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Модный лекторий от «Синтэтики»

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Творческое объединение «Синтэтика» объявляет старт образовательной программы. Открытием проекта станет лекция аналитика моды Андрея Аболенкина — «Мода глобальная и локальная».

 

В «Штаб-квартире» арт-директор и аналитик моды Андрей Аболенкин расскажет, как история и традиции, локальные особенности и мировые процессы формируют контуры современной моды и как местным брендам работать в текущих реалиях.

Зрители смогут также присоединиться к эфиру в Zoom 9 февраля в 19:00. Подробности здесь.

Кроме того, 12 февраля в 12:00 в Культурном центре «Лев и вишня» в Городце Андрей прочитает лекцию «Реальность прошлого или сон о будущем?». Спикер обсудит с аудиторией способы соединения приемов традиционного костюма с современной реальностью.

Узнать подробности можно здесь.


 

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