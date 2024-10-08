Необычная история появления модного бренда KzD: однажды один студент, юрист по образованию и панк в душе, устыдился своего необъятного гардероба

Так на свет начали появляться концептуальные пиджаки, а мы выучили новую аббревиатуру – KzD. Сделали фотосет с Димой в кыргызских горах и неформально пообщались на тему креативного апсайкла.
Что означает название твоего бренда KzD?
«Казах Дима» – это мой псевдоним. И еще Kz – сокращенное название Казахстана, вся родословная у меня идет оттуда, тем самым я соединяю себя с историей моей семьи.
Как ты оказался в Нижнем Новгороде?
Приехал сюда учиться, поступил на юридический факультет Высшей школы экономики.
Почему ты из юриста решил стать модным дизайнером?
Это все сила творчества, которая из меня вырывается. Плюс нетворкинг. На одном из проектов я познакомился с Натальей Коренченко, основательницей концепт-стора «Твой бывший», и она сказала мне: «Пора действовать!» Уже тогда я занимался апсайклом пиджаков, но никакого своего бренда у меня еще не было, а первым условием Наташи было именно создать свой бренд – с логотипом, этикеткой, упаковкой, завести страницы в соцсетях. Так все и началось.
А юридическая карьера закончилась?
Нет, у меня еще впереди выпускной год, буду писать дипломную работу о правовом регулировании в рекламе. В принципе, тема близка модной индустрии: сейчас пристально следят за маркировкой, мне нужно хорошо разбираться в этом вопросе.
Так юристом ты потом станешь?
Точно нет, но считаю, что юридическое образование было важно получить! Уже этой осенью я буду поступать на факультет моды Высшей школы дизайна в Санкт-Петербурге.
Почему именно апсайкл?
У меня есть ужасная болезнь – вещизм, я покупаю огромное количество одежды. Но в то же время понимаю, что осознанное потребление очень важно для экологии. И вот чтобы избавить этот мир от большинства вещей, которые у меня есть, я их не выкидываю, а превращаю во что-то новое. Из двух-трех джинсов можно сшить странно-прекрасную юбку и продать другому человеку, которому это будет интересно.
Если уж подходить к вопросу совсем осознанно, то и вещи тебе надо покупать уже использованные.
Конечно. KzD в основном занимается апсайклом пиджаков, а их мы покупаем у друзей, знакомых, но чаще всего в секонд-хендах.
Откуда у тебя это увлечение экологией? Влияние Греты Тумберг?
Нет! Просто я понял, что таких шопоголиков, как я, очень много, и надо с этим что-то делать. Надо спасать этот мир от самих себя: борьба с самим собой – это самое сложное и важное.
Тренд на апсайкл сейчас подхватила и высокая мода. Следишь за этим?
Да, конечно! Например, Balenciaga для последнего создала вещи из своих же нераспроданных коллекций. Началось это все-таки с локальных брендов, гиганты индустрии просто подхватили тренд. На мировых показах я замечаю апсайкл только сейчас, а на локальном уровне это было уже давно. Но круто, что люксовые бренды масштабируют тему, используя свой авторитет.
Делать апсайкл можно в разных стилях, но почему тебя привлекает именно панк?
Потому что панк – это про свободу. Для меня это не просто яркий образ, а сила воли. Я изучал историю этого движения. Сейчас панки старой закалки говорят, что истинный панковский дух пропал, все превратилось в моду, в показуху. А для меня важно, чтобы образ соответствовал своему хозяину: чтобы стать настоящим панком, нужно сначала почувствовать это изнутри, одежда – это всего лишь вспомогательная сила.
Ты достаточно молодой человек, а настоящий панк остался где-то в девяностых. Это для тебя ретро, винтаж?
Да, это все из того времени. Но я очень надеюсь, что к нам из девяностых вернутся панки, а не мода на скинни-джинсы. Вообще считаю, что субкультура – это круто! Панки, рокеры, готы, металлисты – все про свободный образ жизни, поведение, моду и даже манеру говорения. В школьные годы меня это не обошло, я был трушным готом.
Панковскую музыку слушаешь?
Да, у меня есть панк. Есть и шансон, и попса, и рок.
А когда шьешь панковские пиджаки, что у тебя в наушниках?
Ничего. Я полностью сконцентрирован на работе. Шью в полной тишине, в своих мыслях и иногда продумываю свой будущий монолог на TED Talks.
Кто твой покупатель?
Моя целевая аудитория – осознанные люди. Неосознанные никогда не подойдут к апсайклу, они этим брезгуют, не понимают ценность этих вещей. Я даже могу сделать огромную скидку, если вижу, что человек горит этой темой, но у него не хватает денег. И еще я продаю индивидуальные вещи, за полтора года работы не повторил ни одного дизайна. Поэтому моя аудитория – это те, кто ценит индивидуальность. Однажды на меня вышла digital-художник Кейт Иллюстрейт, она увидела в «Твоем бывшем» мой пиджак и уговаривала, чтобы я сшил ей такой же. Я сшил, но все равно немного изменил дизайн. Пример Кейт меня очень вдохновляет: она бросила работу в Google и с нуля начала творческую карьеру.
Сколько человек работают в твоем бренде?
Пока я работаю один, сам шью одежду. Есть продюсер, который занимается съемками, и штатный фотограф. Но сейчас мы приглашаем двух девушек-дизайнеров, которые также будут работать на бренд – на всех бирках рядом с «KzD» будут указаны их имена.
Почему у тебя нет своего сайта?
Пока для меня это сложно, основные продажи идут офлайн. В Нижнем Новгороде продаем в «Твоем бывшем», в Москве – в галерее «ГРАУНД Солянка», она тоже развивает тему апсайкла. Я заметил, что спрос в Москве намного выше, даже в Нижнем пиджаки покупают в основном туристы-москвичи. Видимо, нижегородцам пока не совсем ОК платить 10 тысяч за апсайкл. Этим летом KzD был представлен на Выкса-фестивале, за два дня купили 20 пиджаков, и это тоже в основном были люди из Москвы или Санкт-Петербурга. Я даже встретил там своих самых первых клиентов. За полтора года, как существует наш бренд, мы выпустили более 150 пиджаков – я думаю, неплохой результат.
Текст: Сергей Костенко
Фото: Сайкал Абдыкеримова
Стиль: Дима Казах
Одежда и аксессуары: KzD
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