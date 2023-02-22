Нижегородский фотограф проведет авторский воркшоп

26 февраля в студии Comilfo пройдет авторский воркшоп от Ольги Грибановой по работе с постоянным светом в студии. Участники окунуться в процесс работы вместе с командой профессионалов: моделями, стилистом и визажистом.
26 февраля
Время: с 16:00 до 19:00
Место: улица Нартова, 2 (зал №1)
В портфолио участников будут сразу три профессиональные съемки. Также они научатся работать со студийным оборудованием и получат большое количество вдохновения.
После воркшопа организаторы приготовили afterparty, на которой разберет ваши аккаунты и дадут рекомендации.
Записаться и получить дополнительную информацию можно через директ организатора: @olyagribanova.
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