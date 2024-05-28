Андрей Спай: «Я пытался полюбить Adidas, но все тщетно»

Самая дорогая пара в коллекции – Air Jordan Retro High в коллаборации с испаноговорящим рэпером J Balvin. Отдал за них около 60 тысяч рублей. Но самые любимые – Air Jordan 7 Alternate Olympic, посвященные Олимпиаде 92-го года. Долгое время хотел их себе в коллекцию. Мне нравится хантить кроссовки, которые в будущем будут стоить в два или три раза дороже. Делаю это не с целью перепродажи, а просто потому, что в кайф обладать ликвидным активом. Уже вышел в плюс с третьими Air Jordan, посвященными All Star Game, синими «четверками» Flyknit, «семерки» Olympic тоже выросли в цене. J Balvin'ы, несмотря на то что куплены на ресейл-платформе StockX, тоже сейчас сильно дороже, чем на момент покупки.