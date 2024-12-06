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Луки, томленные в бордо, с выразительными нотами локальных специалитетов под соусом из пряного винтажа и густого люкса – самые стильные на премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» – 2024

Здесь мы достигли не только гастрономической, но и эстетической кульминации (и неоднократно!) – гости нашей премии определенно не в одной лишь еде знают толк, но и в подборе приличествующего случаю гардероба. В филармонии было музыкально, вкусно и нарядно, куда ни взгляни. Редакция «НН.Собака.ru», кстати, тоже ощутимо пополнила фэшн-депозит вечера. Показываем!

На Катерине платье Oksana Kosareva

На Катерине платье Oksana Kosareva

Главред мультимедиа «НН.Собака.ru» Катерина Смирнова блистала в тотал-луке от бренда Oksana Kosareva. Русалочий силуэт ведущей премии говорил загадками, кокетливый бант был кокетлив (цельная и выверенная стилизация by Маша Мужжухина). Отдельное внимание бьюти акцентам от Юли Самариной в духе див голливудских холмов, с чувственной игрой в барбикор и ресничками-лучиками, которые светят кому надо.

На Камиле жакет 18/11, серьги Studio 29, леггинсы Lime, туфли Econika, кольцо Sunlight

На Камиле жакет 18/11, серьги Studio 29, леггинсы Lime, туфли Econika, кольцо Sunlight

Соскучились мы, если честно, по лукам а-ля фэшн-отличница. Чудный сплав неутомимой юности и концентрированных амбиций. Ставим пятерку с плюсом за точность образа. Трендовый бордовый (исключительно в нем и встречаем 2025-ый) в дуэте с приталенным силуэтом безупречного пиджака – элегантный шик. Продюсеру «НН.Собака.ru» все к лицу – и гладкий хвост, и пылкий колор на губах, и минимал в аксессуарах. Партию «тихой роскоши» отыгрывает блеск благородного камня на руке. 

На Маше жакет и юбка 2SIDES, корсет Incanto, лодочки и сумка Balenciaga, украшения Poison Drop и WB

На Маше жакет и юбка 2SIDES, корсет Incanto, лодочки и сумка Balenciaga, украшения Poison Drop и WB

Дива, царица, львица, женщина-вамп, тут еще перечислять и перечислять – экстралук нашего стилиста Маши Мужжухиной стерпит любые определения. Как всегда непросто, разножанрово, ярко, бойко – браво!

На Диме винтажный пиджак, футболка и джинсы Befree, ремень Diesel, кроссовки Balenciaga, кольцо Asymmetry, кафф WB

На Диме винтажный пиджак, футболка и джинсы Befree, ремень Diesel, кроссовки Balenciaga, кольцо Asymmetry, кафф WB

Краш нашего директора по фотографии (и автор ее суперсумки, от которой вся редакция сошла с ума) Дима Казах признается: лук собрал в стиле Золушки – с корабля (из секонда на Белинке, где был куплен пиджак за час до премии) на гастро-бал. С одной стороны и фаст-кэжуал, но все же не без налета тяжелого такого люкса – Balenciaga и Diesel присутствуют. И да, +1 балл и вайб за локальное, за родное в виде аксессуаров от Asymmetry.

На Илоне костюм Bazilika, серьги Rushev, кольцо от нижегородских ювелиров по индивидуальному заказу

На Илоне костюм Bazilika, серьги Rushev, кольцо от нижегородских ювелиров по индивидуальному заказу

Весь вечер шеф «НН.Собака.ru» Илона Лапшина сияла на фоне общества, которое не сговариваясь облачилось по Стендалю, тоталвайт — это элегантность мятежных романтиков. Ритм образа поддерживали прыткие синкопы серебряных стрел Rushev; сasual кеды как кода лука. И будто нет нижегородской зимы – теплый стрит-стайл города любви! 

На Денисе винтажный жакет, брюки no name, сережка Rushev, ботинки Tommy Hilfiger

На Денисе винтажный жакет, брюки no name, сережка Rushev, ботинки Tommy Hilfiger

К нашему стилисту Денису Голубеву подходили уже с ослабленным зрением – виной всему блеск готического обвеса. Тут и всегдашний, и любимейший Rushev, и местные цацочных дел мастера. Если переходить на темную сторону силы, то ослепительно красиво – с мокрыми от пены пино нуар волосами и заряженной полифактурностью. 

На Анне туфли бренда Le Silla, костюм от локального бренда из Кипра, украшения Кenneth lane, Marina Fossati, Alessandra rich, Balmain

На Анне туфли бренда Le Silla, костюм от локального бренда из Кипра, украшения Кenneth lane, Marina Fossati, Alessandra rich, Balmain

Нас не обмануть, образ Анны явно вдохновлен D&G – Филипп ли Киркоров из плейлиста тому виной или осетровые брускетты, не известно, но удивить нас удалось. Вышло новогоднее настроение по классическому рецепту Ренаты Муратовны «сверкуче сверкуче, шампань, шампань». Mission complete. 

На Лизе украшения Kotik, блейзер Maneken, сумка no name, юбка AMA Studio, ботинки винтаж; на Рустаме поло и рубашка Zara, брюки no name

На Лизе украшения Kotik, блейзер Maneken, сумка no name, юбка AMA Studio, ботинки винтаж; на Рустаме поло и рубашка Zara, брюки no name

Куда без дуэта в духе Хейли и Джастин Бибер – блогер Лиза значительную долю модной ноши взяла на себя, Рустам пленял нас задумчивой улыбкой. Напали на квадроносый след винтажных сапожек и зыркали сладострастно на них весь вечер.

Фото: Анастасия Волкова 

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