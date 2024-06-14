«НН.Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Мода»

17 июня в Пакгаузах на Стрелке состоится церемония награждения премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024, среди которых будут, разумеется, и самые стильные. В первую очередь это, конечно, о лауреатах номинации «Мода». «НН.Собака.ru» уже готова собрать невиданный урожай луков!