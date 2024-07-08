Helene Tadesse: «Это история о теневой стороне маленького принца со всеми перверсиями, аддикциями и звездной болезнью»

Прим. ред:



Койко-место на главной улице города — и это про бурю, в которой есть покой. Только без неопределенного «как будто». Именно в ней и покой. У такого ловца снов с грезами разговор — короткий. И, кажется, пока все, что пригрезилось, поймано и определено в работу (в силу характера или неуемной страсти к делу, абсолютно неважно). Главное, не проспать жизнь, да эти скрипучие пружины мироздания, и не дадут. Поэту в наше время нужен бит, чтобы быть услышанным, а настоящему поэту еще и бита.