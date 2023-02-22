Нижегородский фотограф проведет авторский воркшоп

Время: с 16:00 до 19:00

В портфолио участников будут сразу три профессиональные съемки. Также они научатся работать со студийным оборудованием и получат большое количество вдохновения.

После воркшопа организаторы приготовили afterparty, на которой разберет ваши аккаунты и дадут рекомендации.

Записаться и получить дополнительную информацию можно через директ организатора: @olyagribanova.