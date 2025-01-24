Ольга Солуянова: «Моя детская мечта стать королевой – сбылась!»

Целеустремленность, решимость сделать первый шаг, обаяние – и главная корона международного конкурса красоты Mrs Planet 2024 ее. И (впервые!) Нижнего Новгорода. Но эта победа – далеко не единственное достижение Ольги. Узнали у «миссис Планета», откуда берется желание быть королевой, в чем особенность конкурсов красоты для замужних женщин и почему не стоит бояться хейтеров.
Современные женщины живут в режиме многозадачности. Совмещать сразу несколько ролей нелегко, но на помощь приходит расстановка приоритетов. Для меня на первом месте – быть женой и мамой. Вместе с тем, более двадцати лет я посвятила развитию в сфере финансов, построила успешную карьеру: сегодня я занимаю должность финансового директора в крупной строительной корпорации. 2024 год внес свои корректировки в выбранный курс, и я окунулась в сферу красоты. В феврале я решила принять участие в конкурсе красоты и материнства «Миссис Нижний Новгород», где получила титул «Миссис Нижний Новгород 2024» и главную корону города. А потом последовал всероссийский конкурс Mrs Eurasia Planet (состоялся в Крыму в сентябре 2024) – он принес мне титул «Гран-при Mrs Planet Eurasia Russia» и право представлять нашу страну на международном конкурсе Mrs Planet, который проходил на Кипре в ноябре 2024 года. Результат этого конкурса – главная корона (абсолютная победа!) Mrs Planet 2024.
Я решила участвовать в конкурсах красоты, потому что хотела вернуть себе ощущение сцены. У меня ответственная работа в сфере финансов, но я еще и творческая личность: пишу стихи, вела раньше детские передачи и занималась в театральной студии. К сожалению, в какой-то момент все это отошло на второй план. Участие в конкурсах – мощная перезагрузка, возврат к тому, что мне очень близко.
Три главные короны – отличное доказательство того, что нет ничего невозможного. И, конечно же, исполнение детской мечты: когда ты стоишь в красивом платье, с короной на голове, и все взгляды направлены на тебя. Как в сказке про Золушку. Победа на международном конкурсе Mrs Planet – моя особая гордость, ведь я смогла достойно представить свою страну, не смотря на сегодняшнюю обстановку в мире.
Конкурсы красоты для замужних женщин отличаются от прочих. Начиная с названия – например, «конкурс красоты и материнства». И заканчивая сутью: участницы должны быть красивы не только внешне, но и душой, поступками, вести активную социальную деятельность. В Крыму в рамках конкурса мы проводили благотворительную акцию «Белый цветок».
Сама обстановка на конкурсах тоже дружественная, никакого соперничества, помощь друг другу за кулисами. Я до сих пор поддерживаю общение с девочками из Болгарии и победительницей прошлого года из Колумбии. Только теплые воспоминания и миллион новых знакомств.
Рекомендую и молодым мамам, и женщинам, которые занимаются карьерой: смело рассматривайте для себя такие проекты, если у вас есть желание стать более женственными, приобрести грацию пантеры и уверенно ходить по подиуму. Каждая женщина индивидуальна и прекрасна, каждая найдет для себя там то, за чем пришла.
Найти баланс между всеми аспектами моей жизни и сохранить его мне помогает семья, моя поддержка и опора. Когда нужно было готовить творческий номер для конкурса, у меня даже сомнений не было, что буду делать его вместе с дочкой. И она молодец – учила текст, репетировала и гордо вместе со мной вышла на сцену. Каждой маленькой принцессе приятно, что ее мама королева.
Чтобы не перегореть, нужно позволять себе отдыхать и перезагружаться. Для меня отдых – это время, проведенное с семьей, прогулки, спорт и путешествия. И наша семейная традиция – совместные неспешные завтраки по выходным, когда не нужно никуда бежать и есть время побыть друг с другом.
С критикой человек сталкивается всегда, а когда появляется публичность, то критика – это неизбежность. Я отношусь к ней абсолютно спокойно. Здоровая критика может указать на недоработки в чем-либо. А волна хейтеров – это тоже своего рода пиар.
У человека всегда должна быть мечта. Как только исполняется одна, тут же должна появляться другая. Иначе неинтересно будет жить. Здорово по прошествии некоторого времени осознавать, что то, что недавно было мечтой, теперь твоя реальность. А все благодаря тому, что когда-то тебе хватило смелости сделать первый шаг.
Текст: Карина Весновская
Фото: архив героини
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