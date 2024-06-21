Гладиаторский корсет, нижегородский тотал блэк, собачий кастом: самые стильные на «ТОП 50» – 2024 «НН.Собака.ru», Ⅰ часть

Знаменитый апологет увесистого люкса сделал признание, что предпочитает в последнее время российские бренды, но этим вечером его визуально качнуло в сторону самого Дальнего Востока. Впрочем, наряд от японского самородка был приобретен в питерском сторе, поэтому, наверное, считается. Безупречен в изысканно-сдержанном сером, с фирменными аксессуарами. Остается только гадать, это наш директор Илона Лапшина в очках а-ля Celine вдохновлялась Георгием или все было наоборот.