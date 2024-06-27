Андрей Рыбинский: «Я всегда за великую моду, моду как искусство»

Основатель и дизайнер бренда Numero Nuovo привлекает внимание модного сообщества всей России к старинному волжскому городу. Соединение традиционной городецкой росписи с фэшн-трендами в его коллекции GrdtsArt – возрождение одного из главных народных художественных промыслов региона.
Природа – главный источник вдохновения для вас: и каноническое платье-цветок, и арт-принты. Как это проявляется в новой коллекции?
Вероятно, у меня ничего бы не получилось с городецкой росписью, если бы не было должного творческого бэкграунда: цветы-мазки, увядающие бутоны или листья. Мне, в принципе, тема увядания природы близка. И, смею надеяться, у меня получается с ней работать.
А почему увядания?
Потому что увядающее – это и есть красиво. Люблю кракелюрное, состаренное... Может быть, потому что в процессе увядания есть следы жизни, есть история. Тема смерти мне чужда, а вот увядающее привлекает эстетикой формы.
Пробовали ли вы сами заниматься городецкой росписью? И почему именно она вас заинтересовала?
Я вообще не умею рисовать, я не люблю рисовать, я не художник. Одежду всегда изображаю только для себя, считаю свои эскизы каракулями, потому что они всегда схематичны, призваны дать представление о пропорциях: например, будет вот такая асимметричная юбка или конструкция жакета. Меня утомляет прорисовка деталей, но мне очень нравится сам процесс создания одежды от раскроя ткани до превращения ее в вещь. И я никогда в жизни не думал, что буду работать с народными художественными промыслами. Спасибо Екатерине Чудаковой (лауреат «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» в 2023 году и директор «Мисс Нижний Новгород». – Прим. ред.), ведь именно она мне предложила создать первую городецкую коллекцию для участниц проекта «Мисс Нижний Новгород». И я начал самостоятельно и скрупулезно исследовать тему, изучать архивы и обнаружил неожиданное. Городецкая роспись показалась мне очень ироничной и позитивной, я решил не брать избыточные сюжетные изображения, а начал вычленять из них героев. Жениха с невестой, ухмыляющуюся кошку... Там же я нашел кракелюрные цветы, потрескавшуюся роспись, из которой со временем ушел цвет, но остались форма и стиль. Вы знаете, что городецкая роспись родилась из резьбы по дереву? Она тоже начинает трескаться, и это гипнотически красиво! Так родились монохромные принты как аллюзия к выцветшим краскам некогда пестрых розанов и купавок.
По какому принципу строится GrdtsArt?
В коллекции три блока. Первый – конкретный спорт, то есть это сноуборды, скейтборды, спортивная одежда, аутдор. Второй блок – ироничный город: мужские и женские костюмы, аксессуары – словом, прет-а-порте. Ну и в финале так называемая «вечерка». И это приближено к кутюрным вещам, впечатляющим своим качеством и очень красивым. Но главное, что все перекликается с современными формами. Есть и свитшоты, и умеренный оверсайз, а длинные сверкающие платья не существуют обособленно, они созданы в канве современной актуальной модной одежды.
GrdtsArt – вторая ваша коллекция на городецкую тему...
...и последняя коллекция. Всемирно известные дизайнеры, допустим Дрис ван Нотен и Александр Маккуин, только единожды обращались к некой теме. Мой первый опыт для «Мисс Нижний Новгород» нужно было довести до конца, полностью раскрыть идею. А она состоит в том, чтобы поместить городецкую роспись в современный контекст. Я не привык мыслить шаблонами, и новая, нетривиальная интерпретация традиций – сложная задача, которую я осмелился решить в совместном проекте с Командой креативных практик. Возрождение народных художественных промыслов – эта миссия выполнима, если сместить «точку сборки». Городецкая роспись на худи, анораках, скейтах и сноубордах... Люди, которые гораздо моложе меня, уверены, что это круто, а значит цель достигнута. GrdtsArt может остаться как подлейбл, дополнительная линия моего бренда Numero Nuovo, которая способна жить бесконечно долго. К примеру, я могу выпустить дроп для скейтбордистов, предметы интерьера или эксклюзивный текстиль. Представьте, черная простынь. И на ней вот эта городецкая кошка. Или на подушках. Ложитесь, и она с вами рядом. С ней же можно сделать ироничные обои... Вариантов масса.
Тогда что же после? Чего нам ждать от Numero Nuovo?
Никогда не нужно рассказывать о своих планах. Но с вами я поделюсь (улыбается). У меня есть мечта. Я хочу сделать новую линию бренда – Donna. Вот личная история. Я пришел в «Цветной», на кассе стояла одна замечательная женщина. Корпулентная и очень-очень приятная, великолепно одетая. И она мне говорит, что купила четыре моих одинаковых платья разных цветов, потому что они ей безумно понравились, хотя и не подошли по размеру. Поэтому я планирую запустить линию модной одежды от 48-го до 52-го размера, актуальную, модную. Не мешки с цветочками, а стильные, запоминающиеся вещи. Другая идея связана с фэшн-иконой своего времени певицей Людмилой Зыкиной. В молодости у нее были совершенно роскошные вещи! Будто бы из кутюрных коллекций Скиапарелли – вот такие они потрясающие. Драгоценные наряды. И я готов создать трибьют: переработать наряды с историей и представить их в современном прочтении на показе-концерте, а нижегородская певица Майя Балашова исполнила бы легендарные песни Людмилы Георгиевны. Визуально это может быть красиво и вдохновляюще, потому что в основе всего – то главное, что у нас есть: русская культура.
А может ли сам город стать темой коллекции?
В моих правилах не повторяться и не браться за избитые темы, я всегда за великую моду, моду как искусство. Поэтому любой популярный мотив интерпретирую иначе, бегу от всего буквального и очевидного. Тему города транслировал бы через архитектурные формы. У меня в голове давно есть коллекция пакгаузов, но речь именно о самих конструкциях, геометрии в линиях и силуэтах. В Нижнем мне очень нравится мост над Почтовым съездом. Длинный-длинный, он будто бы парит по воздуху – метафора неуловимой и бесконечной легкости, которая тоже может быть воплощена в одежде безупречного кроя из невесомой ткани.
Текст: Алена Зобова
Фото: Алиса Ток
Стиль: Андрей Рыбинский
Одежда: Numero Nuovo
«НН.Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024:
Генерального партнера — клинику «САДКО»
Титульного партнера — ресторан-лабораторию «Лаборатория Вкуса»
Официального партнера — VOYAH
Партнеров — инвестиционную компанию «БКС Мир Инвестиций», оптику «Кронос», компанию «Стрелка кофе»
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
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