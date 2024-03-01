The Clou победил в конкурсе российских брендов

Нижегородский бренд The Clou — один из победителей конкурса российских брендов от Агентства стратегических инициатив. Поздравляем команду!
29 февраля прошла церемония награждения победителей Конкурса растущих российских брендов «Знай наших».
85 брендов из 42 регионов страны признаны лучшими в основных и специальных номинациях. Еще более 2 000 брендов финалистов получат поддержку.
Победителям помогут в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях. Они получат бесплатные рекламные кампании, доступ к образовательным программам, бизнес-экспертизе, бесплатное участие в крупных деловых мероприятиях и многое другое.
Конкурс организован Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ.
В числе победителей и нижегородский The Clou. Концепция бренда построена вокруг личности. Эстетическое переживание для нее — это путь к свободе и раскрытию истинного «Я».
Минималистичные вещи-трансформеры The Clou с элементами сложного дизайна дополняются креативными решениями в отделке и фурнитуре.
Татьяна Чернышева
дизайнер, основатель The Clou
Такие мероприятия оказывают большую PR-поддержку камерным брендам: позволяют повысить интерес и доверие к локальным производителям со стороны широкой аудитории.
Признание более опытных коллег, безусловно, всегда приятно и подтверждает эффективность выбранной нами стратегии.
Победа в конкурсе позволит нам получить менторскую поддержку от лидеров индустрии. А еще поможет выстроить конструктивное взаимодействие с крупными партнерами.
Основательница бренда Татьяна Чернышева уверена: в образе главное – личность. Поэтому небольшой бренд из Нижнего Новгорода уже оброс своими поклонниками. А трендовые тренчи The Clou теперь можно купить в московских моллах.
Рассказываем о бренде, вещи которого в этом году будут носить все.
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Фото: Наталья Жесткова, Маргарита Смагина
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