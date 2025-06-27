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Pirosmani, Paco Rabanne, Prada: впечатляющие луки «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» – 2025

Это был фэшн-ретрит на побережье черного моря премиальных аутфитов. В перечне процедур: обертывания в царственный оверсайз, акупунктура пронзительными взорами, непременная люксотерапия, точечный винтаж, общий анализ состояния личного гардероба. Свет наш зеркальце Концертный Пакгауз доложил, что гости премии, как и прежде, всех милее и моднее.

На Тане Стариковой платье CAPPAREL21EST, броши RUSHEV, сумка Paco Rabanne, туфли Yves Saint Laurent

На Тане Стариковой платье CAPPAREL21EST, броши RUSHEV, сумка Paco Rabanne, туфли Yves Saint Laurent

Если бы у нас была номинация «Лучший образ» (а, кстати!), 23.06 блогер Старикова определенно умчала со Стрелки на породистой упряжке. Обволакивала фэшн-цитатами, взяв за основу дизайнерское платье-статую от Оксаны Сутягиной (подиумный спешл Московской недели моды!). Акцентный силуэт пронзал соглядатаев вулканическими nipples from YOU WANNA X Rushev – идеальная компания для легендарной кольчужной сумки-ведра 1969 от Paco Rabanne.

 

На Наталье Коренченко жилет и юбка Lime, серьги и туфли Dior, сумка Prada

На Наталье Коренченко жилет и юбка Lime, серьги и туфли Dior, сумка Prada

 

Наши редакторы в ожидании выхода из печати учебника «Как миксовать масс-маркет и винтажный люкс» от основателя концепт-стора «Твой бывший», директора по развитию студии «Тихая» (и нашей насмотренности!). Первая иллюстрация есть: Lime вливается в безбрежный поток Prada из архивной коллекции (с «Авито»!). Видимо, второй сборник будет посвящен тому, как отыскать в бушующем океане объявлений ориджинал люкс без ущерба для текущего счета. 

 

На Марии Мужжухиной костюм annuko, носки и сланцы Befree, cумка Prada

На Марии Мужжухиной костюм annuko, носки и сланцы Befree, cумка Prada

Императрица оверсайза и обвесов (и по совместительству стилист «НН.Собака.ru») на разрыв – еле вырвали ее на тет-а-тет из лап блогеров и лауреатов. И тут же прошли экспресс-интенсив по стилизации базы по заветам Рогова и Дембиковой, а кружева и сланцы — так лето оно и нужно для таких вот милых фортелей. Мари, брависсимо!

На Алене Зобовой платье Pirosmani, боди USHATAVA, туфли Jimmy Choo

На Алене Зобовой платье Pirosmani, боди USHATAVA, туфли Jimmy Choo

Главред журнала полсотни лауреатов встречала в хрупком и брутальном платье-доспехе (подиумный архив!) из коллекции «Сломанные тени» питерского бренда Pirosmani. Чувственную натуру выдавали лишь плеск волны и стрелки-лебеди от визажиста Юли Масловой. Ей Алена доверяет все светские приготовления аж с 2018-го. 

На Диме Казахе пиджак нижегородский кутюр, колье Maison Margiela, очки и кроссовки Balenciaga, брюки Wildberries, кафф OMUT

На Диме Казахе пиджак нижегородский кутюр, колье Maison Margiela, очки и кроссовки Balenciaga, брюки Wildberries, кафф OMUT

У нашего le petite prince большой моды и амбассадора «баленсы» ТЦ и шоурумы не в чести (но, случается, грешит с WB!), а прибегает к магии феи-швеи, которая и создает такие космо-френчи. Контактом делиться отказался, на мольбы повторить модель в коллекции своего бренда KZD не отреагировал! Но хотя бы рассказал, что Maison Margiela обошелся всего в 800 евро – кутюрные коллаборации с H&M, мы в скучаниях!

На Валери Лакруа бутоньерка Red Valentino, топ ALL WE NEED, юбка Ateliermaru, босоножки Alexandre Birman, сумка Jackson de Ville

На Валери Лакруа бутоньерка Red Valentino, топ ALL WE NEED, юбка Ateliermaru, босоножки Alexandre Birman, сумка Jackson de Ville

Рядом с собирателем винтажных вещей Валери Лакруа верность наша минимализму пошатнулась. Клатч, топ, чокер – без комментариев. Просто смотрите полностью fancy Круэллу и зефир нашего сердца, пока мы гуглим, где купить такую же юбку-баллон.  

На Евгении Комиссаровой платье JS Sence, босоножки Ekonika; на Миле Косаревой платье Incanto, юбка TIU, ожерелье Lime, туфли Ekonika, сумка Cerruti

На Евгении Комиссаровой платье JS Sence, босоножки Ekonika; на Миле Косаревой платье Incanto, юбка TIU, ожерелье Lime, туфли Ekonika, сумка Cerruti, часы Tissot

Дизайнер-ангел и стилист-демон выбирают коктейльную классику и проверенную Ekonika – супер-комбо, чтобы на светской afterparty до утра с сохранением необходимой устойчивости (или приличной полуночи). Прозрачная юбка-сетка Милы Косаревой — на заметку всем хозяйкам своего стиля. Будем дерзновенными без потери элегантности.

На Марии очки винтажные американские, юбка ZAZA, клатч Prada

На Марии очки винтажные американские, юбка ZAZA, клатч Prada

Присматриваясь к смелой любительнице винтажа, мы гадали на брендах – ROGOV, Ushatava, Yves Saint Laurent? Маскулинистый пиджак, оказалось, изъят из гардероба papa, а юбка – собственного пошива в коллаборации с питерским дизайнером бренда ZAZA. Они, например, одевают Лауру Джугелия и IOWA, а мы уже присматриваем себе алое макси с цветами для следующей ТОП50.

Фото: Юрий Горячев, Анастасия Волкова, Лиза Медунецкая

«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2025:

Титульного партнера и партнера номинации «Бизнес» — Океанис

Партнера номинации «Урбанистика» — Федерального девелопера GloraX

Партнера номинации «Мода» — Оптику «Кронос»

Партнера номинации «Спорт» — страховую компанию «Согласие»

Партнеров номинации «Наука и технологии» — компанию «Симона» — бытовая техника для кухни и бренд бытовой техники ASKO

Партнера номинации «Просвещение» — БЦР Моторс — официального дилера гибридных кроссоверов AITO SERES

Инфопартнер премии — объединенная редакция телеканалов Волга, Волга 24, ННТВ и информационного агентства ВРЕМЯ Н

Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»

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