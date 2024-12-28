В блеске софитов: Анна Тарасова в царственном образе на красной ковровой дорожке Fashion New Year Awards

На ежегодной церемонии вручения премии Fashion New Year Awards в Москве наградили самых модных знаменитостей. Среди вип-приглашенных – наша Анна Тарасова: единственная нижегородка на мероприятии покорила гостей своим стилем и нетривиальным выбором наряда.
На праздничном вечере присутствовали известные дизайнеры, редакторы глянца, актеры, спортсмены и бизнесмены. Анна Тарасова – обладательница титулов «Гран-при «Миссис Планета – Talent 2024», «Миссис Нижний Новгород» и «Гран-при International» в международном турнире Crystal Queen – предстала в необычном образе, который не мог остаться без внимания.
«Красная ковровая дорожка – это повод блистать и выделяться. Но выделяться красиво. Поэтому я выбрала платье, которое никого не оставило равнодушным и собрало множество комплиментов. Я отношу его к категории сценических: много блеска, благородная расшивка бисером и камнями, перья. Я выглядела как Царевна-лебедь», – прокомментировала Анна выбор своего наряда.
Текст: Карина Весновская
Фото: предоставлено Анной Тарасовой
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