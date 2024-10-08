Необычная история появления модного бренда KzD: однажды один студент, юрист по образованию и панк в душе, устыдился своего необъятного гардероба

Что означает название твоего бренда KzD?

«Казах Дима» – это мой псевдоним. И еще Kz – сокращенное название Казахстана, вся родословная у меня идет оттуда, тем самым я соединяю себя с историей моей семьи.

Как ты оказался в Нижнем Новгороде?

Приехал сюда учиться, поступил на юридический факультет Высшей школы экономики.

Почему ты из юриста решил стать модным дизайнером?

Это все сила творчества, которая из меня вырывается. Плюс нетворкинг. На одном из проектов я познакомился с Натальей Коренченко, основательницей концепт-стора «Твой бывший», и она сказала мне: «Пора действовать!» Уже тогда я занимался апсайклом пиджаков, но никакого своего бренда у меня еще не было, а первым условием Наташи было именно создать свой бренд – с логотипом, этикеткой, упаковкой, завести страницы в соцсетях. Так все и началось.

А юридическая карьера закончилась?

Нет, у меня еще впереди выпускной год, буду писать дипломную работу о правовом регулировании в рекламе. В принципе, тема близка модной индустрии: сейчас пристально следят за маркировкой, мне нужно хорошо разбираться в этом вопросе.

Так юристом ты потом станешь?

Точно нет, но считаю, что юридическое образование было важно получить! Уже этой осенью я буду поступать на факультет моды Высшей школы дизайна в Санкт-Петербурге.