Евгения Чкалова: «Тогда была эра безвкусных модельеров – никто из них Наташу не брал и никто на нее в Нижнем не реагировал»

О судьбоносной встрече 15-летней Натальи Водяновой с фотографом Vogue, «широковатом носике», поездке на кастинг в плацкартном вагоне и легенде про рынок (на котором Водянову якобы нашли скауты). Спойлер: она сама пришла в моделинг, хотя на рынке действительно работала немало. Евгения Чкалова, директор Chkalova Model Agency, рассказала нам, как в действительности начиналась сказочная карьера русской Золушки.
Евгения Чкалова
Директор Chkalova Model Agency
Наташу мне показал знакомый со словами: «Вроде неплохая, посмотри. Хочет попробовать себя в моделинге и на конкурсе красоты». Она очень отличалась от девушек и моды на них в то время. Ей было 15 или 16 лет, она не красилась. В Наташиной красоте было что-то одновременно простое и необычное – типаж baby-face сразу бросался в глаза. И я сразу поняла, что ее надо показывать только западным агентствам.
На «Мисс Нижний Новгород» ее не заметили и не взяли в финал. Тогда была эра безвкусных модельеров – никто из них Наташу не брал и никто на нее в Нижнем не реагировал. В моде были раскрашенные девушки, которые не умели еще ухаживать за волосами. Было время плохого вкуса. А у Наташи было чистое лицо, полотно, на котором можно нарисовать любую историю.
Ко мне постучались московские скауты, которые искали моделей для французского агентства VIVA. К нам они приехали с фотографом Алексеем Васильевым, который потом всем говорил, что именно он открыл Наташу, нашел ее чуть ли не на рынке. Кастинг проходил в спорткомплексе «Динамо». Ребята шли по коридору навстречу Наташе. Тогда Васильев сравнил ее с молодой Роми Шнайдер. У них сразу загорелись глаза – было понятно, что они уже нашли то, за чем приехали в Нижний. Этот снимок я сделала в тот судьбоносный момент.
Наташа недолго у меня занималась. Она действительно много помогала маме и работала на рынке. У нее было уже мало мотивации идти на кастинги после многих отказов. Потом нас с Наташей пригласили в Москву на повторный просмотр. Ехали на плацкарте вдвоем. Тогда как раз прилетела француженка из VIVA. Ее не так сильно зацепила Водянова. Смутил носик – часть около бровей для нее была широковатой. Скаут Гия Джикидзе нашел нам другое французское агентство, куда Наташа и уехала. Мы собирали ее с ее бабушкой. Она еще нанимала внучке репетитора по английскому языку.
Я уступила права, понимая, что не могу дать ей фантастического международного продвижения. Не было смысла ее держать. Первой знаковой съемкой стали кадры с Алексеем Васильевым в Москве – так она попала в российский Vogue и стала олицетворением новой российской моды.
Юния Пахомова и Катя Голден
В этой истории я фея из «Золушки». В тот день я настояла на приходе Наташи. Сейчас говорю всем своим моделям постоянно: очень важно заметить и не пропустить судьбоносные встречи, потому что часто второго шанса уже не будет. Важно откликаться и не отчаиваться после постоянных отказов. Я рада, что до сих пор работаю в Нижнем – любая девочка может связаться со мной. Всегда надеюсь, что новая топ-модель будет из нашего города. У нас полно звезд. Например, Катя Голден (блогер, участница шоу «Холостяк», модель Elle, L’Officiel, InStyle. – Прим. ред.) и Юния Пахомова (лицо Gucci Mémoire d’Une Odeur, модель Vivienne Westwood, Alexander Wang. – Прим. ред.). Они тоже мои ученицы.
Фото: архив Евгении Чкаловой, Глеб Косоруков
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