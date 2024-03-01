The Clou победил в конкурсе российских брендов

29 февраля прошла церемония награждения победителей Конкурса растущих российских брендов «Знай наших».

85 брендов из 42 регионов страны признаны лучшими в основных и специальных номинациях. Еще более 2 000 брендов финалистов получат поддержку.

Победителям помогут в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях. Они получат бесплатные рекламные кампании, доступ к образовательным программам, бизнес-экспертизе, бесплатное участие в крупных деловых мероприятиях и многое другое.

Конкурс организован Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ.

В числе победителей и нижегородский The Clou. Концепция бренда построена вокруг личности. Эстетическое переживание для нее — это путь к свободе и раскрытию истинного «Я».

Минималистичные вещи-трансформеры The Clou с элементами сложного дизайна дополняются креативными решениями в отделке и фурнитуре.