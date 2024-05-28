Андрей Спай: «Я пытался полюбить Adidas, но все тщетно»

Получился монобрендовый материал про «монобрендового чувака». Андрей Спай известен в Нижнем как арт-директор Milo Club, диджей и организатор стильных вечеринок, но не коллекционер кроссовок. Устраняем недосказанность. Узнали, как подорожали самые дорогие (сердцу в том числе) экспонаты, составили киноподборку настоящего сникерхеда, выяснили, что хуже консьюмеризма и откуда она, дикая фиксация на Nike.
Все началось с Майкла Джордана. В детстве мечтал о любых баскетбольных кроссовках, в которых он играл. Именно Джордан привил мне и моим сверстникам любовь к баскетболу, а после уже и к кроссовкам. Если ты любишь баскетбол, в тебе автоматически просыпается любовь к кроссовкам. Свою самую первую пару я заказал на Ebay в 2010-м. Тогда весь процесс больше походил на квест. Но я разобрался и урвал синие высокие Nike Dunk Zoom. К сожалению, до этого интервью они не дожили.
Самая дорогая пара в коллекции – Air Jordan Retro High в коллаборации с испаноговорящим рэпером J Balvin. Отдал за них около 60 тысяч рублей. Но самые любимые – Air Jordan 7 Alternate Olympic, посвященные Олимпиаде 92-го года. Долгое время хотел их себе в коллекцию. Мне нравится хантить кроссовки, которые в будущем будут стоить в два или три раза дороже. Делаю это не с целью перепродажи, а просто потому, что в кайф обладать ликвидным активом. Уже вышел в плюс с третьими Air Jordan, посвященными All Star Game, синими «четверками» Flyknit, «семерки» Olympic тоже выросли в цене. J Balvin'ы, несмотря на то что куплены на ресейл-платформе StockX, тоже сейчас сильно дороже, чем на момент покупки.
Я монобрендовый чувак в плане кроссовок. У меня нет лакшери-моделей или кроссов другого бренда. Только Nike, потому что они самые крутые и тру для меня. Я пытался полюбить Adidas, но все тщетно. Пробовал Tennis Hu от Adidas, потому что это коллаборация с Фарреллом Уильямсом, которого я очень люблю, но все равно не зашло, даже Фаррелл не подкупил. Единственное почти исключение: у меня есть «конверсы» в коллабе с Fear of God, но Converse принадлежит Nike, поэтому тоже не считается (смеется).
Кроссовки мечты — неудобные. По моему опыту, все дизайнерские или очень красивые кроссовки, которые мне нравились внешне, чаще всего оказывались «деревянными». В массе вся моя обувь не на каждый день, больше для особых случаев. Если мне нужно будет полететь в другой город и много там ходить, то я, скорее всего, надену низкие Nike Dunk или Air Max, но точно не одну из этих пар, на которые мы сейчас смотрим.
Для сникерхедов и сочувствующих обязателен к просмотру Space Jam. Фильм весь от начала и до конца пропитан любовью к Майклу Джордану и кроссовкам. Одним словом – классика. Еще рекомендую посмотреть «Белые не умеют прыгать» с Вуди Харрельсоном и Уэсли Снайпсом и Air* с Беном Аффлеком про создание именного бренда Jordan.
* «Air: большой прыжок».
Пока сникерхедство – субкультура. Прошло еще слишком мало времени, чтобы это стало полноценным движением. Мне, как сникерхеду, нравится, что культура развивается и уходит в массы, но, есть люди, которые просто гоняются за хайповыми парами — это история про банальный консьюмеризм. Осуждать не буду, их право. Хотят бегать за редкими кроссовками и у них есть бабки — пускай покупают и носят. Главное в реселлера не превратиться.
Текст: Тимофей Макаров
Фото: Артем Шагалкин
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