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Нижегородский фотограф проведет авторский воркшоп

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26 февраля в студии Comilfo пройдет авторский воркшоп от Ольги Грибановой по работе с постоянным светом в студии. Участники окунуться в процесс работы вместе с командой профессионалов: моделями, стилистом и визажистом.

 

26 февраля

Время: с 16:00 до 19:00

Место: улица Нартова, 2 (зал №1)

 

 

В портфолио участников будут сразу три профессиональные съемки. Также они научатся работать со студийным оборудованием и получат большое количество вдохновения.

После воркшопа организаторы приготовили afterparty, на которой разберет ваши аккаунты и дадут рекомендации.

Записаться и получить дополнительную информацию можно через директ организатора: @olyagribanova.

 

 

 

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