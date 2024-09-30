Илья Поляков: «Все хотят быть заметными, и это понятно»

Внимание, всем постам: с нижегородских радаров исчез стилист Илья Поляков. Мы разыскали его в Санкт-Петербурге и расспросили, как дела. Спойлер: дела отлично, Илья делает карьеру в известном бренде и активно зовет коллег следовать его примеру.
Вы почти не появляетесь в Нижнем Новгороде. Где вы теперь живете, чем занимаетесь?
Какое-то время я работал в Москве с небольшими брендами и частными клиентами. А восемь месяцев назад переехал в Санкт-Петербург, теперь я продюсер в IDOL – это премиальный бренд компании Melon Fashion Group, крупнейшего в России фэшн-ретейлера. Внутри бренда я также занимаюсь стилизацией мужских и женских коллекций и работаю с арт-дирекшн. В Нижнем Новгороде многие помнят меня как персонального шопера и стилиста, но, слава богу, я уже очень давно отошел от индивидуального подбора одежды.
Почему «слава богу»?
Персональный стилист ограничен запросами и параметрами одного человека, а мне всегда не хватало масштаба. У меня были амбиции для чего-то большего – грандиозных съемок, стайлинга крупных брендов. Я начинал как сотрудник бутиков люксовых марок, и мне всегда хотелось продолжить работать с люксом, но модный бизнес в России переживал не лучшие времена.
Что важнее в сфере моды – нужные знакомства или профессиональные качества?
Я думаю, что все-таки главнее профессионализм. Тебя могут заметить даже в самый непростой период твоей жизни, любая съемка может неожиданно «выстрелить», и с тобой сами свяжутся нужные люди.
Как нижегородскому стилисту сделать карьеру в крупном бренде?
Нужно чаще о себе заявлять. И делать акцент на работу с брендами, пусть для начала с небольшими – в портфолио в первую очередь обращают внимание именно на это. Я как продюсер часто ищу стилистов для съемок, в которых сам не имею возможности поучаствовать, приглашаю специалистов, которых вижу в индустрии, и для меня главное, чтобы они умели работать с каталогами, лукбуками.
Кого-то из своих нижегородских знакомых привлекаете к работе?
Да, я могу позвонить старым друзьям в Нижний. Недавно привлекал фотографа для интерьерных съемок новых бутиков IDOL. В нашем штате работает несколько нижегородских ретушеров. Хорошую команду сложно собрать.
А нижегородских стилистов часто встречаете в Москве или Санкт-Петербурге?
Я очень редко встречаю нижегородцев. Возможно, они заняты на внутреннем нижегородском рынке и не очень стремятся выйти за его пределы. И среди них я знаю единиц, которые подходят для работы с коммерческими каталогами, лукбуками, рекламными кампаниями, большинство занимаются шопинг-сопровождением. Чтобы начать работу в Москве или Питере, нужно чаще там появляться, поработать ассистентом у известного стилиста – каждая съемка приносит массу полезных знакомств. После того как я переехал в Санкт-Петербург и поработал на съемках, количество моих знакомых в индустрии увеличилось в разы, но среди них нет нижегородцев.
Сейчас наблюдается настоящий бум стилизации в массовых российский брендах. Все обсуждают фэшн-съемки Befree, Gloria Jeans, Lime – они не уступают лучшим зарубежным образцам. Чем это объясняется?
Все черпают вдохновение в европейской моде, в основном смотрят на Италию и Францию. Массмаркет, как обычно, равняется на люкс. Многие российские марки составляют свой пул брендов, кем бы они хотели вдохновляться. Например, у Love Republic это Alaia и Saint Laurent, которые транслируют активную женственность, сексуальность. А IDOL — это бренд про интеллектуальность и провокационность в своей элегантности и независимости.
Вы лично кем вдохновляетесь?
Мне нравится, когда в женской моде транслируется уверенность и ненарочитая сексуальность – то, что делали Фиби Файло, Эди Слиман, Энтони Ваккарелло. Они создавали чувственные образы, но без откровенно открытого тела.
Вы жили и работали в Москве и Санкт-Петербурге, можете объяснить, чем отличаются стили этих городов?
В Питере я постоянно вижу людей, которые отлично выглядят, но совсем не так, как в Москве. На мой взгляд, московский стиль – это роскошный минимализм без кричащих брендов и сбалансированные цвета: базовые оттенки бежевого, серого, черного. А в Санкт-Петербурге чаще работают с принтами и цветными вещами, здесь на улице запросто можно встретить женщину в платье в бельевом стиле и в спортивной куртке для сноуборда. Наверное, сказывается близость Европы: петербуржцы ищут свой стиль, а москвичи пытаются соответствовать общим тенденциям.
Одна из самых горячих тем последнего времени – рейтинги стилистов. Все их составляют, а потом активно обсуждают, выясняют отношения, обижаются. Что вообще происходит?
Все хотят быть заметными, и это понятно. Конечно, должны быть медийные стилисты, за которыми следят, которые выстраивают свой личный бренд, – вот им необходимо появляться во всевозможных рейтингах. А есть профессионалы, которые хотят заниматься своим делом и быть широко известными в узких кругах, им, наверное, не стоит ставить перед собой амбициозную цель попасть в рейтинг.
Вы к каким стилистам относитесь?
Мне больше подходит быть широко известным в узких кругах.
Текст: Сергей Костенко
Фото: Нита Багдасарян
Арт-директор: Нита Багдасарян
Стиль: Саша Попова
Волосы: Полина Панченко
Студия: «Станция»
Художник по свету: Вадим Чецкий
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