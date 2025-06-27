Pirosmani, Paco Rabanne, Prada: впечатляющие луки «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» – 2025

Это был фэшн-ретрит на побережье черного моря премиальных аутфитов. В перечне процедур: обертывания в царственный оверсайз, акупунктура пронзительными взорами, непременная люксотерапия, точечный винтаж, общий анализ состояния личного гардероба. Свет наш зеркальце Концертный Пакгауз доложил, что гости премии, как и прежде, всех милее и моднее.
Если бы у нас была номинация «Лучший образ» (а, кстати!), 23.06 блогер Старикова определенно умчала со Стрелки на породистой упряжке. Обволакивала фэшн-цитатами, взяв за основу дизайнерское платье-статую от Оксаны Сутягиной (подиумный спешл Московской недели моды!). Акцентный силуэт пронзал соглядатаев вулканическими nipples from YOU WANNA X Rushev – идеальная компания для легендарной кольчужной сумки-ведра 1969 от Paco Rabanne.
Наши редакторы в ожидании выхода из печати учебника «Как миксовать масс-маркет и винтажный люкс» от основателя концепт-стора «Твой бывший», директора по развитию студии «Тихая» (и нашей насмотренности!). Первая иллюстрация есть: Lime вливается в безбрежный поток Prada из архивной коллекции (с «Авито»!). Видимо, второй сборник будет посвящен тому, как отыскать в бушующем океане объявлений ориджинал люкс без ущерба для текущего счета.
Императрица оверсайза и обвесов (и по совместительству стилист «НН.Собака.ru») на разрыв – еле вырвали ее на тет-а-тет из лап блогеров и лауреатов. И тут же прошли экспресс-интенсив по стилизации базы по заветам Рогова и Дембиковой, а кружева и сланцы — так лето оно и нужно для таких вот милых фортелей. Мари, брависсимо!
Главред журнала полсотни лауреатов встречала в хрупком и брутальном платье-доспехе (подиумный архив!) из коллекции «Сломанные тени» питерского бренда Pirosmani. Чувственную натуру выдавали лишь плеск волны и стрелки-лебеди от визажиста Юли Масловой. Ей Алена доверяет все светские приготовления аж с 2018-го.
У нашего le petite prince большой моды и амбассадора «баленсы» ТЦ и шоурумы не в чести (но, случается, грешит с WB!), а прибегает к магии феи-швеи, которая и создает такие космо-френчи. Контактом делиться отказался, на мольбы повторить модель в коллекции своего бренда KZD не отреагировал! Но хотя бы рассказал, что Maison Margiela обошелся всего в 800 евро – кутюрные коллаборации с H&M, мы в скучаниях!
Рядом с собирателем винтажных вещей Валери Лакруа верность наша минимализму пошатнулась. Клатч, топ, чокер – без комментариев. Просто смотрите полностью fancy Круэллу и зефир нашего сердца, пока мы гуглим, где купить такую же юбку-баллон.
Дизайнер-ангел и стилист-демон выбирают коктейльную классику и проверенную Ekonika – супер-комбо, чтобы на светской afterparty до утра с сохранением необходимой устойчивости (или приличной полуночи). Прозрачная юбка-сетка Милы Косаревой — на заметку всем хозяйкам своего стиля. Будем дерзновенными без потери элегантности.
На Марии очки винтажные американские, юбка ZAZA, клатч Prada
Присматриваясь к смелой любительнице винтажа, мы гадали на брендах – ROGOV, Ushatava, Yves Saint Laurent? Маскулинистый пиджак, оказалось, изъят из гардероба papa, а юбка – собственного пошива в коллаборации с питерским дизайнером бренда ZAZA. Они, например, одевают Лауру Джугелия и IOWA, а мы уже присматриваем себе алое макси с цветами для следующей ТОП50.
Фото: Юрий Горячев, Анастасия Волкова, Лиза Медунецкая
«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2025:
Титульного партнера и партнера номинации «Бизнес» — Океанис
Партнера номинации «Урбанистика» — Федерального девелопера GloraX
Партнера номинации «Мода» — Оптику «Кронос»
Партнера номинации «Спорт» — страховую компанию «Согласие»
Партнеров номинации «Наука и технологии» — компанию «Симона» — бытовая техника для кухни и бренд бытовой техники ASKO
Партнера номинации «Просвещение» — БЦР Моторс — официального дилера гибридных кроссоверов AITO SERES
Инфопартнер премии — объединенная редакция телеканалов Волга, Волга 24, ННТВ и информационного агентства ВРЕМЯ Н
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
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