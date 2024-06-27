Андрей Рыбинский: «Я всегда за великую моду, моду как искусство»

По какому принципу строится GrdtsArt?

В коллекции три блока. Первый – конкретный спорт, то есть это сноуборды, скейтборды, спортивная одежда, аутдор. Второй блок – ироничный город: мужские и женские костюмы, аксессуары – словом, прет-а-порте. Ну и в финале так называемая «вечерка». И это приближено к кутюрным вещам, впечатляющим своим качеством и очень красивым. Но главное, что все перекликается с современными формами. Есть и свитшоты, и умеренный оверсайз, а длинные сверкающие платья не существуют обособленно, они созданы в канве современной актуальной модной одежды.

GrdtsArt – вторая ваша коллекция на городецкую тему...

...и последняя коллекция. Всемирно известные дизайнеры, допустим Дрис ван Нотен и Александр Маккуин, только единожды обращались к некой теме. Мой первый опыт для «Мисс Нижний Новгород» нужно было довести до конца, полностью раскрыть идею. А она состоит в том, чтобы поместить городецкую роспись в современный контекст. Я не привык мыслить шаблонами, и новая, нетривиальная интерпретация традиций – сложная задача, которую я осмелился решить в совместном проекте с Командой креативных практик. Возрождение народных художественных промыслов – эта миссия выполнима, если сместить «точку сборки». Городецкая роспись на худи, анораках, скейтах и сноубордах... Люди, которые гораздо моложе меня, уверены, что это круто, а значит цель достигнута. GrdtsArt может остаться как подлейбл, дополнительная линия моего бренда Numero Nuovo, которая способна жить бесконечно долго. К примеру, я могу выпустить дроп для скейтбордистов, предметы интерьера или эксклюзивный текстиль. Представьте, черная простынь. И на ней вот эта городецкая кошка. Или на подушках. Ложитесь, и она с вами рядом. С ней же можно сделать ироничные обои... Вариантов масса.

Тогда что же после? Чего нам ждать от Numero Nuovo?

Никогда не нужно рассказывать о своих планах. Но с вами я поделюсь (улыбается). У меня есть мечта. Я хочу сделать новую линию бренда – Donna. Вот личная история. Я пришел в «Цветной», на кассе стояла одна замечательная женщина. Корпулентная и очень-очень приятная, великолепно одетая. И она мне говорит, что купила четыре моих одинаковых платья разных цветов, потому что они ей безумно понравились, хотя и не подошли по размеру. Поэтому я планирую запустить линию модной одежды от 48-го до 52-го размера, актуальную, модную. Не мешки с цветочками, а стильные, запоминающиеся вещи. Другая идея связана с фэшн-иконой своего времени певицей Людмилой Зыкиной. В молодости у нее были совершенно роскошные вещи! Будто бы из кутюрных коллекций Скиапарелли – вот такие они потрясающие. Драгоценные наряды. И я готов создать трибьют: переработать наряды с историей и представить их в современном прочтении на показе-концерте, а нижегородская певица Майя Балашова исполнила бы легендарные песни Людмилы Георгиевны. Визуально это может быть красиво и вдохновляюще, потому что в основе всего – то главное, что у нас есть: русская культура.

А может ли сам город стать темой коллекции?

В моих правилах не повторяться и не браться за избитые темы, я всегда за великую моду, моду как искусство. Поэтому любой популярный мотив интерпретирую иначе, бегу от всего буквального и очевидного. Тему города транслировал бы через архитектурные формы. У меня в голове давно есть коллекция пакгаузов, но речь именно о самих конструкциях, геометрии в линиях и силуэтах. В Нижнем мне очень нравится мост над Почтовым съездом. Длинный-длинный, он будто бы парит по воздуху – метафора неуловимой и бесконечной легкости, которая тоже может быть воплощена в одежде безупречного кроя из невесомой ткани.