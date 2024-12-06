Здесь мы достигли не только гастрономической, но и эстетической кульминации (и неоднократно!) – гости нашей премии определенно не в одной лишь еде знают толк, но и в подборе приличествующего случаю гардероба. В филармонии было музыкально, вкусно и нарядно, куда ни взгляни. Редакция «НН.Собака.ru», кстати, тоже ощутимо пополнила фэшн-депозит вечера. Показываем!
Главред мультимедиа «НН.Собака.ru» Катерина Смирнова блистала в тотал-луке от бренда Oksana Kosareva. Русалочий силуэт ведущей премии говорил загадками, кокетливый бант был кокетлив (цельная и выверенная стилизация by Маша Мужжухина). Отдельное внимание бьюти акцентам от Юли Самариной в духе див голливудских холмов, с чувственной игрой в барбикор и ресничками-лучиками, которые светят кому надо.
Соскучились мы, если честно, по лукам а-ля фэшн-отличница. Чудный сплав неутомимой юности и концентрированных амбиций. Ставим пятерку с плюсом за точность образа. Трендовый бордовый (исключительно в нем и встречаем 2025-ый) в дуэте с приталенным силуэтом безупречного пиджака – элегантный шик. Продюсеру «НН.Собака.ru» все к лицу – и гладкий хвост, и пылкий колор на губах, и минимал в аксессуарах. Партию «тихой роскоши» отыгрывает блеск благородного камня на руке.
Дива, царица, львица, женщина-вамп, тут еще перечислять и перечислять – экстралук нашего стилиста Маши Мужжухиной стерпит любые определения. Как всегда непросто, разножанрово, ярко, бойко – браво!
Краш нашего директора по фотографии (и автор ее суперсумки, от которой вся редакция сошла с ума) Дима Казах признается: лук собрал в стиле Золушки – с корабля (из секонда на Белинке, где был куплен пиджак за час до премии) на гастро-бал. С одной стороны и фаст-кэжуал, но все же не без налета тяжелого такого люкса – Balenciaga и Diesel присутствуют. И да, +1 балл и вайб за локальное, за родное в виде аксессуаров от Asymmetry.
Весь вечер шеф «НН.Собака.ru» Илона Лапшина сияла на фоне общества, которое не сговариваясь облачилось по Стендалю, тоталвайт — это элегантность мятежных романтиков. Ритм образа поддерживали прыткие синкопы серебряных стрел Rushev; сasual кеды как кода лука. И будто нет нижегородской зимы – теплый стрит-стайл города любви!
К нашему стилисту Денису Голубеву подходили уже с ослабленным зрением – виной всему блеск готического обвеса. Тут и всегдашний, и любимейший Rushev, и местные цацочных дел мастера. Если переходить на темную сторону силы, то ослепительно красиво – с мокрыми от пены пино нуар волосами и заряженной полифактурностью.
Нас не обмануть, образ Анны явно вдохновлен D&G – Филипп ли Киркоров из плейлиста тому виной или осетровые брускетты, не известно, но удивить нас удалось. Вышло новогоднее настроение по классическому рецепту Ренаты Муратовны «сверкуче сверкуче, шампань, шампань». Mission complete.
Куда без дуэта в духе Хейли и Джастин Бибер – блогер Лиза значительную долю модной ноши взяла на себя, Рустам пленял нас задумчивой улыбкой. Напали на квадроносый след винтажных сапожек и зыркали сладострастно на них весь вечер.
Фото: Анастасия Волкова
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