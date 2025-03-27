Наталья Суханова: «Этап, когда нужно было доказывать, что город чего-то стоит, пройден. Теперь мы будем просто продолжать делать интересные проекты»

Весь прошлый год наш город был культурной столицей России. Объясните, как мы добились этого звания?

Нижний Новгород завоевал его по итогам первого федерального конкурса среди городов России – и мы стали первыми, кто прошел этот путь. Помню, Николай Владимирович Новичков, вдохновитель и председатель оргкомитета конкурса, сказал на Культурном форуме в Петербурге, что мы получили этот статус в том числе и за то, что опыт преобразования города к его 800-летнему юбилею перенесли на весь регион. И эту работу мы не только активно продолжили, но и дополнили. Например, полностью «перезагрузили» Болдинский музей-заповедник – и за полгода в нем побывали почти триста тысяч человек. Обновили четыре «юбилейные» территории – Большое Болдино, Чкаловск, Спасское и Балахну, и работа там еще будет продолжаться.

Спасибо, что набросали план воскресных поездок на предстоящий туристический сезон! А что из программы «культурного» года запомнилось лично вам?

Трудно выбрать что-то одно – у нас прошло более 160 событий федерального, межрегионального и регионального уровней. Но для себя я бы отметила выставку «Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган», фестиваль «Современная музыка: Шостакович, Мейерхольд, Шнитке» и, конечно же, фестиваль медиаискусства INTERVALS.

Мы уже побывали и молодежной, и новогодней, и культурной столицей страны. Что впереди?

В этот год Нижний Новгород вступил без титулов. Но, мне кажется, они нам больше и не нужны. Этап, когда нужно было доказывать через громкие звания, что город чего-то стоит, пройден. Теперь мы будем просто продолжать делать интересные проекты и развиваться. А также делиться опытом.