Галина Михайлова: «Нет в мире ничего красивее здорового человека»

На интервью к министру здравоохранения Нижегородской области Галине Михайловой идешь с легким волнением – почти как на прием к врачу. И на встречные вопросы отвечаешь – тоже почти как у терапевта («Знаете, какой уровень гемоглобина считается нормальным?»). Но прощаешься тепло, с ощущением почти материнской заботы и внимания. Возможно, именно таким руководителем и должна быть женщина, сфера работы которой сопровождает человека с первого и до последнего вздоха.
Сфера здравоохранения для вас – это какая-то семейная история?
Нет, хотя тетя служила фельдшером в Великую Отечественную войну и я с детства слышала рассказы о подвигах медиков. Но моя мама работала учителем математики, а папа – на заготовке леса, был председателем сельского Совета. Я родилась в глубинке Вологодской области, так что прекрасно умею справляться с коровами и овцами, носить воду, топить баню, печь пироги в печи. Рано уехала из дома получать образование, а во время учебы в вузе попала на практику в одну из центральных районных больниц Вологодской области. Совсем юной девочкой увидела своими глазами, как проводят операцию: высокий хирург, с ног до головы в халате, маска на лице, спокойный и уверенный. А потом, когда врач снял маску, оказалось, что этот хирург, который буквально по локоть в крови, сейчас спасал жизнь человеку, – женщина! Меня это так восхитило, что я поняла: хочу работать именно в этой отрасли. И когда в 1986 году как отличница могла выбирать свободное распределение, попросила направить меня работать именно в органы здравоохранения. Так и оказалась в облздравотделе Новгородской области, где проработала 33 года, пройдя все ступени – от младшего специалиста до министра.
Вы, наверное, с особенным чувством поправляете тех, кто Нижний по незнанию называет Новгородом?
Конечно, поправляю. Честно говоря, раньше у меня было ревнивое отношение к нижегородцам на почве этой путаницы. Особенно когда в 2018 году в Великий Новгород во время чемпионата мира по футболу по ошибке приезжали иностранцы, бегали по городу в поисках стадиона, и приходилось искать способы отправить их в Нижний Новгород.
Как же случилось так, что через год с небольшим после этого вы оказались в Нижнем в должности первого замминистра?
Стечение обстоятельств. Если оглядываться назад, возможно, надо было подобным образом резко изменить свою жизнь даже раньше. Но произошло так, как есть: в октябре 2019-го, уже на День иконы Казанской Божьей Матери, я приехала знакомиться с новым городом, руководством области, а в декабре, отметив свой день рождения, на следующий день села в поезд и уехала в Нижний окончательно. Учитывая, что уже в марте пошел ковид и мы в буквальном смысле жили на работе (раскладушки в министерстве стояли!), первый раз я по-настоящему увидела Нижний и его красоту только спустя полгода.
Так долго?!
Я даже помню дату: 12 июня 2020 года, День России, набережная Федоровского, восхитительный вид на Оку и Волгу. С тех пор мой любимый маршрут для прогулки – спуститься с набережной Федоровского на Рождественскую, потом пройти по Кожевенной, из района Миллионки подняться наверх, в Александровский сад, а там – по Покровке и до дома. Кстати, география области поначалу тоже для меня складывалась исключительно из «красных зон». Только когда пандемия отступила, я увидела и оценила должным образом, что каждый район имеет свою изюминку, неповторимый колорит. И мои дети – старший работает в Санкт-Петербурге, младшая учится в университете в Великом Новгороде – хотят сюда переехать, считая Нижний городом, очень комфортным для жизни.
Можно ли выделить какое-то ключевое преобразование за время вашей работы, которое сильнее всего повлияло на отрасль?
Много всего было сделано, но, пожалуй, главное – мы глобально озаботились организацией условий труда. Задачи перед минздравом ставит губернатор Глеб Сергеевич Никитин, понимает и поддерживает нас во всем. Идет переоснащение поликлиник и стационаров, мы активно создаем инфраструктуру: когда у врача есть не только скальпель и йод, а лапароскопическая стойка и лазер в стенах со свежим ремонтом, работать можно с удовольствием! Вот вы к какой поликлинике прикреплены?
