Конец года – время собирать стильные луки главных трендсеттеров города

Екатерина Никитина

Переезд в Нижний Новгород очень повлиял на мой стиль. Если раньше я чаще всего использовала деловой стиль, то сейчас образ сильно зависит от формата мероприятия: чаще всего ношу одежду в стиле кэжуал (на работу чуть более официальную), на спортивные игры с удовольствием надеваю футболку, джинсы и кроссовки, а в театр – практически всегда платье или элегантную юбку с интересным верхом, обязательно каблук, на особо торжественные мероприятия – наряд любимого мной дизайнера Алены Ахмадуллиной. Главным критерием при выборе одежды для меня является качество, стиль и удобство (удобным может быть даже каблук, да и практически во всех моих платьях мне удобно), но при этом в любой ансамбль стараюсь добавить акцентный аксессуар: сумочка или серьги (даже с простой футболкой!) полностью меняют образ. Моя особая любовь – это белая обувь, будь то туфли или ботинки: они освежают любой аутфит.

Из светских мероприятий года хочу выделить летний концерт в Большом Болдине, посвященный пушкинскому юбилею: даже в атмосфере шумного праздника я смогла почувствовать гармонию, тишину и очарование это отдаленного уголка Нижегородской области.