В блеске софитов: Анна Тарасова в царственном образе на красной ковровой дорожке Fashion New Year Awards

На праздничном вечере присутствовали известные дизайнеры, редакторы глянца, актеры, спортсмены и бизнесмены. Анна Тарасова – обладательница титулов «Гран-при «Миссис Планета – Talent 2024», «Миссис Нижний Новгород» и «Гран-при International» в международном турнире Crystal Queen – предстала в необычном образе, который не мог остаться без внимания.

«Красная ковровая дорожка – это повод блистать и выделяться. Но выделяться красиво. Поэтому я выбрала платье, которое никого не оставило равнодушным и собрало множество комплиментов. Я отношу его к категории сценических: много блеска, благородная расшивка бисером и камнями, перья. Я выглядела как Царевна-лебедь», – прокомментировала Анна выбор своего наряда.

Текст: Карина Весновская

Фото: предоставлено Анной Тарасовой