Ольга Солуянова: «Моя детская мечта стать королевой – сбылась!»

Сама обстановка на конкурсах тоже дружественная, никакого соперничества, помощь друг другу за кулисами. Я до сих пор поддерживаю общение с девочками из Болгарии и победительницей прошлого года из Колумбии. Только теплые воспоминания и миллион новых знакомств.

Рекомендую и молодым мамам, и женщинам, которые занимаются карьерой: смело рассматривайте для себя такие проекты, если у вас есть желание стать более женственными, приобрести грацию пантеры и уверенно ходить по подиуму. Каждая женщина индивидуальна и прекрасна, каждая найдет для себя там то, за чем пришла.

Найти баланс между всеми аспектами моей жизни и сохранить его мне помогает семья, моя поддержка и опора. Когда нужно было готовить творческий номер для конкурса, у меня даже сомнений не было, что буду делать его вместе с дочкой. И она молодец – учила текст, репетировала и гордо вместе со мной вышла на сцену. Каждой маленькой принцессе приятно, что ее мама королева.

Чтобы не перегореть, нужно позволять себе отдыхать и перезагружаться. Для меня отдых – это время, проведенное с семьей, прогулки, спорт и путешествия. И наша семейная традиция – совместные неспешные завтраки по выходным, когда не нужно никуда бежать и есть время побыть друг с другом.