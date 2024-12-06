Краш нашего директора по фотографии (и автор ее суперсумки, от которой вся редакция сошла с ума) Дима Казах признается: лук собрал в стиле Золушки – с корабля (из секонда на Белинке, где был куплен пиджак за час до премии) на гастро-бал. С одной стороны и фаст-кэжуал, но все же не без налета тяжелого такого люкса – Balenciaga и Diesel присутствуют. И да, +1 балл и вайб за локальное, за родное в виде аксессуаров от Asymmetry.