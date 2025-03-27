Наталья Суханова: «Этап, когда нужно было доказывать, что город чего-то стоит, пройден. Теперь мы будем просто продолжать делать интересные проекты»

Перезагрузить Болдино, отреставрировать в Нижнем Новгороде редчайшую мозаику, установить в библиотеке интерактивную песочницу (да, такие бывают), выбрать платье на красную дорожку «Горький fest» – список дел регионального министра культуры просто бесконечен! Наталья Суханова – о том, как Нижний стал культурной столицей, почему среди руководителей все больше женщин и где она нашла своего стилиста (спойлер: у себя дома).
Весь прошлый год наш город был культурной столицей России. Объясните, как мы добились этого звания?
Нижний Новгород завоевал его по итогам первого федерального конкурса среди городов России – и мы стали первыми, кто прошел этот путь. Помню, Николай Владимирович Новичков, вдохновитель и председатель оргкомитета конкурса, сказал на Культурном форуме в Петербурге, что мы получили этот статус в том числе и за то, что опыт преобразования города к его 800-летнему юбилею перенесли на весь регион. И эту работу мы не только активно продолжили, но и дополнили. Например, полностью «перезагрузили» Болдинский музей-заповедник – и за полгода в нем побывали почти триста тысяч человек. Обновили четыре «юбилейные» территории – Большое Болдино, Чкаловск, Спасское и Балахну, и работа там еще будет продолжаться.
Спасибо, что набросали план воскресных поездок на предстоящий туристический сезон! А что из программы «культурного» года запомнилось лично вам?
Трудно выбрать что-то одно – у нас прошло более 160 событий федерального, межрегионального и регионального уровней. Но для себя я бы отметила выставку «Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган», фестиваль «Современная музыка: Шостакович, Мейерхольд, Шнитке» и, конечно же, фестиваль медиаискусства INTERVALS.
Мы уже побывали и молодежной, и новогодней, и культурной столицей страны. Что впереди?
В этот год Нижний Новгород вступил без титулов. Но, мне кажется, они нам больше и не нужны. Этап, когда нужно было доказывать через громкие звания, что город чего-то стоит, пройден. Теперь мы будем просто продолжать делать интересные проекты и развиваться. А также делиться опытом.
Нижегородская область получила почетный знак за самое большое количество муниципальных модельных библиотек – 53 за пять лет! И в этом году откроется еще пять. Они пользуются популярностью у читателей?
Статистика говорит, что да: после открытия такой библиотеки количество посетителей значительно возрастает – от 35 процентов и больше. Секрет прост – они выполняют функции малых домов культуры: современные интерьеры, открытое книжное хранение, тематические кружки и клубы, разнообразные мероприятия плюс продвинутое оборудование. Например, в детских библиотеках это интерактивный пол с различными программами подвижных игр и даже интерактивные песочницы. Получается такой многофункциональный центр. Кроме того, 12 модельных библиотек стали точками концентрации талантов – они присоединились к проекту «Гений места», и здесь наша область тоже в числе лидеров.
Genius loci – звучит очень интеллигентно. А что это красивое выражение означает на деле?
Библиотеки-участницы дают читателям знания об актуальных технологиях, которые можно использовать на практике. Результат таких занятий – блоги, мультфильмы, настольные игры, брошюры, которые раскрывают особенность места. Например, в этом году в Выксе ребята научатся создавать 3D-модели на примере значимых для истории города исторических памятников, в том числе утраченных. А в детской библиотеке имени Горького будут осваивать фольклор, но к работе лаборатории «СказкИИ 3.0» привлекут специалистов по искусственному интеллекту.
Недавно все обсуждали восстановление мозаики «Быстрее. Выше. Сильнее» на улице Березовской в Московском районе. Почему ваше министерство проявило к ней интерес?
О том, что на Березовской демонтируют мозаичное панно заслуженного художника России Валентина Васильевича Любимова, мне приходило много сообщений в соцсетях, запросов от СМИ, обращений профессионального сообщества. И все с одной просьбой – подключиться. Мы собрали экспертный совет с привлечением специалистов федерального уровня, провели ревизию имеющихся в регионе объектов, чтобы выявить ценность и уровень сохранности каждого. А затем создали региональный реестр произведений советского монументально-декоративного искусства, в котором сейчас около 130 позиций. В итоге мы не только восстановили панно Любимова, но с 2023 года взяли в работу еще семь объектов. В год 80-летия Победы будем работать над объектами, посвященными воинской славе. Например, обновим мозаику «20 лет Победы» на улице Заломова и композицию «Воин» на стеле дзержинского мемориала «Защитникам Родины» – редкий пример ажурной мозаики.
В большинстве случаев районными отделами культуры у нас руководят женщины. Видите в этом какую-то закономерность?
И не только отделы культуры: есть женщины, возглавляющие региональные министерства, женщины-депутаты. Если появляется человек с хорошими управленческими навыками, глубоко разбирающийся в вопросе и болеющий за свое направление душой, не так уж важно, какого он пола. На мой взгляд, именно так выглядит равноправие. А если этими сильными управленцами окажутся женщины, я буду только рада. Лично для меня авторитеты в сфере управления – министр финансов Ольга Юрьевна Сулима и первый заместитель председателя Законодательного собрания Ольга Владимировна Щетинина. Мне нравится их профессионализм и умение в любой ситуации найти нужные аргументы, чтобы обосновать свою позицию. И на их примере мы видим, как женщина-политик может гармонично сочетать ответственную работу и любимую семью.
Вы – одна из самых модных женщин Нижнего Новгорода. У вас есть стилист?
Свой эксперт есть у меня дома – это мой младший сын, который может многое мне порекомендовать. Например, именно он изменил мой образ, мою прическу. Нехватка времени не позволяет мне отслеживать модные тенденции, но если я являюсь рупором культуры, то должна быть интересна молодежи. И тут важен баланс – чиновник не может быть супермодным, понятно, что он будет смотреться смешно. В этом мне тоже помогает сын.
Нижегородских дизайнеров носите?
В моем расписании есть мероприятия, которые предполагают особый дресс-код, например появление на красной дорожке кинофестиваля «Горький fest». Создавая образ для этого события, я обратилась к одному из нижегородских дизайнеров. Большой минус в том, что из-за занятости не хватает времени для знакомства со всеми. Было бы неплохо, если бы нижегородских представителей цеха можно было увидеть в каком-то одном пространстве.
Текст: Сергей Костенко
Фото: Арина Федотова
Стиль: Анна Боброва
Макияж и волосы: Мария Рябова
Благодарим Таисию Долгову за участие в съемке.
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