Гладиаторский корсет, нижегородский тотал блэк, собачий кастом: самые стильные на «ТОП 50» – 2024 «НН.Собака.ru», Ⅰ часть

Как только исходный дресс-код black tie creative лауреаты и гости самой знаменитой премии не обыгрывали в этот раз – и шотландской юбкой, и волнительно-черным ажуром, и деревянной кепкой. Без породистого «красного», конечно, тоже не обошлось.
На Георгии Ростовщикове: костюм Mihara Yasuhiro, кроссовки Puma
Знаменитый апологет увесистого люкса сделал признание, что предпочитает в последнее время российские бренды, но этим вечером его визуально качнуло в сторону самого Дальнего Востока. Впрочем, наряд от японского самородка был приобретен в питерском сторе, поэтому, наверное, считается. Безупречен в изысканно-сдержанном сером, с фирменными аксессуарами. Остается только гадать, это наш директор Илона Лапшина в очках а-ля Celine вдохновлялась Георгием или все было наоборот.
На Марии Мужжухиной: корсет, кофта, джинсы и юбка – собственный пошив, ботинки Vic Matie, сумка Prada
Наш любимый стилист перевоплотилась в ультрасовременную Золушку, и ей удалось остаться трендовой и женственной, не потеряв в комфорте. И смелой тоже: повсему многослойные тенденции могут быть выражены не только через две базовые майки одна на другую, но и в таком крейзи-миксе устремляющейся в полет гранд-юбки и кастомных джинсов.
На Нине Седовой: корсет KOBURA, юбка от японского бренда, босоножки MICHAEL KORS, сережки Lime
Идущая на премию, приветствуем тебя! Верную спутницу гладиатора приметить несложно: и нет, не только благодаря пленительно-красному. В образе по большой любви сочетались текстуры и формы – контрастный шелк и жесткий корсет. Эклектика – вещь не для робких, а потом черный спокойный низ все тут уравновешивает: и акценты, и украшения.
На Дарье Леушиной: брюки СOS, жакет Red September, вьетнамки Zara, сумка Celine
Лук-канон. Простой на первый взгляд, но такой элегантный. Как всегда, бесконечно важны детали: пиджак – топ, выгодно подчеркивает все, что необходимо подчеркивать. А вьетнамки на каблуке умеренно сбавляют градус торжественного шика, за который, конечно, всю ответственность на себя берет акцентная сумка от Сeline.
На Илье Шувалове: топ Polly Sew, юбка Helena Tadesse, сапоги Affliction
Илья в тотал блэк умеет так, что все и весь вечер допрашивают про бренды – а ведь тут нижегородское, и тоже тотал! Конечно, главное в образе – юбка от Helena Tadesse. Шотландские мотивы плюс бахрома, и вуаля – вы самый стильный мужчина-кентавр этого города (по версии самого Ильи!).
На Наталье Маянской: костюм «Снежная королева», туфли Valentino
Брючный костюм – беспроигрышный (победоносный!) вариант и для стратегической сессии, и для вечера с предельной концентрацией топов. А уж такой невероятно белоснежный – особенно. Работа с акцентами проведена на высшем уровне: Valentino в оттенке сочной травы – любимый цвет Дэниела Ли, бывшего креативного директора Bottega Veneta.
На Даше Колосовой: винтажное платье, бутсы Nike
Королева раритетов берет спорт-роскошь, добавляет кружево и щепотку подвесок-сердец. В такой умелый гранж хочется всматриваться, все сложилось безупречно: мерцающее серебро перекликается с украшениями, а волнительный силуэт будто уносит наблюдателя игривым потоком, а куда – уже не важно.
На Ане Вдовиной: топ-платье Lime, брюки Befree, сумка «Апрель», босоножки с Lamoda
Ни Zara и Bershka едиными. Белый отлично подчеркивает загар, колор-блокинг делает ноги бесконечными (чего и всем, и себе желаем!), а силуэт легким и утонченным. Вся поэзия лета в одном луке!
Краш всей редакции – кто бы еще специально для премии изобразил себе костюм? И аксессуар у Ильи самый внушительный за всю 11-летнюю историю «ТОП 50» – деревянная скаковая собака 2 х 2 метра (цвета карнавала на Мадейре) – это вам не сумка-седло от Prada. Хоть логомания и прошла несколько сезонов назад, эта айдентика всем к лицу!
Текст: Анна Горбунова
Фото: Юрий Горячев, Лиза Медунецкая
«НН.Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024:
Генерального партнера — клинику «САДКО»
Титульного партнера — ресторан-лабораторию «Лаборатория Вкуса»
Официального партнера — VOYAH Автолига
Партнеров — инвестиционную компанию «БКС Мир Инвестиций», оптику «Кронос», компанию «Стрелка кофе»
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
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