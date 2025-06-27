Pirosmani, Paco Rabanne, Prada: впечатляющие луки «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» – 2025

У нашего le petite prince большой моды и амбассадора «баленсы» ТЦ и шоурумы не в чести (но, случается, грешит с WB!), а прибегает к магии феи-швеи, которая и создает такие космо-френчи. Контактом делиться отказался, на мольбы повторить модель в коллекции своего бренда KZD не отреагировал! Но хотя бы рассказал, что Maison Margiela обошелся всего в 800 евро – кутюрные коллаборации с H&M, мы в скучаниях!