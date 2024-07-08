Helene Tadesse: «Это история о теневой стороне маленького принца со всеми перверсиями, аддикциями и звездной болезнью»

До школы-судии МХАТ. До «Монастыря». До триумфа в Каннах. Марк Эйдельштейн «до». Помещен «НН.Собака.ru» для съемок к «ТОП 50» в исходную точку: Автозавод, потом поэтические перформансы, тусовки (на многие из которых еще не зовут); пока стихия не приручена, но уже зримо рвется наружу. Один из главных элементов образа — кимоно с тремя полосками от дизайнера Helene Tadesse. Попросили ее поделиться своей версией событий исторической фотосессии.
Кимоно, например, было сшито за два дня до съемок. Получилась действительно легендарная вещь: тройная сплошная плюс ситец — эмблема самурая, который помимо того, что уличный, но еще и бабушкин самурай, и демонстрирует это, и горд этим.
На первый взгляд, несочетаемые фактуры — наивные винтажные ситцы и детали спортивного костюма. Кимоно — прямая отсылая к истории боевых искусств. Я переосмыслила его традиционный характер, смешав спортивную поп-эстетику с культурным кодом русской провинции, что идеально раскрыло характер Марка.
Была задача создать концентрированную эмоциональную фэшн-историю, увидеть, почувствовать и поднять на поверхность больше, чем может или хочет показать звезда, которая уже не вчера родилась.
Передо мной стояла интересная задача: не просто создать модный образ, а через одежду передать характер героя на съемке. В этом случае важны все детали: локация (ее цвета и наполнение), фактура героя (его личная история и внешность) и, само собой, концепт редакции журнала. Это история о теневой стороне маленького принца со всеми перверсиями, аддикциями и звездной болезнью.
Прим. ред:
Койко-место на главной улице города — и это про бурю, в которой есть покой. Только без неопределенного «как будто». Именно в ней и покой. У такого ловца снов с грезами разговор — короткий. И, кажется, пока все, что пригрезилось, поймано и определено в работу (в силу характера или неуемной страсти к делу, абсолютно неважно). Главное, не проспать жизнь, да эти скрипучие пружины мироздания, и не дадут. Поэту в наше время нужен бит, чтобы быть услышанным, а настоящему поэту еще и бита.
Комментарии (0)