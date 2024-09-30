Илья Поляков: «Все хотят быть заметными, и это понятно»

Как нижегородскому стилисту сделать карьеру в крупном бренде?

Нужно чаще о себе заявлять. И делать акцент на работу с брендами, пусть для начала с небольшими – в портфолио в первую очередь обращают внимание именно на это. Я как продюсер часто ищу стилистов для съемок, в которых сам не имею возможности поучаствовать, приглашаю специалистов, которых вижу в индустрии, и для меня главное, чтобы они умели работать с каталогами, лукбуками.

Кого-то из своих нижегородских знакомых привлекаете к работе?

Да, я могу позвонить старым друзьям в Нижний. Недавно привлекал фотографа для интерьерных съемок новых бутиков IDOL. В нашем штате работает несколько нижегородских ретушеров. Хорошую команду сложно собрать.

А нижегородских стилистов часто встречаете в Москве или Санкт-Петербурге?

Я очень редко встречаю нижегородцев. Возможно, они заняты на внутреннем нижегородском рынке и не очень стремятся выйти за его пределы. И среди них я знаю единиц, которые подходят для работы с коммерческими каталогами, лукбуками, рекламными кампаниями, большинство занимаются шопинг-сопровождением. Чтобы начать работу в Москве или Питере, нужно чаще там появляться, поработать ассистентом у известного стилиста – каждая съемка приносит массу полезных знакомств. После того как я переехал в Санкт-Петербург и поработал на съемках, количество моих знакомых в индустрии увеличилось в разы, но среди них нет нижегородцев.

Сейчас наблюдается настоящий бум стилизации в массовых российский брендах. Все обсуждают фэшн-съемки Befree, Gloria Jeans, Lime – они не уступают лучшим зарубежным образцам. Чем это объясняется?

Все черпают вдохновение в европейской моде, в основном смотрят на Италию и Францию. Массмаркет, как обычно, равняется на люкс. Многие российские марки составляют свой пул брендов, кем бы они хотели вдохновляться. Например, у Love Republic это Alaia и Saint Laurent, которые транслируют активную женственность, сексуальность. А IDOL — это бренд про интеллектуальность и провокационность в своей элегантности и независимости.

Вы лично кем вдохновляетесь?

Мне нравится, когда в женской моде транслируется уверенность и ненарочитая сексуальность – то, что делали Фиби Файло, Эди Слиман, Энтони Ваккарелло. Они создавали чувственные образы, но без откровенно открытого тела.

Вы жили и работали в Москве и Санкт-Петербурге, можете объяснить, чем отличаются стили этих городов?

В Питере я постоянно вижу людей, которые отлично выглядят, но совсем не так, как в Москве. На мой взгляд, московский стиль – это роскошный минимализм без кричащих брендов и сбалансированные цвета: базовые оттенки бежевого, серого, черного. А в Санкт-Петербурге чаще работают с принтами и цветными вещами, здесь на улице запросто можно встретить женщину в платье в бельевом стиле и в спортивной куртке для сноуборда. Наверное, сказывается близость Европы: петербуржцы ищут свой стиль, а москвичи пытаются соответствовать общим тенденциям.

Одна из самых горячих тем последнего времени – рейтинги стилистов. Все их составляют, а потом активно обсуждают, выясняют отношения, обижаются. Что вообще происходит?

Все хотят быть заметными, и это понятно. Конечно, должны быть медийные стилисты, за которыми следят, которые выстраивают свой личный бренд, – вот им необходимо появляться во всевозможных рейтингах. А есть профессионалы, которые хотят заниматься своим делом и быть широко известными в узких кругах, им, наверное, не стоит ставить перед собой амбициозную цель попасть в рейтинг.

Вы к каким стилистам относитесь?

Мне больше подходит быть широко известным в узких кругах.