На улице Шаляпина от больницы № 30. Да, там прошел ремонт, это правда! Я как раз недавно диспансеризацию проходила – позвонили, пригласили.
Мы сейчас серьезно работаем над тем, чтобы число тех, кто проходит диспансеризацию и профосмотры, постоянно росло. В прошлом году это было 1,3 миллиона жителей области. А в 2025 году мы должны осмотреть два миллиона человек! Любую болезнь легче предотвратить, чем лечить. С прошлого года у нас появилось новое направление – диспансеризация репродуктивного возраста для людей до 49 лет. Выявив, например, сложности с зачатием в молодом возрасте, можно успеть скорректировать и в будущем избежать путь ЭКО. Из самого свежего: на днях совместный проект нашего центра профилактической медицины с администрацией города Дзержинска и администрацией Дальнеконстантиновского района занял на всероссийском форуме «Здоровые города России» первое место в номинации «Лучшая программа по борьбе с зависимостью». И я очень благодарна главам администраций, руководителям крупных предприятий за то, что они откликаются и организуют профилактические осмотры на рабочих местах. Вовремя проведенный медосмотр иногда спасает жизни. Но надо отдать должное поколению 20–30-летних: я смотрю даже по своим детям – становится модно быть здоровым. Не выпивать пиво, а пойти в спортзал или на пробежку, два раза в год сходить к стоматологу для профилактики. Я вчера проходила по парку имени Пушкина – днем взрослые люди делают зарядку!
А какие возможности лечения и заботы о здоровье есть у нынешних 30–50-летних, которые раньше были менее доступны?
Наука и медицина постоянно шагают вперед: каждый день в стране проводится новая операция, применяются новые технологии, новейшая медицинская аппаратура. Моя родная бабушка умерла от аппендицита в 1945 году, и тогда это было обычным делом, а сейчас это исключительно редкий случай. Для профилактики самое главное – информировать людей. Проинформирован – вооружен. Вы знаете, какое нормальное давление у человека должно быть?.. Мы готовим сейчас большой медиапроект по пропаганде здорового образа жизни, чтобы такие базовые вещи знали все.
В чем ваш личный рецепт бодрости и горящих глаз?
Три моих столпа: друзья, семья, вера. А еще то, что мне некогда грустить – мы работаем круглосуточно.
Когда вы говорите «мы», вы имеете в виду всех медиков?
Всех 60 тысяч человек, которые трудятся в нашем регионе в сфере здравоохранения! Это очень сложный организм, каждое медицинское учреждение – практически город в городе, работающий 24/7, если мы говорим о стационаре. А в поликлиниках мы с этого месяца переходим на семидневный график. Думаю, многие уже успели оценить сервис записи к врачу онлайн через «Госуслуги». С учетом того, что в год через наши поликлиники проходит 25 миллионов посещений, через стационары – 570 тысяч, скорая помощь выезжает минимум 2000 раз в сутки – нагрузка очень большая. И большинство медиков – женщины. В марте особенно хочется им сказать слова благодарности! Они успевают работать, растить детей, некоторые – даже нести службу в зоне боевых действий. Это тяжело, но они выбрали такой путь…
В мартовском номере нельзя не спросить: как вы относитесь к теме моды и красоты?
Честно говоря, не слежу за модой пристально и не очень умею ходить по магазинам. Обычно беру с собой знающих людей, которые подведут меня к нужной вещи и скажут: тебе надо это примерить. А вообще красота – она тоже дает здоровье. Полюбуешься на звездное небо или картину в музее, прочитаешь что-то захватывающее или услышишь хорошую песню – и это придает сил, энергии! И наоборот: нет в мире ничего красивее здорового человека.
Текст: Валентина Переведенцева
Фото: Арина Федотова
Стиль: Анна Боброва
Макияж и волосы: Мария Рябова
Одежда: GLVR
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