Карина Манжула: «К хулиганству я толерантна, а вот к вульгарности нет»

Карина, для проекта MASHAKARA&GORKY, посвященного Нижнему Новгороду, созданы аутентичные акварельные принты, прежде всего «четырехлистник» по мотивам обоев из комнаты Акулины Ивановны Кашириной, бабушки писателя. Но больше всего меня заинтересовала примула – авторская и не лишенная иронии интерпретация привычной формы первоцвета. У Горького в «Жизни Матвея Кожемякина» есть описание подснежника, но дословно «примулы» не обнаружила. Откуда появился этот мотив?

Моя подруга Оксана Крупина (руководитель «Школы реставрации» АНО «АСИРИС». – Прим. ред.) позвала на экскурсию в «Домик Каширина» (место действия автобиографической повести Горького «Детство». – Прим. ред.). Там я сделала только одну фотографию – обоев, которые выглядели контрастно всему интерьеру. Я очень любопытная, «во всем мне хочется дойти до самой сути». Поэтому после я обратилась в музей (Государственный ордена Почета музей А.М. Горького. – Прим. ред.), чтобы исследовать их происхождение. И нам с командой спустя полгода удалось получить цифровое изображение тех самых обоев, снятых со стен комнаты бабушки писателя во время капитального ремонта в середине прошлого века. На основании этого были созданы двенадцать элементов (речь не о копировании, а об оригинальных эскизах по мотивам изображения, и не все из них в итоге вошли в коллекцию), среди которых – этот цветок, вызывающий у меня личную ассоциацию с примулой, без содержательных аллюзий к произведениям Горького. Простой, но самобытный цветок, красота которого нетривиальна. А вот у «четырехлистника», наоборот, богатая символика: в христианской традиции он ассоциируется со Святой Троицей, и четвертый листок символизирует единство Бога. Кроме того, каждый лист клевера считается олицетворением удачи, а четвертый означает удачу, выходящую за рамки обычного. Словно дополнительный лепесток, который ищут, например, в сирени.

Чувствуется вайб неоромантических произведений Горького. На себе еще ощутила, что одежда MASHKARA будто бы заряжена, добавляет образу волшебства. В брюках-аладдинах и кимоно начинаешь даже двигаться иначе, более расслабленно, что ли: «золотая дремотная Азия опочила на куполах»... Вы идете на Восток?

Из поездки в Японию я привезла лекала – мужскую нижнюю рубашку из Киото, которая надевается под кимоно. У нее интересный воротник, она выглядит представительно и при этом свежо, это такой правильный Восток, облагораживающий аутфит и поддерживающий тренд на многослойность. Мы настраиваем глубину резкости и исследуем феномен русской души с ее «азиатским следом» (Горького тоже занимал этот вопрос, а также он коллекционировал восточное искусство. – Прим. ред.): от шелкового кимоно с горьким принтом до каратаевского мировосприятия в «Войне и мире» Толстого. Когда мы сделали первое фурисодэ (кимоно с длинными «раскачивающимися» рукавами), то думала, что оно не будет активно продаваться, потому что требует повода. Но теперь это одна из самых востребованных моделей.