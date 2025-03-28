Галина Михайлова: «Нет в мире ничего красивее здорового человека»

Сфера здравоохранения для вас – это какая-то семейная история?

Нет, хотя тетя служила фельдшером в Великую Отечественную войну и я с детства слышала рассказы о подвигах медиков. Но моя мама работала учителем математики, а папа – на заготовке леса, был председателем сельского Совета. Я родилась в глубинке Вологодской области, так что прекрасно умею справляться с коровами и овцами, носить воду, топить баню, печь пироги в печи. Рано уехала из дома получать образование, а во время учебы в вузе попала на практику в одну из центральных районных больниц Вологодской области. Совсем юной девочкой увидела своими глазами, как проводят операцию: высокий хирург, с ног до головы в халате, маска на лице, спокойный и уверенный. А потом, когда врач снял маску, оказалось, что этот хирург, который буквально по локоть в крови, сейчас спасал жизнь человеку, – женщина! Меня это так восхитило, что я поняла: хочу работать именно в этой отрасли. И когда в 1986 году как отличница могла выбирать свободное распределение, попросила направить меня работать именно в органы здравоохранения. Так и оказалась в облздравотделе Новгородской области, где проработала 33 года, пройдя все ступени – от младшего специалиста до министра.

Вы, наверное, с особенным чувством поправляете тех, кто Нижний по незнанию называет Новгородом?

Конечно, поправляю. Честно говоря, раньше у меня было ревнивое отношение к нижегородцам на почве этой путаницы. Особенно когда в 2018 году в Великий Новгород во время чемпионата мира по футболу по ошибке приезжали иностранцы, бегали по городу в поисках стадиона, и приходилось искать способы отправить их в Нижний Новгород.

Как же случилось так, что через год с небольшим после этого вы оказались в Нижнем в должности первого замминистра?

Стечение обстоятельств. Если оглядываться назад, возможно, надо было подобным образом резко изменить свою жизнь даже раньше. Но произошло так, как есть: в октябре 2019-го, уже на День иконы Казанской Божьей Матери, я приехала знакомиться с новым городом, руководством области, а в декабре, отметив свой день рождения, на следующий день села в поезд и уехала в Нижний окончательно. Учитывая, что уже в марте пошел ковид и мы в буквальном смысле жили на работе (раскладушки в министерстве стояли!), первый раз я по-настоящему увидела Нижний и его красоту только спустя полгода.

Так долго?!

Я даже помню дату: 12 июня 2020 года, День России, набережная Федоровского, восхитительный вид на Оку и Волгу. С тех пор мой любимый маршрут для прогулки – спуститься с набережной Федоровского на Рождественскую, потом пройти по Кожевенной, из района Миллионки подняться наверх, в Александровский сад, а там – по Покровке и до дома. Кстати, география области поначалу тоже для меня складывалась исключительно из «красных зон». Только когда пандемия отступила, я увидела и оценила должным образом, что каждый район имеет свою изюминку, неповторимый колорит. И мои дети – старший работает в Санкт-Петербурге, младшая учится в университете в Великом Новгороде – хотят сюда переехать, считая Нижний городом, очень комфортным для жизни.