стараюсь при маме быть всегда красивой, чтобы ей было приятно и чтобы она мной гордилась!

Какие локальные бренды Нижнего вам ближе?

Я обожаю Yallo, они максимально «мои».

А вообще какие бренды любите? И за что?

Мне нравятся яркие бренды с необычным кроем, когда есть что-то выделяющее их из общего числа: Forma, who I am, ZNWR, нравятся очень аксессуары radvga, Beads and Roses, сумки Secret Knowledge.

Есть ли у вас личные принципы в выборе предметов гардероба? Что вы бы никогда не надели?

Мне важно быть собой и чувствовать себя в одежде легко и весело. Поэтому скучным образам – нет. «Офисный чулок» – мой страшный сон. Плюс я отказалась от всего неудобного: туфли на высоченном каблуке, слишком узкие платья, жесткие ткани. Если я страдаю в одежде, я не буду в ней красивой. Красота – в легкости движений, естественности.

Встречают правда по одежке?

М-м. Да. Но я стараюсь себя приучать так не делать. Это про стереотипы и ограничения в голове. Люди устроены очень по-разному, есть абсолютно восхитительные ребята, которые живут в своем мире и одеваются тоже по другим правилам. Важно, чтобы одежда как социальный атрибут не мешала нам увидеть красоту непохожего на нас человека.

Если бы нужно было выбрать один нижегородский художественный промысел, какой бы выбрали?

Городецкая роспись!