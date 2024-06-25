Протестный крой, спорт-доминация, киберкимоно: самые стильные на «ТОП 50» – 2024 «НН.Собака.ru», II часть

Манифестации и тайные знаки, мифологемы и конструкты, самоирония и характер. Содержательное и формообразующее мероприятие по части всего, что сейчас в тренде или вот-вот станет им. Считаем, получилось дерзновенно и самобытно.
На Илоне Лапшиной: пиджак «Твой бывший», полуюбка Хелена Тадессе, туфли «Эконика», лосины – собственность директора, очки «Оптика Кронос» Gucci
На Ксении Кудряшовой: платье Sela, сумка KEDDO, бижутерия no name
Главная фэшн-фишка гардероба шефа нашего мультимедиа – ультрастильные пиджаки (хотим все!). В этот раз пиджак фактурный и с объемными рукавами, добытый в концепт-сторе «Твой бывший». Также присутствует юбка от локального бренда и беззаветная любовь – очки Gucci, которые несчетное число сезонов подряд остаются на подиумах и на тех, кто за подиумами послеживает (в стрит-стайле Ренаты Литвиновой имеют место опять же). Если в целом – получилась остротрендовая многослойность.
Ксения обратилась к незыблемым ценностям – дуэт черного и золота, многозначительная молчаливость дюн в бездонном океане ночи. В общем, благородство и шик. Главное в образе, несомненно, аксессуары, которые усложняют базовое платье до уровня произведения искусства, концентрированно-содержательного.
На Денисе Румянцеве: лонгслив и джинсы Befree, галстук Bat Norton, лоферы Prada, очки GUCCI
Случай, когда в отдельно взятом луке не просто соседствуют, но, так скажем, спелись тяжелый люкс и мейнстрим. В итоге имеем бесспорный фит года. Протестный крой брюк, затыкающий за пояс всю эту псевдоклассику, галстук-акцент и невозможные Prada – ингредиенты стильного, а главное, незаезжанного мужского образа.
На Алене Зобовой: боди USHATÁVA, платье Pirosmani
Философия бренда Pirosmani пронизывает и определяет асимметричный выверенный образ. Главред умеет работать с фактурой, и визуальной, конечно, тоже, и на себе в первую очередь. Так получается тотал блэк, от которого глаз не отвести. В подчеркнутой утонченности – технологичный эстетизм. А не на июньской ли обложке «НН.Собака.ru» мы видели этот неоново-изумрудный мэйк?
На Дане Никитине: рубашка танцевальной команды ALIENS, кофта NIKE, шорты
handmade Наталья Скифская, кольцо и носки: SOLUTIONS GLEB KOSTIN, кеды Nike Dunk High All-Star 2021, рюкзак Bikkembergs
На Илье Шутихине: майка белорусский трикотаж, костюм Henderson, крест православный, печатка «метро Горьковская», кроссовки Nike Dunk High 1985 SP Yellow Acid Wash
На Максе Буякове: рубашка aston bardin, джинсы Befree, кеды Vans skate old skool, кольцо «метро Горьковская»
На Антоне Бардине: рубашка Beefree, майка и шорты aston bardin, сумка Fetiche, кроссовки Nike Air Jordan 1 mid «dia de muertos»
На Александре Красове: кофта, майка и шорты Befree, кроссовки New Balance 9060, подвески mozi J и audiodoping clan
«Станция метро Горьковская» раздала спорта всем светско-люксовым, оставшись все же на модных рельсах. Главное в образах (во всех!) – кроссовки. Пищите (или как вы там это делаете?), сникерхеды, нелегкая доминация Nike, конечно, очевидна. На верхних этажах тоже трендово: пижамный стиль, брутальное кружево, сетка – нате вам транспарентность и любую искренность.
На Насте Копейкиной: кимоно из Грузии, туфли no name, сумка винтаж
Наш стилист перевоплотилась в кибертян (которая на самом деле, конечно, майор Мотоко Кусанаги), и как же к лицу ей футуристичный фон Пакгаузов. Свежо, лаконично, кавайисто и в дресс-код – 10/10. Аригато!
На Анастасии: платье L’Atelier, туфли «Эконика»
Царица Верхнего и Нижнего Нила раздвинула границы дресс-кода тотал бежем и оказалась тысячу раз права. Фактурная внешность нуждается в тонком подходе. Простое, но элегантное платье от Лены Мясниковой подчеркивает (двумя чертами!) все, что требует ситуация и контекст, а премиальная ткань зримо увеличивает ликвидность образа.
На Катерине Смирновой: корсет Koss Koss, босоножки из магазинчика на Манхэттене, сумка с ручной вышивкой от нижегородского бренда «Бузина» из концепт-стора «Галочка» в «Заповедных кварталах»
Главред всея диджитал перепрошила black tie creative исконным: бархатистая сумочка дивно идет сказочному мотиву; в авангарде всего – корсет с библейской птицей. Ироничный автопортрет сплошь из пасхалок, выделиться – не самоцель, куда важнее начать диалог с универсумом и его наиболее осведомленными представителями.
Фото: Юрий Горячев, Лиза Медунецкая
«НН.Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
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Генерального партнера — клинику «САДКО»
Титульного партнера — ресторан-лабораторию «Лаборатория Вкуса»
Официального партнера — VOYAH Автолига
Партнеров — инвестиционную компанию «БКС Мир Инвестиций», оптику «Кронос», компанию «Стрелка кофе»
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
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