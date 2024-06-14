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«НН.Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Мода»

17 июня в Пакгаузах на Стрелке состоится церемония награждения премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024, среди которых будут, разумеется, и самые стильные. В первую очередь это, конечно, о лауреатах номинации «Мода». «НН.Собака.ru» уже готова собрать невиданный урожай луков!

Андрей Рыбинский Основатель и дизайнер бренда Numero Nuovo
Алиса Ток

Андрей Рыбинский

Основатель и дизайнер бренда Numero Nuovo

Денис Жигальский Режиссер «Русские. Fashion Night»
Сергей Страхов

Денис Жигальский

Режиссер «Русские. Fashion Night»

Татьяна Чернышева Дизайнер The Clou
Диана Филатова

Татьяна Чернышева

Дизайнер The Clou

Филипп Определяков Дизайнер
Арина Федотова

Филипп Определяков

Дизайнер

«НН.Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024:

Генерального партнера — клинику «САДКО»

Титульного партнера — ресторан-лабораторию «Лаборатория Вкуса»

Официального партнера — VOYAH Автолига

Партнеров — инвестиционную компанию «БКС Мир Инвестиций», оптику «Кронос», компанию «Стрелка кофе»

Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»

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Теги:
топ50нн'24

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