Конец года – время собирать стильные луки главных трендсеттеров города

Топ-10 стильных светских выходов 2024 года: в них повседневный оверсайз миксуется с роскошной транспарентностью, локальный стритвир Called a Garment мэтчится с безупречной Аленой Ахмадуллиной, а беспроигрышный тотал блэк – не догма, а лишь арена для фэшн-экспериментов. Редакция «НН.Собака.ru» теперь пристальнее следит за аутфитами гостей светских мероприятий и составляет собственную коллекцию модных образов под грифом Best Dressed.
Самый эффектный светский выход года, по мнению редакции нашего журнала, – фэшн-мэтч Яны Милорадовской и Ильи Спиченкова на премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода». Интеллигентный монохром главреда «Собака.ru» плюс бесшабашный футуризм одного из наиболее ярких персонажей локального совриска.
Илья Спиченков
В моде мне нравится удобство и подвижность. Я люблю разную одежду и готов экспериментировать, например, сейчас хожу как босяк – берцы, толстовка и жилетка. Самое стильное мероприятие года, на мой взгляд, – финал конкурса «Краса Нижнего Новгорода».
Екатерина Никитина
Переезд в Нижний Новгород очень повлиял на мой стиль. Если раньше я чаще всего использовала деловой стиль, то сейчас образ сильно зависит от формата мероприятия: чаще всего ношу одежду в стиле кэжуал (на работу чуть более официальную), на спортивные игры с удовольствием надеваю футболку, джинсы и кроссовки, а в театр – практически всегда платье или элегантную юбку с интересным верхом, обязательно каблук, на особо торжественные мероприятия – наряд любимого мной дизайнера Алены Ахмадуллиной. Главным критерием при выборе одежды для меня является качество, стиль и удобство (удобным может быть даже каблук, да и практически во всех моих платьях мне удобно), но при этом в любой ансамбль стараюсь добавить акцентный аксессуар: сумочка или серьги (даже с простой футболкой!) полностью меняют образ. Моя особая любовь – это белая обувь, будь то туфли или ботинки: они освежают любой аутфит.
Из светских мероприятий года хочу выделить летний концерт в Большом Болдине, посвященный пушкинскому юбилею: даже в атмосфере шумного праздника я смогла почувствовать гармонию, тишину и очарование это отдаленного уголка Нижегородской области.
Денис Румянцев
Мой стиль: «эта рыбацкая жилетка тут точно все испортит – надеваю!» Не думаю, что я в этом вопросе спец, но давно уверен, что крутой аутфит получится только если человек в моменте отталкивается от своего состояния. Тогда карты сходятся, и даже дедовский свитер будет восприниматься окружающими как нечто стилевое. Светское мероприятие года? Каждый мой выход из дома – светское мероприятие! Шутка. Наверное, закрытие «Горький fest».
Алик Якубович
Обычно я стараюсь выглядеть незаметно, а в этом году на премию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» надел пиджак, разрисованный моей дочерью Ксенией, – случайно нашел за полчаса до церемонии. На него тут же все обратили внимание – теперь это и есть мой стиль.
Наталья Коренченко
Мой подход к созданию гардероба – осознанность и разумное потребление. Считаю, что стильный образ создает личность, а любовь и доброта важнее и дороже любой брендовой шмотки.
Карина Рамазанова
У меня нет какого-то своего стиля, я люблю примерять разные образы. Вчера ходила на шпильках и в платье со стразами, сегодня – уже в косухе и ботфортах со шнуровкой. Нужно просто найти гармонию, но с какой-то изюминкой, которая выделит тебя из толпы. В этом году я смогла посетить не слишком много светских событий, но, на мой взгляд, самых красивых и стильных людей собрали «Горький fest» и конкурс «Краса Нижнего Новгорода».
Георгий Ростовщиков
Байер просто обязан выглядеть модно, иначе он умирает как профессионал. Я обожаю черный цвет и авангардную одежду, которую миксую с чем-то более удобным. Обычно основа моего образа – пиджак, футболка и треники, к которым добавляю интересные детали. Мои любимые российский бренды – Sorry I`m not, Red September, «Олово», Who I Am: у нас не так много шьют для мужчин, женщинам в этом смысле повезло больше. Из светских мероприятий года я бы выделил съезд байеров Fhub Buyers Night – мне нравится тенденция превращать деловые мероприятия в светские.
Евгений Пыхтин
Мой стиль можно охарактеризовать как спорт-шик – микс классики и повседневности, который удобен и красив одновременно. Вещи для своего гардероба подбираю с таким расчетом, чтобы они соответствовали этому стилю, это может быть и нижегородский бренд Called a Garment, и российский массмаркет Lime.
Татьяна Виноградова
В одежде предпочитаю классику – как правило, она никогда не подводит. А к ней можно добавить спортивные нотки. Всегда стараюсь покупать и носить породистые вещи (это мое личное определение – те, кто меня знает, понимают, что я имею в виду). И еще очень ценю все, что создает Виолетта Лангас.
Михаил Маслов
Наверное, мой стиль – это умеренный панк в образе архитектора «за тридцать». Я могу сочетать винтажные широкие треники adidas и длинную шубу из искусственного меха поверх майки с низким горлом, а иногда неделю не вылезаю из любимой драной капюшонки (именно капюшонки, а не худи!) Numero Nuovo и одной и той же пары любимых Kaiwa. Я ношу кольца почти на каждом пальце и снимаю их только в полнолуние. Люблю очки. Ну и черный цвет по-прежнему мой самый любимый. Считаю, что очень личные детали, выбранные со знанием себя и посаженные на простую, но качественную базу, могут что-нибудь о вас рассказать.
Елена Буртасова
Я – Водолей, и это многое объясняет, одежду я выбираю исходя из сиюминутного настроения: сегодня – юбка в пайетках и футболка с дерзким принтом, завтра – классические джинсы и базовая белая рубашка. Но при этом всегда стараюсь заявленный соблюдать дресс-код, будь то офисная униформа или тематическая вечеринка. Самое стильное событие года, на мой взгляд, – вручение премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода». На него я надела красное вечернее платье с миллионом страз – под цвет логотипа журнала.
САМЫЕ СТИЛЬНЫЕ ПАРЫ. ТОП 3
Что общего у зебры, хулиганского худи и платья-комбинации? Всё это детали стильных парных образов 2024 года.
Юлия и Андрей Тубольцевы
Классика и немного хулиганства – так можно назвать наш стиль. Одежда должна быть удобная, но в то же время эффектная. В повседневных луках брендовые вещи соседствуют с российскими марками среднего сегмента, миксуются ткани разных фактур, а вот много разных оттенков в одном наряде лучше не сочетать.
Дарья и Александр Ильины
Стиль – это способность выбирать одежду, подходящую вам, украшающую вас и отличающую от других людей, поэтому его можно найти только в том случае, если вы грамотно себя оцениваете.
Катерина Константинова и Даниил Созинов
Константин называет свой стиль бохо-дендизмом для бедных, в его основе – честность: понаблюдайте за «городскими сумасшедшими» – их всегда можно отличить от условно нормальных людей, потому что они честные. А стиль Катерины максимально разношерстный: от мюлей-аладдинок, усыпанных камнями, до пяти черных брюк разного кроя, но чего точно нет – это джинсов! Из светских событий запомнились показ Numero Nuovo и «Краса Нижнего Новгорода», которая каждый год переосмысливает формат конкурсов красоты.
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