«НН.Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Мода»

17 июня в Пакгаузах на Стрелке состоится церемония награждения премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024, среди которых будут, разумеется, и самые стильные. В первую очередь это, конечно, о лауреатах номинации «Мода». «НН.Собака.ru» уже готова собрать невиданный урожай луков!
Андрей Рыбинский
Основатель и дизайнер бренда Numero Nuovo
Денис Жигальский
Режиссер «Русские. Fashion Night»
Татьяна Чернышева
Дизайнер The Clou
Филипп Определяков
Дизайнер
«НН.Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024:
Генерального партнера — клинику «САДКО»
Титульного партнера — ресторан-лабораторию «Лаборатория Вкуса»
Официального партнера — VOYAH Автолига
Партнеров — инвестиционную компанию «БКС Мир Инвестиций», оптику «Кронос», компанию «Стрелка кофе»
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
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