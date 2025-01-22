Анна Тарасова выиграла конкурс кокошника и наряда на балу «Деловой России»

Анна Тарасова: Дресс-код мероприятия – «русский стиль». Я выбрала образ сказочной героини, Царевны Лебедь. Мой наряд выполнен из ткани, расшитой бисером, камнями и страусиными перьями. А дополнил его инкрустированный камнями кокошник – ручная работа нижегородского мастера.

Анна не только великолепно прорабатывает собственные луки (ее победы на конкурсах красоты – наглядное тому подтверждение), но и помогает в качестве стилиста создавать незабываемые наряды другим. К тому же, тесно сотрудничает с лучшими производителями украшений и мастерами по пошиву одежды.