Протестный крой, спорт-доминация, киберкимоно: самые стильные на «ТОП 50» – 2024 «НН.Собака.ru», II часть

Главная фэшн-фишка гардероба шефа нашего мультимедиа – ультрастильные пиджаки (хотим все!). В этот раз пиджак фактурный и с объемными рукавами, добытый в концепт-сторе «Твой бывший». Также присутствует юбка от локального бренда и беззаветная любовь – очки Gucci, которые несчетное число сезонов подряд остаются на подиумах и на тех, кто за подиумами послеживает (в стрит-стайле Ренаты Литвиновой имеют место опять же). Если в целом – получилась остротрендовая многослойность.



Ксения обратилась к незыблемым ценностям – дуэт черного и золота, многозначительная молчаливость дюн в бездонном океане ночи. В общем, благородство и шик. Главное в образе, несомненно, аксессуары, которые усложняют базовое платье до уровня произведения искусства, концентрированно-содержательного.