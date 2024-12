Конец года – время собирать стильные луки главных трендсеттеров города

Георгий Ростовщиков

Байер просто обязан выглядеть модно, иначе он умирает как профессионал. Я обожаю черный цвет и авангардную одежду, которую миксую с чем-то более удобным. Обычно основа моего образа – пиджак, футболка и треники, к которым добавляю интересные детали. Мои любимые российский бренды – Sorry I`m not, Red September, «Олово», Who I Am: у нас не так много шьют для мужчин, женщинам в этом смысле повезло больше. Из светских мероприятий года я бы выделил съезд байеров Fhub Buyers Night – мне нравится тенденция превращать деловые мероприятия в светские.