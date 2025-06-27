Селебрити-стайлинг, российский моделинг, систематизация креатива, практика создания и развития локального бренда: о чем расскажут на Форуме модной индустрии

Представлять нижегородский фэшн на публичной программе будут, например, главред журнала «НН.Собака.ru» Алена Зобова и основатели Called a Garment Сергей Левин и Екатерина Булгакова.

В программе лекции, паблик-токи и дискуссии о стратегиях развития локальных брендов, креативном комьюнити Нижнего, арт-дирекшене и ИИ помощниках для кутюрье. В бизнес-зале можно будет «получить практические советы и инструменты для повышения продаж» своего бренда, а еще индивидуальную консультацию. Регистрация здесь.

Алексей Баженов, основатель Института развития моды Beinopen: Чтобы развиваться, бренду нужно уметь работать не только с производственной цепочкой, но и с креативной индустрией. Она создает историю и модели для подражания. На форуме мы рассмотрим кейсы тех брендов, которые умеют о себе рассказывать, растят узнаваемость, возвращают к себе людей, умеют работать с их доверием.

Мы постараемся передать опыт фэшн-деятелей, которые создают успешные бренды, в том числе опыт сбора комьюнити вокруг бренда, разработки и создания визуальной концепции. Таким образом, форум станет неким акселератором, который будет работать как база знаний и нетворкинга и после самого события. Вместе с участниками мы предлагаем пойти дальше и заняться настраиванием партнерских взаимодействий и с производственной цепочкой, и с креативной индустрией.

Когда: 3 и 4 июля

Где: Пискунова, 11/7

12+