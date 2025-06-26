Карина Манжула: «К хулиганству я толерантна, а вот к вульгарности нет»

Культурный код в модном дизайне: нижегородский бренд MASHKARA и его основательница вдохновляются легендами родного города и переносят рисунок с обоев из детства Максима Горького в современные аутфиты.
Карина, для проекта MASHAKARA&GORKY, посвященного Нижнему Новгороду, созданы аутентичные акварельные принты, прежде всего «четырехлистник» по мотивам обоев из комнаты Акулины Ивановны Кашириной, бабушки писателя. Но больше всего меня заинтересовала примула – авторская и не лишенная иронии интерпретация привычной формы первоцвета. У Горького в «Жизни Матвея Кожемякина» есть описание подснежника, но дословно «примулы» не обнаружила. Откуда появился этот мотив?
Моя подруга Оксана Крупина (руководитель «Школы реставрации» АНО «АСИРИС». – Прим. ред.) позвала на экскурсию в «Домик Каширина» (место действия автобиографической повести Горького «Детство». – Прим. ред.). Там я сделала только одну фотографию – обоев, которые выглядели контрастно всему интерьеру. Я очень любопытная, «во всем мне хочется дойти до самой сути». Поэтому после я обратилась в музей (Государственный ордена Почета музей А.М. Горького. – Прим. ред.), чтобы исследовать их происхождение. И нам с командой спустя полгода удалось получить цифровое изображение тех самых обоев, снятых со стен комнаты бабушки писателя во время капитального ремонта в середине прошлого века. На основании этого были созданы двенадцать элементов (речь не о копировании, а об оригинальных эскизах по мотивам изображения, и не все из них в итоге вошли в коллекцию), среди которых – этот цветок, вызывающий у меня личную ассоциацию с примулой, без содержательных аллюзий к произведениям Горького. Простой, но самобытный цветок, красота которого нетривиальна. А вот у «четырехлистника», наоборот, богатая символика: в христианской традиции он ассоциируется со Святой Троицей, и четвертый листок символизирует единство Бога. Кроме того, каждый лист клевера считается олицетворением удачи, а четвертый означает удачу, выходящую за рамки обычного. Словно дополнительный лепесток, который ищут, например, в сирени.
Чувствуется вайб неоромантических произведений Горького. На себе еще ощутила, что одежда MASHKARA будто бы заряжена, добавляет образу волшебства. В брюках-аладдинах и кимоно начинаешь даже двигаться иначе, более расслабленно, что ли: «золотая дремотная Азия опочила на куполах»... Вы идете на Восток?
Из поездки в Японию я привезла лекала – мужскую нижнюю рубашку из Киото, которая надевается под кимоно. У нее интересный воротник, она выглядит представительно и при этом свежо, это такой правильный Восток, облагораживающий аутфит и поддерживающий тренд на многослойность. Мы настраиваем глубину резкости и исследуем феномен русской души с ее «азиатским следом» (Горького тоже занимал этот вопрос, а также он коллекционировал восточное искусство. – Прим. ред.): от шелкового кимоно с горьким принтом до каратаевского мировосприятия в «Войне и мире» Толстого. Когда мы сделали первое фурисодэ (кимоно с длинными «раскачивающимися» рукавами), то думала, что оно не будет активно продаваться, потому что требует повода. Но теперь это одна из самых востребованных моделей.
У меня возникает мысль, что вы транслируете... нет, не разумный эгоизм, но гедонизм, квинтэссенцией которого является day-jamas – городская пижама.
В шелковой пижаме я получила столько комплиментов от японцев, мне это было так приятно и лестно. В day-jamas вы всегда немного наряднее, как говорит одна из носительниц бренда, мы делаем вещи «для полувыхода». И, на мой взгляд, горьковский принт лучше всего смотрится именно в пижамном варианте. Я наблюдаю за нашей аудиторией и вижу, что часто это люди, которые принимают решения. Звучит бизнесово, но так и есть. Они знают себя и знают чего хотят. И они могут себе позволить прийти на деловую встречу в пижаме.
Вспоминаю документальный фильм про Вивьен Вествуд и провокационные вопросы, которые ей задавали на телешоу: «Вы действительно считаете, что это можно носить и это красиво?» Сама дизайнер тогда пришла в восторг от того, что ее одежда воспринимается как протест обывательскому вкусу. Вы тоже готовы создавать экстравагантные вещи и способны, допустим, на хулиганство?
Почему нет? К хулиганству я толерантна, а вот к вульгарности нет. Мы не кричим, но и не шепчем. Потому что главная героиня бренда – женщина в своем естестве, которая восхищает и вызывает уважение. Она интеллигентна и благородна.
Вы имеете в виду goddesscore? Образ женщины-богини, достойной поклонения, актуален в 2025 году.
Скорее я про вневременной образ сильной женщины, с внутренним стержнем и внешним свечением, аристократической осанкой и без чрезмерных деталей в образе, которые могут создать ненужный шум. Мне чужда излишняя стилизация.
Теперь понимаю, почему чат, в котором мы обсуждали съемку для этого номера, назывался «Породистая “Собака”».
Да, люблю, когда сразу видна порода (смеется).
К слову, о нейминге, кто придумывает названия и пишет тексты в MASHKARA? Они возвращают меня в филологическую юность: кинематографичное пальто, архитектурная футболка и супрематический фартук etc.
Сама. Мне легко это дается, я вообще люблю читать и писать. Вот сейчас, помимо Японии, меня вдохновляет книга «Степной волк» Германа Гессе, и я хорошо понимаю его героя. Там потрясающие фразы, и я загибаю уголки страниц, чтобы вновь и вновь возвращаться к тексту, перечитывать. Язык, ассоциации, мотив двойничества... – в этом романе прекрасно буквально все. Еще я почему-то думала, что наше интервью начнется с распространенного вопроса про вдохновение. И даже специально посмотрела в словаре определение. Это гамма чувств, которые приводят в действие. Такое понятие духа. У меня вдохновение есть всегда, мне не близки рассуждения про «кризис идей». Для меня куда важнее (и интереснее!) следующий этап – их воплощение в жизнь.
Карина Манжула сфотографирована на берегу реки Линды в деревне Рекшино. Для команды бренда MASHKARA это секретная локация обнуления и перезагрузки: «Здесь есть ощущение другого города, скандинавского и минималистичного. Это место видело все и всех, кто близок и важен для меня».
Текст: Алена Зобова
Фото: Мария Пушкова
Стиль: Алена Сударикова
Макияж и волосы: Юлия Анисимова
Одежда: MASHKARA
«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2025:
Титульного партнера и партнера номинации «Бизнес» — Океанис
Партнера номинации «Урбанистика» — Федерального девелопера GloraX
Партнера номинации «Мода» — Оптику «Кронос»
Партнера номинации «Спорт» — страховую компанию «Согласие»
Партнеров номинации «Наука и технологии» — компанию «Симона» — бытовая техника для кухни и бренд бытовой техники ASKO
Партнера номинации «Просвещение» — БЦР Моторс — официального дилера гибридных кроссоверов AITO SERES
Инфопартнер премии — объединенная редакция телеканалов Волга, Волга 24, ННТВ и информационного агентства ВРЕМЯ Н
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
Комментарии (0)