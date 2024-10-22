Звездный стилист Лина Дембикова едет в Нижний

В этот четверг изучаем тренды FW 24/25 и составляем актуальный outfit вместе с ведущей шоу «Кто круче всех?» (в паре с Александром Роговым!), основателем школы Style Hunter, стилистом Веры Брежневой, Ляйсан Утяшевой и еще примерно десятка селебрити. Встречаемся на открытии Chic by Milo – нового премиум-стора в LP Fashion Gallery.
Под руководством фэшн-стар разберемся в тенденциях и найдем свой образ на этот сезон, коллекция брендов Chic by Milo будет в нашем распоряжении: дерзкий Rushev, роскошный In the Mood for Love, новаторский Autentiments, ироничный и свободолюбивый 404 Not Found. Выбор ингредиентов для люксового лука приличный.
От создателей Chic by Milo: «Команда байеров Milo, имеющая невероятный опыт работы в индустрии европейской и российской моды собрала в бутике уникальный микс из французских, итальянских, немецких и русских премиальных брендов, которые создают не просто одежду для повседневной носки, а используют в своих коллекциях самые последние модные тренды, пропуская их через свою стилистику и ДНК».
дресс-код: fashion cocktail
Когда: 24 октября в 19:00
Где: Chic by Milo (ул. Алексеевская, 10/16 )
Фото: cоц.сети Лины Дембиковой, архив пресс-службы магазина
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