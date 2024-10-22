Звездный стилист Лина Дембикова едет в Нижний

От создателей Chic by Milo: «Команда байеров Milo, имеющая невероятный опыт работы в индустрии европейской и российской моды собрала в бутике уникальный микс из французских, итальянских, немецких и русских премиальных брендов, которые создают не просто одежду для повседневной носки, а используют в своих коллекциях самые последние модные тренды, пропуская их через свою стилистику и ДНК».

дресс-код: fashion cocktail

Когда: 24 октября в 19:00

Где: Chic by Milo (ул. Алексеевская, 10/16 )