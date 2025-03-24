Евгения Чкалова: «Тогда была эра безвкусных модельеров – никто из них Наташу не брал и никто на нее в Нижнем не реагировал»

Директор Chkalova Model Agency

Наташу мне показал знакомый со словами: «Вроде неплохая, посмотри. Хочет попробовать себя в моделинге и на конкурсе красоты». Она очень отличалась от девушек и моды на них в то время. Ей было 15 или 16 лет, она не красилась. В Наташиной красоте было что-то одновременно простое и необычное – типаж baby-face сразу бросался в глаза. И я сразу поняла, что ее надо показывать только западным агентствам.

На «Мисс Нижний Новгород» ее не заметили и не взяли в финал. Тогда была эра безвкусных модельеров – никто из них Наташу не брал и никто на нее в Нижнем не реагировал. В моде были раскрашенные девушки, которые не умели еще ухаживать за волосами. Было время плохого вкуса. А у Наташи было чистое лицо, полотно, на котором можно нарисовать любую историю.